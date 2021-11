https://mundo.sputniknews.com/20211112/vacunacion-anti-covid-a-las-buenas-o-a-las-malas-1118166940.html

Vacunación anti-COVID: ¿A las buenas o a las malas?

MOSCÚ (Sputnik) — La obligatoriedad de la vacuna anti-COVID genera muchas protestas en los países en los que se intenta imponer esta medida y a la vez abre el... 12.11.2021

Ya son varios los gobiernos que de una forma u otra han optado por hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19, o se plantean esta medida para intentar bajar las cifras de contagios y muertes que se mantiene altas, incluso en países con gran cantidad de personas vacunadas.Desde hace meses se lanzó el debate, cuando naciones como EEUU, Francia, e Italia obligaron a los trabajadores de la salud a vacunarse. También ha generado polémica el pase sanitario que se implementa en Europa y las limitaciones para los no vacunadosEl tema es que muchos sectores ven estas imposiciones como una violación a sus derechos y libertades, por lo que ha creado cierto descontento en varios países europeos, en EEUU y en otras regiones del planeta. Un problema que ya alcanza a algunas naciones de América Latina que estudian la posibilidad de imponer la polémica obligatoriedad de las vacunas.Los pioneros de la obligatoriedadItalia fue uno de los primeros es generar polémica con la implementación del pase sanitario para la mayoría de las actividades cotidianas. Actualmente se discute a nivel de Gobierno, pues podría ser el primer país democrático en exigir que la vacunación sea obligatoria. Algo sobre lo que hace unos días opinó el subsecretario del Ministerio de Sanidad, Andrea Costa, en una comparecencia en el canal televisivo Cusano Italia TV.En cuanto al pase sanitario, cuya imposición a todos los empleados provocó una fuerte reacción de protesta en el país, Andrea Costa manifestó que la medida "se hizo necesaria para garantizar la posibilidad de volver a trabajar y desempeñar actividades sociales a aquellos que no quieren vacunarse".Mientras que en Estados Unidos hay opiniones divididas tras el pedido del presidente, Joe Biden, de obligar a vacunarse contra el COVID-19 a los trabajadores de las empresas con más de 100 empleados, a los empleados federales y los militares. La orden abarca a 84 millones de empleados en empresas grandes y medianas. "Demasiada gente sigue sin vacunarse como para que nos libremos finalmente de esta pandemia", dijo Biden.Pero muchos mostraron su desacuerdo y varios gobernadores republicanos dijeron que se opondrán a la medida, afirmando que es inconstitucional.Otro tanto pasa en Francia, donde la vacunación obligatoria para los empleados de la salud entró en vigor el pasado 15 de septiembre. Esta medida provocó una serie de manifestaciones ciudadanas y dejó a unos 3.000 trabajadores de la salud sin empleo, por no vacunarse.El Reino Unido introducirá la vacunación obligatoria para todo el personal sanitario a partir del 1 de abril de 2022, anunció el martes el ministro de Sanidad británico, Sajid Javid. Además desde este jueves 11 la vacunación contra el COVID-19 es obligatoria para los asistentes sociales que trabajan en las residencias de mayores y centros de atención a personas vulnerables en Inglaterra.Nada de obligatorioA pesar del incremento de casos que se vive en Alemania en los últimos días, el presidente de la Asociación Interdisciplinaria Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Emergencia (Divi), Gernot Marx, se expresó en términos críticos sobre los llamados a la vacunación obligatoria.Rusia a nivel federal no ha tomado ninguna decisión sobre la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Las dudas surgen porque el gobierno de la ciudad rusa de San Petersburgo introdujo hace poco la obligación de vacunarse contra el coronavirus para las personas mayores de 60 años y las que presentan enfermedades crónicas.Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) prefiere que no se haga obligatoria la vacuna pero recuerda que hay matices, como en todo."Tenemos que convencer y persuadir a las personas y hablar con ellos sobre esto. Hay circunstancias específicas en que los gobiernos tendrán que exigir estos requisitos de las vacunas, pero todos los que trabajamos en salud pública quisiéramos evitar que esto se convierta en un medio general para lograr que la gente se inmunice", apuntó al respecto Michael Ryan, directo de emergencias de la OMS. Según el experto, lo mejor sería seguir presentando los datos y los beneficios de la vacuna, pero dejar que la población elija por sí misma.Lo cierto es que si bien la medida no debe ser obligar a la población, es importante aplicar estrategias para que las personas se vacunen, pues se están viendo repuntes importantes de contagios en países con cifras bajas de vacunados, como Rusia, y en otros con números más altos, como Alemania.El temor es que se incrementen las cifras de fallecidos, como afirmó el director regional de la OMS en Europa, Hans Kluge en declaraciones a El País. "Para el 1 de febrero puede morir otro medio millón de personas en Europa", destacó y acotó que hay que trabajar con los antivacunas de corte morderado para que entiendan que "las vacunas salvan vidas".

Duber Luis Piñeiro

