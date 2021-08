https://mundo.sputniknews.com/20210803/amlo-desafia-a-la-oposicion-agrupense-para-que-me-vaya-en-la-revocacion-de-mandato-1114753956.html

AMLO desafía a la oposición: "Agrúpense para que me vaya en la revocación de mandato"

AMLO desafía a la oposición: "Agrúpense para que me vaya en la revocación de mandato"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dirigió a los opositores de su Gobierno y los retó a que se agrupen e intenten convencer a los... 03.08.2021, Sputnik Mundo

"Ahora viene de nuevo otro desafío: que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya. Es la revocación de mandato, esto es la democracia, no hace falta la violencia, no, de manera pacífica, por la vía democrática, el pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo", dijo el 3 de agosto durante su rueda de prensa matutina.El presidente recordó que en junio cuando se celebraron las elecciones federales y locales “se unieron todos: políticos, corruptos, la mayoría de medios de información, los sectores más retrógrados (...) Ahora viene la revocación del mandato, va a ser interesantísimo, no vamos a estar bostezando porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse”, dijo.En México la revocación es un instrumento a través del cual se puede solicitar que se convoque a los ciudadanos para que decida si un funcionario debe ser removido de su cargo antes de que termine su periodo, como al presidente.

