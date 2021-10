https://mundo.sputniknews.com/20211006/los-extravios-oportunidades-y-desafios-del-pri-y-el-pan-en-la-carrera-presidencial-de-2024-1116814814.html

Los extravíos, oportunidades y desafíos del PRI y el PAN en la carrera presidencial de 2024

Los extravíos, oportunidades y desafíos del PRI y el PAN en la carrera presidencial de 2024

Aunque van en alianza en algunos ámbitos estatales y en ocasiones desde el poder legislativo, a estas alturas no queda claro si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) se agruparán en torno a un candidato de unidad para derrotar al abanderado de Morena, que podría ser Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal, entre otros.Sputnik Mundo conversó con dos investigadores para tratar de entender el panorama del país sobre la disputa por la silla presidencial."Todavía no entienden la derrota de 2018"Ni el PAN ni el PRI han entendido por qué perdieron las elecciones de 2018 frente a Andrés Manuel López Obrador, estima el académico Harim Gutiérrez, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)."Siguen tratando de volver a los gobiernos que tuvimos antes de ese año dando a entender que todo era bueno con ellos y que actualmente es un desastre y que, en pocas palabras, López Obrador nos está llevando al abismo, y que la salvación serían ellos, contra los que estábamos enojados en 2018", sostiene el también profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco (UAM-X)."No veo que hagan un intento de reconocer los errores que tuvieron ellos y nos piden ahora que votemos por ellos para volver a esa situación idílica que teníamos antes de 2018, como si lo único malo del país fuera López Obrador y ellos fueran nuestra salvación", ironiza.Además, los opositores que aspiran a la presidencia de la república carecen de un liderazgo que pueda disputarle popularidad a un eventual abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).Marko Cortés, quien acaba de confirmarse como dirigente nacional del PAN, no ha podido levantar al partido ni ha estado a la altura de las circunstancias, señala. Mientras que Ricardo Anaya sigue presentando como atributo político ser una opción más educada, cuerda, refinada que López Obrador y sus candidatos."Del PAN tengo la opinión que desde el año 2000 los únicos líderes que ha producido son Vicente Fox, Felipe Calderón y Ricardo Anaya, no ha surgido otra figura en el PAN que tenga más popularidad que ellos, con el agravante de que ya Fox y Calderón ya no pueden competir y que Anaya, después de haber fracasado en las elecciones anteriores no ha podido levantarse como candidato otra vez", añade.Sin discurso, sólo reacción a AMLOA la oposición al gobierno federal la agrupa un sentimiento común de rechazo a las medidas del presidente López Obrador, pero no una estrategia política propia que no opere de manera reactiva ante la agenda de Palacio Nacional, estima el universitario consultado por Sputnik."El PRI y el PAN no han logrado crear un discurso que convenza a la población. Realmente no han creado un discurso que dé una esperanza más allá de quitar a López Obrador. Veo todavía en la oposición mucho resentimiento, ira, e incluso en sus dirigentes un sentimiento de clasismo donde creo que les nubla el entendimiento de que los votantes de López Obrador son personas ignorantes, poco preparadas y que por culpa de ellas México está mal", declara.Este clasismo, considera el docente, genera una paradoja porque los líderes del PRI y el PAN piden el voto precisamente a esa población a la que tanto desprecian en su discurso.Esto se suma a que un eventual acuerdo entre las derechas mexicanas también enfrenta diferentes desafíos porque es un grupo diverso que defiende agendas a nivel económico, social y moral."La derecha mexicana no es un monolito", apunta Gutiérrez, donde un sector inclusive apoya a Morena y a López Obrador, como en el caso de la derecha cristiana contenida en el Partido Encuentro Social (PES)."Otro tipo de derecha sería Ricardo Salinas Pliego, que también ha apoyado a López Obrador desde hace muchos años, incluso desde la década del 2000, cuando López Obrador perdió las elecciones frente a Felipe Calderón", dice y recuerda que el empresario abrió entonces los micrófonos de TV Azteca para que el entonces aspirante presidencial contara su versión.En tanto, en la derecha opositora al gobierno federal existe un sector católico "extremista", como lo definió el experto, que podría buscar la formación de un movimiento en torno al descontento que existe en un sector de la sociedad mexicana por la despenalización del aborto.Otros grupos opositores, prosiguió, como el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) son completamente "delirantes", por lo que se vislumbra difícil que se agrupen con otras derechas.Además, existe una derecha atea que es neoliberal en lo económico pero que acepta la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, con representantes en el ámbito internacional como la guatemalteca Gloria Álvarez o el argentino Javier Milei, que tiene diferencias con la derecha religiosa.Entonces, la oposición a López Obrador y a un eventual candidato presidencial de Morena se enfrenta a muchas contradicciones intestinas, reconoce el académico."Veo difícil de momento que las principales derechas se junten en una sola candidatura. Con los dirigentes que tiene actualmente el PAN no creo que pueda volver a Palacio Nacional"", declara, mientras que el PRI enfrenta una situación similar y un fuerte debilitamiento.El gobernador del Estado de México: opción en el PRITras la derrota casi total que sufrió el PRI en las elecciones intermedias de 2021, la única persona que podría aspirar en el partido a disputar la presidencia de México es el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, evalúa Harim Gutiérrez."Pero Alfredo del Mazo en este momento necesita asegurarse de que su partido conserve la gubernatura del estado para las elecciones que va a haber en 2023, digamos que si Del Mazo pierde esas elecciones va a ser muy difícil que sea candidato del PRI. (Si las gana) no va a haber otro dirigente priista que pueda presumir un logro de ese tamaño", apunta.Estas derrotas territoriales sufridas por el tricolor en las elecciones de 2021, además, han debilitado su capacidad de operación al limitar su acceso a recursos y márgenes de influencia que les permitan desplegar sus intenciones.Además, sobre una posible alianza entre el PAN y el PRI para apuntalar a un mismo candidato que dispute a los aspirantes de Morena el Palacio Nacional, Gutiérrez considera que esta posibilidad está sujeta a diversas variables, como quiénes concentren las preferencias."Si Del Mazo logra ganar el Estado de México no creo que los priistas vayan a apoyar a un candidato del PAN, van a exigir que Del Mazo sea el suyo porque finalmente tendrían una oportunidad de volver a la presidencia de la república con un priista y, digo, un priista de abolengo", dice en referencia a que su abuelo y su padre también gobernaron la entidad.En todo caso, el PRI accedería a abanderarse en coalición con el PAN si los blanquiazules optan por respaldar a su candidato, pero si es Del Mazo dificultaría el acercamiento con alguien como Ricardo Anaya.Sería más probable, dice el profesor, que a una coalición PRI-PAN para la presidencia de la república la encabece una figura política externa a ambos partidos, como el empresario Claudio X. González, abierto opositor a López Obrador, o Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).Algunos aspirantes en el blanquiazulEn tanto, el también maestro en estudios latinoamericanos de la UNAM Aníbal García Fernández, colaborador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), distingue que en el PAN ya algunos actores políticos han sido señalados como aspirantes presidenciales.Fue el propio Marko Cortés, dirigente del partido, quien señaló como posibles abanderados a Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato; Maru Campos, gobernadora de Chihuahua; Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, o Francisco García Cabeza de Vaca, mandatario en Tamaulipas.Además, Cortés mencionó la posibilidad de que los representen en 2024 Ricardo Anaya, Santiago Creel o Juan Carlos Romero Hicks.En el caso de Movimiento Ciudadano, aliado político del PAN y el PRD, figuran como posibles aspirantes Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y Samuel García, mandatario de Nuevo León.Y mientras que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI tiene agendada una reunión plenaria en diciembre para revisar su proyecto de nación y críticas internas, en el PAN no sucede algo similar, recuerda García Fernández.La iniciativa de reforma a la ley eléctrica que impulsa Andrés Manuel López Obrador va a someter a prueba la durabilidad y fortaleza de las alianzas políticas entre el PRI y el PAN, considera el analista.Sobre la opción de que construyan acuerdos estratégicos para apoyar a un solo aspirante presidencial en 2024 con miras a derrotar al candidato de Morena, será posible sólo a través de la concertación profunda entre ambos interesados, además del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fuerzas más reducidas.En la construcción de acuerdos pesa la distribución de cotos de poder, un fenómeno que ya puede apreciarse tras las elecciones de 2021, apunta el egresado de la UNAM, como en los casos donde el PAN-PRD ganó gubernaturas y designa al sol azteca el aspecto social mientras que encarga al blanquiazul otras tareas políticas.Ese tipo de balance podría replicarse en un acuerdo presidencial. En el caso del PRI, tiene una cultura política del pragmatismo, que sabe balancearse entre diferentes bandos conforme a la defensa de sus intereses, mientras que el PAN coincide ideológicamente con los grupos empresariales de México.Sobre la posibilidad de que el PRI y el PAN, juntos o separados, triunfen en la elección presidencial de 2024 y recuperen el control del gobierno federal, el también doctorante dice que las fluctuaciones políticas son demasiadas como para adelantar un vaticinio."Faltan todavía tres años, al menos en el ámbito internacional se ha visto que es muy volátil cada vez, los cambios que hay son también cada vez más acelerados", asienta.

