Las razones y consecuencias de convertir en rublos los pagos del gas a Europa

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado que Rusia cobrará los suministros de gas a los "países inamistosos", entre ellos los de la Unión Europea... 25.03.2022, Sputnik Mundo

Rusia se negará a aceptar pagos por suministros de gas natural en monedas desacreditadas, incluidos dólares y euros, y optará por rublos, anunció el mandatario ruso en una reunión gubernamental.Según Guillermo Oglietti, doctor en Economía Aplicada y subdirector de CELAG, existen razones inmediatas y estructurales para esta decisión.Otra razón muy importante, de acuerdo con Oglietti, es el rublo debilitado por las sanciones. La medida disminuiría su efecto, según el experto."Es que como habitualmente una parte de las exportaciones rusas se canaliza a engrosar las reservas internacionales rusas, pero otra parte se canaliza al mercado interno demandando rublos, las sanciones han debilitado el rublo porque ya no cuenta con esta demanda. Además no tiene sentido cobrar en dólares o euros para fortalecer estas monedas y debilitar el rublo", afirmó el experto.Además, explica Oglietti, la razón de índole más estructural, es la necesidad de desdolarizar el sistema de pagos del comercio internacional, en particular, el de los combustibles.Hablando de las consecuencias que se llevará la decisión del presidente ruso, Oglietti afirmó que no duda de que habrá un buen ejercicio de trabajo jurídico, negociación y redacción de nuevos contratos para adaptarlos a las circunstancias de fuerza mayor que le impiden a Rusia hacer un cobro efectivo del gas que vende.Al mismo tiempo, "a largo plazo, disminuirá la demanda de dólares y euros y su valor. El yuan chino saldrá fortalecido y el rublo se fortalecerá", aseguró el economista.El experto puso como ejemplo a Venezuela que ha podido sortear a mediano plazo los efectos del bloqueo, al poner de relieve que no duda de que "los efectos sobre Rusia tarde o temprano serán compensados con nuevos compradores y desarrollo del mercado interno, y por lo tanto, los costos recaerán sobre Europa que perderá un mercado gigante".Europa tiene un competidor con igual o mayor capacidad industrial, en manos del cual, más temprano que tarde, entregará el mercado ruso, concluyó el experto.

