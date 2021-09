https://mundo.sputniknews.com/20210927/las-aspiraciones-presidenciales-de-monreal-y-la-integridad-de-morena-1116503561.html

Las aspiraciones presidenciales de Monreal y la integridad de Morena

Las aspiraciones presidenciales de Monreal y la integridad de Morena

La declaración de intenciones del senador Ricardo Monreal de participar como candidato a la presidencia de la república en 2024 no tiene que significar una... 27.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-27T20:22+0000

2021-09-27T20:22+0000

2021-09-27T20:22+0000

américa latina

opinión y análisis

andrés manuel lópez obrador

morena

claudia sheinbaum

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1116467845_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0d6e9244afddce9c1bf664a11d445579.jpg

Según el egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Monreal es un político que no busca la confrontación con sus pares ni el exabrupto, por lo que no pretende entrar en agravio directo con sus compañeros en la aspiración presidencial.Para un sector del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sin embargo, las intenciones del legislador generan dificultades de conciliación por rechazo a su trayectoria, evaluó el docente, además de que produce siempre incomodidad que tenga claro que quiere aspirar a la presidencia de México."Quien abre el espacio de la sucesión y de los postulantes, ya sean los que mencionó el presidente u otros, es el mismo López Obrador", recordó Garciamarín y distinguió a tres claros aspirantes: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal."Más que una estrategia, es que cada uno de esos actores, posibles presidenciables, están poniendo su ficha en el tablero, en qué posición del tablero van a jugar para esa sucesión. Yo no lo vería como un alejamiento, sino más bien es una postura, una posición de: ‘Yo también voy a jugar, estas son mis credenciales, estas son mis características y que gane el mejor’", señaló.¿Tiene Morena el margen institucional para desahogar conflictos sin ruptura?La falta de canales transparentes sólidos en su toma de decisiones, consideró Garciamarín, puede significar el verdadero problema en Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.Además, al partido gobernante lo desafía la incertidumbre sobre su capacidad para dirimir conflictos entre los aspirantes presidenciales sin propiciar la ruptura interna, debido a su falta de consolidación institucional, manifestó."¿Cómo un partido como Morena, que ha quedado francamente debilitado por el uso amañado de las encuestas, va a enfrentar un proceso de la magnitud de los tres grandes —al menos ahorita que vemos— posibles candidatos?", cuestionó el universitario.Actualmente Morena no cuenta con solidez institucional para garantizar un proceso transparente y claro de elección de candidato presidencial, calificó Garciamarín. Por el contrario, es previsible una conducta impositiva desde la dirigencia partidista, que ocupa Mario Delgado."Veo un impulso de reafirmar la manera en que se han conducido las cosas, específicamente Mario Delgado, de hacer una institución elitista, alejada del territorio. Yo espero que se solucione, pero por el momento veo más bien una nueva apuesta por volver a hacer las cosas como se han hecho mal en la elección de la presidencia de Morena y en la selección de candidaturas para este 2021", reprochó el egresado de la UNAM.Un operador político que asegura poder dar continuidad al obradorismoCon su declaratoria de aspiraciones, expuso el politólogo, Monreal se asume como uno de los principales operadores políticos del obradorismo no sólo durante este sexenio, sino en una militancia que se remonta a 1997."Ha formado desde la resistencia hasta la operación política como parte del gobierno con él [López Obrador]", declaró, por lo que Monreal se estima a sí mismo como un continuador de la posición política de la administración federal.La jefa de gobierno de la Ciudad de México no ha tenido que declarar su intención de dirigir el país en el periodo de 2024 a 2030, pues ha sido el propio Andrés Manuel López Obrador quien la ha colocado como posible abanderada de Morena, recordó el politólogo.En tanto, estimó, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores es un sucesor natural del proyecto de nación de López Obrador toda vez que ocupó la gubernatura de la Ciudad de México después de él, en 2006.No obstante este escenario, Garciamarín consideró que Ricardo Monreal cuenta con posibilidades reales para competir la candidatura presidencial debido a su presencia en el territorio y a sus capacidades operativas, a pesar de no estar en el reflector de los favoritos del presidente López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20210927/estoy-preparado-para-presidencia-monreal-promete-profundizar-el-cambio-que-inicio-amlo-1116461558.html

https://mundo.sputniknews.com/20210922/cumbre-celac-revive-el-famoso-comes-y-te-vas-de-fox-a-fidel-castro-1116326216.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Samuel Cortés Hamdan https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

opinión y análisis, andrés manuel lópez obrador, morena, claudia sheinbaum, méxico