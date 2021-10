https://mundo.sputniknews.com/20211005/denunciante-cree-que-el-congreso-de-eeuu-debe-intervenir-para-que-facebook-sea-mas-seguro-1116760582.html

Denunciante cree que el Congreso de EEUU debe intervenir para que Facebook sea más seguro

"Pero estoy aquí hoy porque creo que los productos de Facebook dañan a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia. El liderazgo de la empresa sabe cómo hacer que Facebook e Instagram sean más seguros, pero no hará los cambios necesarios, porque han antepuesto sus astronómicas ganancias. Se necesita la acción del Congreso, ellos no resolverán esta crisis sin su ayuda", dijo Haugen.Durante las últimas semanas, Haugen ha revelado miles de documentos que sugieren que Facebook supuestamente estaba consciente de que su plataforma de redes sociales infligía daño a la salud mental de los adolescentes.Hauges afirmó que Facebook no hizo mucho para prevenir el contenido que promueve el "odio y la división", así como el contenido que crea un ambiente tóxico para los adolescentes.El 4 de octubre Haugen se reveló públicamente como la denunciante de Facebook en el programa 60 Minutos.Poco después de la entrevista, Facebook sufrió una interrupción de más de seis horas que también interrumpió algunos de sus otros servicios, incluidos Instagram y WhatsApp.El equipo de recuperación de Facebook dijo que la interrupción fue causada por una actualización.

