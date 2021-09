Prensa de EEUU asegura que Samuel García tiene nexos con el crimen organizado

"En respuesta, Samuel, con voz fría y apacible, aunque visiblemente molesto, dio por terminada la conferencia: 'De nuevo, no es por mala onda pero, jamás, como Adrián, voy a ir a pelear con ustedes. Pero no puedo permitir que mi campaña política la dicte Adrián, y que él venga a plantear preguntas desde su búnker. Con todo respeto les digo estoy abierto a todas las autoridades y a todos los requerimientos que nos hagan. No hay nada qué esconder. Muchas gracias'", publicó Proceso.