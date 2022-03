https://mundo.sputniknews.com/20220326/como-afecta-a-la-economia-venezolana-la-crisis-en-ucrania-1123616365.html

¿Cómo afecta a la economía venezolana la crisis en Ucrania?

¿Cómo afecta a la economía venezolana la crisis en Ucrania?

La guerra económica, financiera y diplomática declarada por EEUU y la UE contra Rusia agudiza la crisis en la economía mundial. Desde Caracas, expertos...

Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo. En menos de un mes, recibió cerca de 3.000 medidas restrictivas unilaterales, en su mayoría, por parte de EEUU; y desde 2014, Rusia acumula más de 5.000 sanciones.Estas acciones, calificadas por Moscú como una declaración de "guerra económica" que incluye la congelación de activos, ataque a empresas del Estado y bancos, la prohibición de importar el crudo y su desconexión del sistema SWIFT, entre muchas otras, tienen un efecto fundamental y un impacto general sobre todo el mundo energético, opina en Caracas el experto en políticas petroleras David Paravisini."Rusia es una potencia, se turna con Arabia Saudita y el propio Estados Unidos como el principal productor de petróleo del mundo. De manera que una conflagración como la que estamos viviendo tiene un peso fundamental en Europa y una gravitación creciente en todo el mundo, por lo tanto el impacto se va a sentir", explica Paravisini en diálogo con Sputnik.Sin embargo, este ingeniero y profesor universitario considera que, en materia energética, Venezuela no va a sentir tanto las implicaciones de las sanciones contra Rusia como otros países de la región, justamente porque el país caribeño tiene su aparato productivo petrolero y gasífero afectado por centenares de medidas similares impuestas contra la estatal de petróleos PDVSA.El experto se refiere al encuentro que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, mantuvo el pasado 5 de marzo con una delegación enviada por el Gobierno de EEUU a Caracas, en el que —según la versión de Washington— entre los temas abordados se discutió la "seguridad energética" para el país del norte.¿Oportunidades para Venezuela en medio del conflicto?EEUU es hoy el principal productor de petróleo del mundo, pero necesita importar crudo y derivados para satisfacer su elevado consumo, que ha conseguido suplir en parte mediante el fracking—fracturamiento hidráulico—, pero el alto costo para poner en funcionamiento esta técnica le coloca límites a su capacidad de autoabastecerse.Luego de las sanciones de Washington impuestas en 2019 a la importación del petróleo de Venezuela, cuando le enviaba cerca de un millón de barriles por día, EEUU incrementó la compra de crudo a Rusia, que ahora también sancionó.En entrevista con Sputnik, Boza apunta que, aunque este nuevo escenario implicará una serie de dificultades técnicas, administrativas y contables, el hecho es que Venezuela ha tenido históricamente su industria alineada al modelo de producción, refinación y consumo de EEUU."Para expandir el nivel de producción de crudo en Venezuela, que hoy está alrededor de un millón de barriles por día, va a haber escollos iniciales. Pero hay posibilidades, porque la mayoría de los repuestos que necesita la industria petrolera venezolana son de origen estadounidense. Por supuesto, primero están las condiciones que el Gobierno venezolano ha anunciado para llegar a un acuerdo, pero en todo caso hablamos de una posibilidad que antes del conflicto en Ucrania no existía", manifestó el economista.Sanciones, alimentos y amenazasSegún la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el índice mundial de precios de los alimentos alcanzó en enero de 2022 el nivel más alto de toda la última década.El economista Boza agrega que en 2022, a raíz del conflicto en Ucrania, hubo un incremento promedio del 30% en los precios de los principales cereales: trigo, maíz, y cebada."Esto indudablemente va a llevar a una gran afectación mundial, y si le sumas la guerra contra el gas ruso, se trata de una situación que pone en vilo al mundo porque podría reducir la agricultura dependiente de los fertilizantes nitrogenados, que son derivados del gas. Esto, según expertos de la FAO, podría llevar la producción de alimentos a la mitad, así que hablamos de la posibilidad de que haya hambruna en varias partes del mundo", alerta Tony Boza.En Venezuela, esta situación comenzó a repercutir en los precios de los productos derivados del trigo y en los anaqueles empezó a "desaparecer la pasta [fideos]", advierte el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento venezolano, Ángel Rodríguez.En entrevista con Sputnik el diputado denuncia que el detonante del conflicto en Ucrania fue "la terquedad de EEUU y la OTAN por bloquear y agredir con su maquinaria belicista a Rusia" y que, lamentablemente, esta situación va a impactar por largo tiempo a la región y al mundo.Rodríguez afirma que el Gobierno de Venezuela está actuando para mitigar los efectos en la economía y haciendo llamados para comenzar a cambiar el patrón de consumo con el objetivo de romper la dependencia de un producto cada vez más costoso, con alternativas como la producción de pasta en base al arroz y el maíz.Venezuela está preparada para enfrentar la crisisEn cuanto a las repercusiones para Venezuela en el tema de los hidrocarburos, el diputado Rodríguez considera que la crisis que enfrenta a la OTAN y a Rusia "ha perturbado la dinámica energética del país" y opina que la idea de suplantar el petróleo que EEUU importaba desde Rusia es "realista y factible".En ese sentido, el diputado oficialista considera que Venezuela está preparada para afrontar los desafíos que surgen en el mercado de hidrocarburos producto de la crisis en Europa del Este, ya que los países productores se van a ver beneficiados por los altos precios.En la misma línea, el profesor Paravisini afirma que la petroquímica de la estatal PDVSA está produciendo y en capacidad de aumentar su producción, y señala que uno de los países más afectados por las sanciones a Rusia en materia de fertilizantes es Brasil, vecino de Venezuela."Ahí habría una posibilidad para Venezuela de cubrir el déficit de fertilizantes provocado por Estados Unidos y la OTAN, que quieren impedir que Europa se independice apoyándose en Rusia, que es también capitalista. Pero Estados Unidos no admite ni siquiera el propio juego capitalista", finaliza el experto en temas petroleros.

