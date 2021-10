¿Qué es un metaverso y qué tiene que ver con el posible cambio de nombre de Facebook?

https://mundo.sputniknews.com/20211020/que-es-un-metaverso-y-que-tiene-que-ver-con-el-posible-cambio-de-nombre-de-facebook--1117343189.html

Un posible cambio de nombre de Facebook está estrechamente ligado al plan de la empresa hacia la creación de un metaverso, pero, ¿qué es esto? 20.10.2021, Sputnik Mundo

La reciente información sobre los planes de Mark Zuckerberg ha sacudido el entorno global de la tecnología, sin embargo dejó preguntas sobre el término. De acuerdo con expertos consultados por el medio The Conversation, un metaverso es una red de entornos virtuales en donde varias personas pueden interactuar entre sí mediante representaciones digitales de sí mismos.La palabra metaverso es un acrónimo de los términos meta, que significa trascendente, y verso, del universo, y el termino fue acuñado, señala el medio, por el novelista de ciencia ficción Neal Stephenson en su Snow Crash publicado en 1992.Hay tres aspectos clave del metaverso: La presencia es la sensación de estar realmente en un espacio virtual, la interoperabilidad significa poder viajar sin problemas entre espacios virtuales con los mismos activos virtuales, como avatares y elementos digitales, mientras que la estandarización es lo que permite la interoperabilidad de plataformas y servicios en todo el metaverso."Si el metaverso se convierte en el sucesor de internet, quién lo construye y cómo, es extremadamente importante para el futuro de la economía y la sociedad en su conjunto", apunta The Conversation.El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, planea hablar sobre el cambio de nombre en la conferencia anual Facebook Connect el 28 de octubre, aunque la estrategia podría ser revelada antes, informó The Verge.El cambio de marca probablemente posicionaría la aplicación como uno de los muchos productos de una empresa matriz que también supervisará 'apps' como Instagram, WhatsApp, Oculus y más.

