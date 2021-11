https://mundo.sputniknews.com/20211104/putin-afirma-que-rusia-y-bielorrusia-rechazaran-toda-injerencia-en-sus-asuntos-internos-1117890494.html

Putin afirma que Rusia y Bielorrusia rechazarán toda injerencia en sus asuntos internos

SEBASTOPOL, RUSIA (Sputnik) — Rusia y Bielorrusia continuarán rechazando juntas cualquier intento de injerencia en sus asuntos soberanos, declaró este jueves... 04.11.2021, Sputnik Mundo

"La tarea de crear una atmósfera de estabilidad y seguridad en nuestras fronteras externas es de particular importancia. Tenemos la intención de hacer frente conjuntamente a cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de nuestros Estados soberanos. Y Rusia, por supuesto, continuará ayudando al fraternal pueblo bielorruso", dijo el líder durante el encuentro, realizado en forma de videoconferencia.El mandatario destacó que resulta imposible alcanzar "una integración económica completa" sin lograr un espacio único de migración y visados.En opinión de Putin, "Rusia y Bielorrusia tienen mucho en común", ya que ambos países están unidos "por una amistad fraternal de siglos", por los valores espirituales que comparten y además por los lazos de parentesco."Nuestros pueblos siempre se han ayudado mutuamente en un momento difícil", resaltó el mandatario, agregando que ambos pueblos lucharon codo con codo por la libertad y la independencia, contra los enemigos externos, "trabajaron juntos por lograr el bienestar y la prosperidad".Según el líder ruso, para su país, "Bielorrusia no es solo un buen vecino y el aliado más cercano", ya que se trata de una nación verdaderamente hermana."Nos estamos esforzando para que eso sea siempre así", agregó el presidente de Rusia.Cooperación económica durante la pandemiaLa cooperación económica entre Rusia y Bielorrusia muestra una dinámica positiva, en particular, en condiciones de la pandemia de COVID-19, aseguró el presidente ruso."Las economías de nuestros países están en realidad fusionadas de forma muy estrecha, profundamente conectadas (...). La cooperación económica entre nuestros países muestra una dinámica positiva, incluso en el contexto de la pandemia de coronavirus", dijo.El mandatario destacó que de enero a agosto de este año el comercio bilateral aumentó en casi un 36%, y además se están desarrollando activamente la cooperación ruso-bielorrusa por sectores y la cooperación industrial.Putin subrayó que Rusia es el principal socio comercial de Bielorrusia y representa casi la mitad del comercio exterior de Minsk. Moscú también ocupa el primer lugar en las inversiones directas que se realizan en la economía bielorrusa, las cuales ascienden a unos 4.000 millones de dólares. A su vez, Bielorrusia es el socio comercial más importante de Rusia en el espacio de la CEI.Decisiones del Consejo Supremo del Estado de la UniónPutin y Lukashenko tras finalizar la reunión del Consejo Supremo del Estado de la Unión, valoraron altamente las decisiones tomadas, informó el servicio de prensa del Kremlin.Se precisa que al final del evento Putin y Lukashenko sostuvieron una conversación telefónica.Según el Kremlin, los dos mandatarios reafirmaron además su compromiso de fortalecer aún más la cooperación bilateral.Durante la reunión del Consejo Supremo del Estado de la Unión, el presidente ruso recordó la propuesta bielorrusa de enviar a un cosmonauta de Bielorrusia a la Estación Espacial Internacional."Justo ayer hablamos de eso con la dirección de Rocosmos, en una reunión en Sochi. Estamos dispuestos a apoyar esa propuesta, que será plasmada en un futuro breve", afirmó el líder ruso.

