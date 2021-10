https://mundo.sputniknews.com/20211027/ucrania-cruza-todas-las-lineas-rojas-bombardea-donbas-con-un-dron-1117586460.html

Ucrania cruza todas las líneas rojas: bombardea Donbás con un dron

Ucrania cruza todas las líneas rojas: bombardea Donbás con un dron

Ucrania habría lanzado un ataque con dron sobre Donbás, violando los acuerdos de Minsk. En tanto, la comisión del Senado de Brasil que investigó la gestión de... 27.10.2021

Ataques contra Donbás

Ataques contra DonbásUcrania confirmó el uso por primera vez de un dron de ataque en Donbás, con lo cual reconoce que ha violado los Acuerdos de Minsk sobre el arreglo del conflicto en el este del país. El aparato volador no tripulado no cruzó la línea de contacto y destruyó con una bomba guiada una pieza de artillería, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas, que difundió un video que fijó el momento del ataque.Como era de esperar, este acto vandálico emprendido por Kiev en Donbás suscitó duras críticas tanto por parte de las repúblicas no reconocidas de Donetsk y Lugansk, del este ucraniano, como de Rusia.Y esto tiene su explicación. Primero, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, al confirmar este martes que ha usado un dron de ataque en una primera acción de combate en la región de Donbás, escenario de hostilidades con Kiev desde 2014, precisó que se trata de un aparato volador no tripulado Bayraktar, de producción turca.Y es que la semana pasada, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, comunicó que Ucrania compró a Turquía drones de ataque para "contener" a Rusia y defender su territorio. A su vez, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, comentó que su país vende a Ucrania drones sin condiciones previas y aseveró que la transacción no va dirigida contra Rusia.El suministro de vehículos aéreos no tripulados turcos a Ucrania podría llevar a la desestabilización de la situación en Donbás, advirtió este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Tenemos unas buenas relaciones con Turquía, pero este caso confirma, lamentablemente, nuestros temores de que el suministro de ese tipo de armas a los militares ucranianos podría desestabilizar la situación en la línea de separación" en Donbás, dijo Peskov ante la prensa.El portavoz señaló que los militares ucranianos podrían utilizar los drones en Donbás, lo que "sólo conduce a la desestabilización". "Esto no contribuye a la solución del problema interno de Ucrania", indicó.Una reacción negativa al respecto también llegó desde Turquía, país que "cometió un gran error al proporcionar ayuda militar a Ucrania", según declaró a Sputnik el vicepresidente del Partido Patriótico turco, Utku Reyhan."El hecho de que Turquía apoye a Ucrania (en sus acciones dirigidas) contra Rusia es un gran error", dijo Reyhan, al calificar a Ucrania y Grecia de "dos marionetas de EEUU en la región". Reyhan destacó la necesidad de que Rusia y Turquía, países con intereses comunes, actúen de manera conjunta en Chipre, Crimea, el Cáucaso, así como en Siria, en el mar Negro y el mar Mediterráneo.Bolsonaro, ¿el inhundible?Epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, uso irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos, charlatanismo, prevaricación, crimen contra la Humanidad y crimen de responsabilidad. Son los delitos de los que se acusa al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en el informe final de la comisión senatorial que indagó la crisis del COVID-19 en el gigante latinoamericano, aprobado esta semana por siete votos contra cuatro.El documento, que recomienda la imputación de otras 77 personas, entre ellas ministros y tres hijos del mandatario, señala a Bolsonaro como el "responsable principal por los errores cometidos por el Gobierno federal durante la pandemia".Una pandemia que se cobró más de 600.000 de vidas en Brasil, el segundo peor saldo por país en el mundo, después de EEUU. Y ello fruto de medidas como la promoción de medicamentos sin eficacia probada contra el coronavirus, la búsqueda de la inmunidad de rebaño con el contagio masivo de la población y la demora en la compra de vacunas, según los autores del informe, cuyo relator, el senador Renan Calheiros, manifestó que "el caos del Gobierno de Jair Bolsonaro entrará en la Historia como el escalón más bajo de la indigencia humana y civilizatoria".El informe ahora será remitido a las instancias judiciales que pueden presentar denuncias contra Bolsonaro y el resto de señalados, como la Procuraduría General de la República, las fiscalías de los estados y la Corte Penal Internacional, con sede en la ciudad holandesa de La Haya.La cadena BBC señala en este contexto que "el informe de 1.289 páginas puede tener distintas consecuencias para el mandatario de extrema derecha", subrayando que "no existe ninguna garantía de que el informe aprobado derive en cargos formales contra Bolsonaro". Y es que "la comisión del Senado carece de potestades para denunciar directamente al presidente brasileño o a los demás acusados en su informe", sostiene el medio, argumentado en un artículo que, "para que Bolsonaro sea acusado formalmente ante la justicia se requeriría el aval del fiscal general brasileño, Augusto Aras, considerado un aliado del mandatario que ya ha archivado otros pedidos de investigación en su contra".Se añade que, por otro lado, la apertura de un juicio político o impeachment a Bolsonaro "debería pasar por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, otro aliado del mandatario". Tampoco es seguro que Bolsonaro vaya a ser juzgado por la Corte Penal Internacional, afirma la BBC, al explicar que, para que ello ocurra, este organismo debería decidir que la denuncia del Senado es de su competencia antes de iniciar un largo proceso de investigación.Experto español urge a centrarse en "los peligros que acechan desde el norte de África y Sáhel"La UE y la OTAN, "muy centradas en la parte oriental de Europa", deberían dedicarse más a "los peligros que acechan desde el norte de África y Sáhel", entre ellos, la amenaza terrorista. Lo dijo a Sputnik el español Carlos Uriarte Sánchez, profesor de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos.El experto –autor del informe 'La política exterior española a los 35 años de su incorporación a la Unión Europea' presentado recientemente en el V Congreso Internacional de Hispanistas de Rusia, Europa del Este y Asia Central– subrayó que la situación en el vecino continente constituye un gran desafío para la seguridad de España, así como para los demás miembros del bloque comunitario.Entre otras prioridades internacionales de la nación ibérica, resaltó los lazos "muy estrechos" con Latinoamérica, tanto políticos, como también económicos, al tiempo que repasó también las relaciones con socios como EEUU, Canadá, países árabes e Israel, además de los vínculos con los otros Estados que componen la UE.Respecto a Rusia, constató que las relaciones con el gigante euroasiático "no atraviesan sus mejores momentos", insistiendo en la necesidad de "tender puentes" entre las partes.Nueva caravana de migrantes centroamericanos avanza hacia México DFEl pasado sábado 23 de octubre, una nueva caravana de miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, partió desde el sur de México, en la frontera con Guatemala, con el objetivo de llegar a Ciudad de México y solicitar estatus de refugiados.El objetivo de muchos es llegar a EEUU. Sobre este tema conversamos con Elizabeth Kennedy, científica social estadounidense con maestría en la Universidad de Oxford y quien desde hace diez años se ha dedicado a estudiar el tema de la migración forzada de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

