Facebook implementa estándares de supervisión especiales para sus clientes VIP

WASHINGTON (Sputnik) — La red social Facebook utiliza el llamado sistema XCheck para supervisar las cuentas de sus clientes privilegiados, permitiéndoles...

"En la práctica, la mayoría de los contenidos etiquetados [como prohibidos] por el sistema XCheck no se someten a un análisis detallado", señala el medio, citando documentos a su disposición.En 2020, la lista de clientes VIP alcanzó los 5,8 millones de personas, entre ellas políticos, personas célebres, atletas influyentes e incluso cuentas de animales en Instagram. Se agrega que estos usuarios sin embargo no reciben notificaciones sobre su estatus especial.El diario afirma que la compañía puede también no bloquear contenidos inadmisibles de sus clientes VIP tan de inmediato como lo hace en casos de usuarios comunes.Como ejemplo, se destaca el incidente cuando el famoso futbolista Neymar publicó una foto de una mujer desnuda que le había acusado de violación. El contenido permaneció 24 horas en la red, mientras que publicaciones similares de otros usuarios se eliminan en seguida.The Wall Street Journal remarca que la compañía de Mark Zuckerberg reconoce el problema y trata de impedir la impunidad a la vez que mantener el número de usuarios privilegiados. Para ello, recorta el personal que tiene derecho a asignar el estatus VIP a sus clientes, ya que de momento esta opción está disponible para la mayoría de sus trabajadores.

