Lavrov: la revisión de los acuerdos de Minsk podría provocar un baño de sangre en Donbás

MOSCÚ (Sputnik) — La modificación de los Acuerdos de Minsk podría provocar una matanza en el este de Ucrania, advirtió en una entrevista con Sputnik el jefe de... 28.04.2021, Sputnik Mundo

Según el canciller, el Gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, busca invertir el orden de implementación de los Acuerdos de Minsk, haciéndose en primer lugar con el control de Donbás, incluida la frontera con Rusia, y solo después cumpliendo con sus compromisos como el estatus especial de esos territorios, la celebración de las elecciones o la amnistía a los excombatientes.Mientras tanto Occidente, denunció, no puede o no quiere obligar a Kiev a que vaya cumpliendo los Acuerdos de Minsk en estricta conformidad con la secuencia prevista en los mismos."El control de la frontera es el último paso, [que se da] una vez que esos territorios tengan estatus especial consagrado en la Constitución de Ucrania, una vez que celebren elecciones libres reconocidas como tales por la OSCE, etc", recordó.El canciller subrayó asimismo que es necesaria también una amnistía total para los combatientes, y no una selectiva, solo para aquellos que no haya cometido delitos graves.Lavrov afirmó que el Occidente es el mayor responsable de lograr que el Gobierno ucraniano cumpla los Acuerdos de Minsk.El jefe de la diplomacia rusa recordó que en esa reunión en la capital francesa el mandatario ucraniano reafirmó, junto con los líderes de Rusia, Francia y Alemania, la ausencia de alternativa a los Acuerdos de Minsk, y "se comprometió a incorporar las cuestiones sobre el estatus especial de Donbás en la legislación y la ley principal".En ese contexto Lavrov señaló que ahora "la verdad moral y jurídica internacional está de nuestro lado y del lado de la milicia".El canciller recordó que últimamente Kiev hace todo lo posible para cambiar los Acuerdos de Minsk y los países occidentales no hacen nada para poner fin a esos intentos."No pueden decir nada, considero vergonzoso (...) que Occidente, coautor de este documento, al cual apoyó en el Consejo de Seguridad de la ONU, demuestre una impotencia total", indicó Lavrov.Los datos de la OSCEEl canciller ruso agregó que los dirigentes de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) procuran no publicar los datos honestos sobre la situación en Donbás. Según Lavrov, los datos estadísticos que reunió la OSCE muestran cuántos ciudadanos e instalaciones civiles quedaron afectados por cada parte del conflicto, así como prueban que en la mayoría de los casos Kiev ataca y las milicias responden.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU. Los ejercicios militares del OccidenteLavrov, resaltó los errores de razonamiento de Estados Unidos y otras naciones de la OTAN sobre los ejercicios militares de su país realizados este mes en el suroeste de su territorio."Ustedes recordarán esos gritos de que Rusia avanzaba sus tropas hacia las fronteras de Ucrania (...) Y luego cuando anunciamos la terminación de los ejercicios, desde Occidente empezaron a oírse exclamaciones malévolas de que Rusia se había visto obligada a dar marcha atrás, de que se había replegado (...) Esos países se hacen ilusiones", dijo. Con esa narrativa, explicó el canciller, los países occidentales buscan aprovechar esta situación para hacer creer que su voz y su posición son decisivas en las relaciones internacionales.Las Fuerzas Armadas de Rusia concluyeron sus maniobras el pasado 22 de abril en el este de la península de Crimea en los que participaron más de 10.000 efectivos, 1.200 equipos militares y 40 buques de la Armada.Los países de la OTAN consideraron los entrenamientos de las fuerzas rusas como un "acto agresivo" contra Ucrania. Desde Washington criticaron los ejercicios en Crimea.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó todas esas insinuaciones y enfatizó que su país trasladaba sus fuerzas militares dentro de su propio territorio.Crimea se escindió de Ucrania y se incorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción.Las autoridades ucranianas siguen considerando a la península como un territorio "provisionalmente ocupado", mientras que desde Rusia recalcan que el tema "está zanjado definitivamente". Relaciones entre Rusia y EuropaEl canciller ruso afirmó que el Reino Unido trata de socavar las relaciones entre Rusia y la Unión Europea.Según el canciller, los británicos buscan socavar la interacción de Rusia con otros países, pero al mismo tiempo "nos envían señales proponiendo establecer algunos contactos".Lavrov atribuyó esos intentos al deseo de Londres de "tener el monopolio de esos contactos y volver a demostrar que está por encima de muchos"."Aquí no hay nada sorprendente", concluyó.

