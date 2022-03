https://mundo.sputniknews.com/20220328/scholz-promete-respuesta-dramatica-al-uso-de-armas-quimicas-o-biologicas-en-ucrania-1123646224.html

Scholz promete respuesta "dramática" al uso de armas químicas o biológicas en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió al Gobierno ruso contra el uso de armas químicas o biológicas en Ucrania y afirmó que en ese caso... 28.03.2022, Sputnik Mundo

En esas conversaciones, agregó, en particular se abordó el tema de los laboratorios biológicos estadounidenses en Ucrania. El canciller germano tachó de "falsos" los informes sobre esas instalaciones."No lo utilicen para operaciones de bandera falsa afirmando que todo eso es una respuesta a las acciones correspondientes de Ucrania. Tendría consecuencias gravísimas, y estamos unidos en que responderíamos con medidas dramáticas, y ya estamos pensando cómo lo haríamos", afirmó.El canciller federal declinó dar detalles de esa respuesta y se limitó a asegurar que la OTAN no sería "parte del conflicto", aunque reaccionaría.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

