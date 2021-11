https://mundo.sputniknews.com/20211118/rusia-exigira-al-occidente-garantias-de-seguridad-1118382632.html

Rusia exigirá al Occidente garantías de seguridad

Rusia exigirá al Occidente garantías de seguridad

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, instó al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, a conseguir de Occidente unas garantías de seguridad... 18.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-18T14:33+0000

2021-11-18T14:33+0000

2021-11-18T15:24+0000

internacional

rusia

europa

vladímir putin

serguéi lavrov

ue

brics

occidente

En un encuentro con altos cargos diplomáticos, el presidente subrayó que existe una "cierta tensión" entre Rusia y los países de Occidente y llamó a que esta situación dure el mayor tiempo posible "para que no les venga a la cabeza organizar en nuestras fronteras occidentales un confilcto que no necisitamos".Según el líder ruso, Rusia no puede estar en vilo pensando "que podría pasar allí mañana".A la vez, subrayó que, pese a que Occidente es un socio poco fiable que rechaza con facilidad cualquier acuerdo, es necesario seguir trabajando con los países occidentales.Por su parte, el canciller ruso recalcó que en las relaciones del país con los estados occidentales se está acumulando un potencial de conflicto "ante todo porque Occidente no quiere de ninguna manera interactuar sobre una base mutuamente beneficiosa, no quiere buscar un balance de intereses, sino quiere promover únicamente su visión de cómo solucionar uno u otro problema".Acusación al Occidente de agudizar la crisis en DonbásOccidente al enviar armas y realizar maniobras en el mar Negro, contribuye al aumento de tensiones en Donbás, declaró el presidente ruso.Putin constató que la crisis en Ucrania del Este "está lejos de resolverse" y culpó a Ucrania de la situación que se configuró debido al incumplimento por Kiev de los acuerdos de Minsk y los acuerdos alcanzados en el formato de Normandía.El presidente ruso denunció que Alemania y Francia, que junto con Rusia y Ucrania, componen dicho formato, "consienten al rumbo del Gobierno de Kiev hacia la demolición [de los acuerdos de Minsk] algo que, por desgracia, lleva a las negociaciones a un callejón sin salida".Sin embargo Putin abogó por continuar el trabajo en el formato de Normandía porque, matizó, no hay otros mecanismos que contribuyan a la resolución en Donbás ni alternativa a los acuerdos de Minsk.El formato de Normandía para las negociaciones sobre Ucrania existe desde junio de 2014, cuando los líderes de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, al conmemorar el 70 aniversario del desembargo de las tropas aliadas en Normandía, debatieron por primera vez la solución del conflicto en Donbás.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Lucha contra el terrorismo y el crimen transnacionalRusia participará de manera proactiva en la lucha contra las amenazas comunes, incluido el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, aseguró Putin.Según el presidente, el objetivo principal de la política exterior rusa es servir para las condiciones más favorables y seguras posibles para el desarrollo de la nación, contribuir a una solución de desafíos socio-económicos y mejorar la calidad de vida de la población.El mandatario ruso enfatizó que el país también está comprometido con promover las relaciones constructivas y de beneficio mutuo con todos los países y agrupaciones regionales.Papel de los BRICSPutin también declaró que el papel de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) debería ser más significativo en cuanto a los asuntos internacionales.Además, el mandatario abordó el tema de las relaciones de Rusia con la India y China."Tenemos la intención de desarrollar una cooperación bilateral efectivamente multifacética. Consideramos a la India como uno de los centros fuertes e independientes del mundo multipolar que tiene una filosofía de política exterior y prioridades cercanas a nosotros", expresó Putin.En cuanto a China, el líder ruso afirmó que las relaciones ruso-chinas alcanzaron su auge hasta ahora y "tiene el carácter de una asociación estratégica integral"."Se puede decir que son un modelo de interacción interestatal eficaz en el siglo XXI. Por supuesto, no a todo el mundo le gusta eso", señaló el presidente.Agregó que ciertos países occidentales tratan de sembrar discordia entre Moscú y Pekín.Los BRICS son una unión informal de cinco países en rápido desarrollo, que se fundó en junio de 2006 como BRIC y pasó a convertirse en los BRICS con la adhesión de Sudáfrica en 2011.El "quinteto" se plantea desarrollar el diálogo y la cooperación multilateral.Clima de buena vecindadRusia debe continuar desarrollando una atmósfera de buenas relaciones vecinales con los países que componían la Unión Soviética, declaró Vladímir Putin."Por supuesto, es importante seguir fomentando un clima de buena vecindad, seguridad y cooperación en la región postsoviética", añadió.El mandatario ruso especificó que para ello "hay que ampliar las relaciones con los países de la Comunidad de Estados Independientes [CEI], con quienes nos unen lazos históricos", además de culturales y humanos.Vacunación globalPutin alentó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a acelerar la campaña de vacunacion en el mundo, al intervenir ante altos cargos del Ministerio ruso de ExterioresAl mismo tiempo el presidente reconoció el gran papel del organismo internacional en la situación actual de la pandemia y destacó que "su actividad merece todo el apoyo posible".Intentos de EEUU y la UE de imponer su agenda climáticaLa diplomacia rusa debe contrarrestar de forma más activa a los intentos de la Unión Europea y de Estados Unidos de dictar su agenda climática, sostuvo Putin.Además, el líder ruso subrayó que Moscú está cumpliendo con todas las obligaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y bajo el Acuerdo de París."La energía nuclear e hidroelectricidad, la generación de energía eléctrica con gas y la enorme capacidad de absorción de nuestros bosques y ecosistemas han convertido a nuestro país en uno de los líderes en los procesos de descarbonización mundial", recalcó el mandatario de Rusia.Putin enfatizó que el problema climático se vuelve más grave y destacó la activa participación de Rusia en su resolución.Sanciones de la UELa Unión Europea repudia a Rusia con las sanciones reduciendo las posibilidades de cooperación, declaró Putin, en una reunión con altos diplomáticos."Lamento constatar que las posibilidades para cooperar se están reduciendo aunque la Unión Europea sigue siendo para nosotros el principal socio comercial y económico (...) La UE sigue repudiándonos con sus sanciones, acciones hostiles y acusaciones infundadas ignorando el evidente provecho de la colaboración en el ámbito político, económico y humanitario", denunció.Putin subrayó que la cooperación que antes era "bastante fructífera" se topa ahora con numerosas dificultades.Insistió en que "Rusia sin duda está interesada en mantener relaciones constructivas y de buena vecindad con los Estados europeos pero todo depende de la disposición de los socios a establecer y desarrollar una cooperación igualitaria y respetuosa".Diálogo con EEUU pese a sus fuertes discrepanciasPese a que las posiciones de EEUU y Rusia tienen considerables divergencias, Moscú está abierto al diálogo con Washington, afirmó. Según Putin, su encuentro con el presidente de EEUU, Joe Biden, en junio pasado en Ginebra, entreabrió las posibilidades de diálogo entre los dos países para mejorar las relaciones."Es importante que ambas partes desarrollen de manera consecuente los acuerdos logrados", dijo al subrayar que "algo ya se está haciendo", en particular, en los ámbitos de estabilidad estratégica y seguridad informática.A la vez, recordó que Washington confiscó a la misión diplomática rusa bienes en EEUU "en detrimento de todas las normas y reglas internacionales".La OTAN rompe los mecanismos de diálogoLa Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) rompió todos los mecanismos de diálogo con Rusia, indicó mandatario ruso."La OTAN rompió todos los mecanismos de diálogo… Las relaciones con la Alianza Atlántica revisten un carácter abrumador… La OTAN muestra una actitud de confrontación al acercar su infraestructura militar a las fronteras rusas, y claro que reaccionaremos", afirmó.Flujos de refugiados y terroristas de AfganistánEs necesario impedir los flujos incontrolables de refugiados y terroristas de Afganistán, apuntó Putin.El mandatario ruso subrayó que el desarrollo de los acontecimientos en Afganistán dicta la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las fronteras del sur de Rusia.Aseguró que Rusia siempre ha actuado y actuará "como mediador imparcial en la solución de conflictos y crisis en Oriente Próximo" y contribuirá a estabilizar la situación en la región.El presidente llamó a aprovechar el formato de Moscú sobre Afganistán para mantener los contactos con el movimiento talibán (sancionado por la ONU por actividades terroristas)."Para continuar los contactos con los talibanes se debe implicar de manera más activa el formato de consultas de Moscú y consultas de la 'troika ampliada' (Rusia, China, EEUU y Pakistán) con la participación de actores principales y vecinos de Afganistán para contribuir a establecer la paz civil y el orden público, neutralizar las estructuras terroristas y la delincuencia", dijo.Afganistán se encuentra sumergido en una profunda crisis, tras años de conflicto armado entre el movimiento talibán y el Gobierno, que era apoyado militarmente por Estados Unidos y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

occidente

2021

rusia, europa, vladímir putin, serguéi lavrov, ue, brics, occidente