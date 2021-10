https://mundo.sputniknews.com/20211028/la-carta-de-mark-zuckerberg-para-explicar-el-cambio-de-facebook-a-meta-1117634503.html

La carta completa que dejó Mark Zuckerberg para explicar el cambio de Facebook a Meta

La carta completa que dejó Mark Zuckerberg para explicar el cambio de Facebook a Meta

Este 28 de octubre, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que la empresa cambiará de nombre a Meta.

Te dejamos el texto íntegro en donde el propio empresario explica la razón para dicho cambio, sus compromisos con el mundo de la tecnología y el futuro que espera a partir del metaverso. Estamos al comienzo del próximo capítulo para Internet, y también es el próximo capítulo para nuestra empresa.En las últimas décadas, la tecnología ha dado a las personas el poder de conectarse y expresarse de forma más natural. Cuando comencé con Facebook, en su mayoría escribíamos texto en sitios web. Cuando obtuvimos teléfonos con cámaras, internet se volvió más visual y móvil. A medida que las conexiones se hicieron más rápidas, el video se convirtió en una forma más rica de compartir experiencias. Hemos pasado de la computadora de escritorio a los dispositivos móviles; del texto a las fotos y al video, pero esto no es la línea final. La próxima plataforma será aún más inmersiva: un internet corpóreo en el que navegas con la experiencia, no solo mirándolo. A esto lo llamamos el metaverso y afectará a todos los productos que construimos.La cualidad que define al metaverso será una sensación de presencia, como si estuvieras allí mismo con otra persona o en otro lugar. Sentirse verdaderamente presente con otra persona es el último sueño de la tecnología social y por eso estamos enfocados en construir esto.En el metaverso, podrás hacer casi cualquier cosa que puedas imaginar: reunirse con amigos y familiares, trabajar, aprender, jugar, comprar, crear, así como experiencias completamente nuevas que no se ajustan a nuestra forma de pensar las computadoras o los móviles hoy en día. Hicimos un video que explora cómo podrías usar el metaverso algún día .En este futuro podrás teletransportarte instantáneamente como un holograma para estar en la oficina sin tener que desplazarte, en un concierto con amigos o en la sala de tus padres para ponerte al día. Esto abrirá más oportunidades sin importar dónde vivas. Podrás dedicar más tiempo a lo que te importa, reducir el tiempo en el tráfico y también reducir tu huella de carbono.Piensa en cuántas cosas físicas tienes hoy que podrían ser hologramas en el futuro, por ejemplo tu televisor, tu estación de trabajo perfecta con varios monitores, juegos de mesa y más: en lugar de cosas físicas ensambladas en fábricas serán hologramas diseñados por creadores de todo el mundo.Te moverás a través de estas experiencias en diferentes dispositivos: gafas de realidad aumentada para mantenerse presente en el mundo físico, realidad virtual para sumergirte por completo, así como teléfonos y computadoras para saltar desde las plataformas existentes. No se trata de pasar más tiempo en las pantallas, se trata de mejorar el tiempo que ya pasamos.Nuestro papel y responsabilidadEl metaverso no será creado por una sola empresa. Será construido por creadores y desarrolladores que creen nuevas experiencias y elementos digitales que son interoperables y desbloqueen una economía creativa enormemente más grande que la limitada por las plataformas actuales y sus políticas.Nuestro papel en este viaje es acelerar el desarrollo de las tecnologías fundamentales, las plataformas sociales y las herramientas creativas para dar vida al metaverso y tejer estas tecnologías a través de nuestras aplicaciones de redes sociales. Creemos que el metaverso puede permitir mejores experiencias sociales que cualquier cosa que exista hoy, y dedicaremos nuestra energía a ayudar a alcanzar su potencial.Como escribí en la carta de fundación original (de Facebook): "no creamos servicios para ganar dinero; ganamos dinero para construir mejores servicios".Este enfoque nos ha sido de gran utilidad. Hemos construido nuestro negocio para respaldar inversiones muy grandes y a largo plazo para crear mejores servicios y eso es lo que planeamos hacer aquí.Los últimos cinco años han sido una lección de humildad para mí y para nuestra empresa de muchas maneras. Una de las principales lecciones que he aprendido es que crear productos que a la gente le gusten no es suficiente.Me he dado cuenta de que la historia del internet no es sencilla. Cada capítulo trae nuevas voces y nuevas ideas, pero también nuevos desafíos, riesgos y alteración de los intereses establecidos. Tendremos que trabajar juntos, desde el principio, para dar vida a la mejor versión posible de este futuro.La privacidad y la seguridad deben integrarse en el metaverso desde el primer día. También lo hacen los estándares abiertos y la interoperabilidad. Esto requerirá no solo un trabajo técnico novedoso, como el apoyo a proyectos criptográficos en la comunidad, sino también nuevas formas de gobernanza. Sobre todo, necesitamos ayudar a construir ecosistemas para que más personas tengan intereses en el futuro y puedan beneficiarse no solo como consumidores sino también como creadores.Este periodo también ha sido de aprendizaje porque, a pesar de que somos una empresa grande, también hemos aprendido lo que es construir en otras plataformas y vivir bajo sus reglas ha moldeado profundamente mis puntos de vista sobre la industria tecnológica. He llegado a creer que la falta de opciones para los consumidores y las altas tarifas para los desarrolladores están sofocando la innovación y frenando la economía del internet.Intentamos adoptar un enfoque diferente. Queremos que nuestros servicios sean accesibles para la mayor cantidad de personas posible, lo que significa trabajar para que cuesten menos, no más. Nuestras aplicaciones móviles son gratuitas. Nuestro modelo de anuncios está diseñado para ofrecer a las empresas los precios más bajos. Nuestras herramientas comerciales están disponibles a un costo o con tarifas modestas. Como resultado, miles de millones de personas aman nuestros servicios y cientos de millones de empresas confían en nuestras herramientas.Ese es el enfoque que queremos aportar para ayudar a construir el metaverso. Planeamos vender nuestros dispositivos a un costo o subsidiado para ponerlos a disposición de más personas. Continuaremos admitiendo la carga lateral y la transmisión desde PC para que las personas tengan opciones, en lugar de obligarlas a usar Quest Store para encontrar aplicaciones o llegar a los clientes. Nuestro objetivo es ofrecer servicios para desarrolladores y creadores con tarifas bajas en la mayor cantidad de casos posible para que podamos maximizar la economía creativa en general. Sin embargo, tendremos que asegurarnos de no perder demasiado dinero en el camino.Nuestra esperanza es que en la próxima década, el metaverso llegue a mil millones de personas, albergue cientos de miles de millones de dólares en comercio digital y respalde trabajos para millones de creadores y desarrolladores.Quienes somosAl embarcarnos en este próximo capítulo, he pensado mucho en lo que esto significa para nuestra empresa y nuestra identidad.Somos una empresa que se enfoca en conectar personas. Si bien la mayoría de las empresas de tecnología se centran en cómo las personas interactúan con la tecnología, siempre nos hemos centrado en desarrollar tecnología para que las personas puedan interactuar entre sí.Hoy somos vistos como una empresa de redes sociales. Facebook es uno de los productos tecnológicos más utilizados en la historia del mundo. Es una marca icónica de redes sociales.La creación de aplicaciones sociales siempre será importante para nosotros y hay mucho más por crear. Pero cada vez más, no es todo lo que hacemos. En nuestro ADN, creamos tecnología para unir a las personas. El metaverso es la próxima frontera en la conexión de personas, al igual que las redes sociales cuando comenzamos.En este momento, nuestra marca está tan estrechamente vinculada a un producto que no es posible que represente todo lo que estamos haciendo hoy y mucho menos en el futuro. Con el tiempo, espero que seamos vistos como una empresa de metaverso y quiero anclar nuestro trabajo y nuestra identidad en lo que estamos construyendo.Acabamos de anunciar que estamos realizando un cambio fundamental en nuestra empresa. Ahora estamos analizando e informando sobre nuestro negocio como dos segmentos diferentes: uno para nuestra familia de aplicaciones y otro para nuestro trabajo en plataformas futuras. Nuestro trabajo en el metaverso no es solo uno de estos segmentos. El metaverso abarca tanto las experiencias sociales como la tecnología futura. A medida que ampliamos nuestra visión, es hora de que adoptemos una nueva marca.Para reflejar quiénes somos y el futuro que esperamos construir, me enorgullece compartir que nuestra empresa ahora es Meta.Nuestra misión sigue siendo la misma: todavía se trata de unir a las personas. Nuestras aplicaciones y sus marcas tampoco están cambiando. Seguimos siendo la empresa que diseña tecnología en torno a las personas.Pero todos nuestros productos, incluidas nuestras aplicaciones, ahora comparten una nueva visión: ayudar a dar vida al metaverso y ahora tenemos un nombre que refleja la amplitud de lo que hacemos.A partir de ahora, seremos primero en metaverso, no en Facebook. Eso significa que con el tiempo no necesitará una cuenta de Facebook para utilizar nuestros otros servicios. A medida que nuestra nueva marca comience a aparecer en nuestros productos, espero que la gente de todo el mundo conozca la marca Meta y el futuro que representamos.Solía ​​estudiar los clásicos y la palabra "meta" proviene de la palabra griega que significa "más allá". Para mí, simboliza que siempre hay más para construir, y siempre hay un próximo capítulo de la historia. La nuestra es una historia que comenzó en un dormitorio y creció más allá de lo que imaginamos: en una familia de aplicaciones que las personas usan para conectarse entre sí, encontrar su voz y comenzar negocios, comunidades y movimientos que han cambiado el mundo.Estoy orgulloso de lo que hemos construido hasta ahora, y estoy emocionado por lo que vendrá después a medida que avanzamos más allá de lo que es posible hoy, más allá de las limitaciones de las pantallas, más allá de los límites de la distancia y la física, y hacia un futuro en el que todos pueden estar presentes unos con otros, crear nuevas oportunidades y experimentar cosas nuevas. Es un futuro que está más allá de cualquier empresa y que lo haremos todos.Hemos construido cosas que han unido a las personas de nuevas formas, hemos aprendido de luchar con problemas sociales difíciles y de vivir en plataformas cerradas. Ahora es el momento de tomar todo lo que hemos aprendido y ayudar a construir el próximo capítulo.Estoy dedicando nuestra energía a esto, más que cualquier otra empresa del mundo. Si este es el futuro que desea ver espero que se una a nosotros. El futuro va a estar más allá de todo lo que podamos imaginar.- Mark Zuckerberg.

