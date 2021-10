https://mundo.sputniknews.com/20211001/pablo-casado-se-sube-a-debate-sobre-conquista-de-mexico-es-el-mayor-hito-desde-roma-1116656807.html

Pablo Casado se sube a debate sobre conquista de México: "Es el mayor hito desde Roma"

Pablo Casado se sube a debate sobre conquista de México: "Es el mayor hito desde Roma"

El líder del Partido Popular (PP) de España, Pablo Casado, aseguró que su país no tiene que pedir perdón a México por la conquista, sino dar las gracias a una... 01.10.2021, Sputnik Mundo

Las declaraciones del político europeo se dan en el marco de un debate amplio entre España y México luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitara al rey Felipe VI que emitiera una disculpa pública por las atrocidades cometidas contra pueblos indígenas americanos desde el siglo XVI.Aunque el rey no respondió a López Obrador, el jefe del Estado Vaticano, el papa Francisco, sí ofreció una disculpa pública por el sufrimiento que produjo la iglesia católica a los pueblos de México, como recordó el mandatario mexicano este 1 de octubre en su conferencia matutina.Además, el expresidente del gobierno español José María Aznar ironizó recientemente en diálogo con el propio Casado sobre los orígenes hispanos del nombre de Andrés Manuel López Obrador, como contraargumento a su solicitud de que España emita una disculpa pública.Es en este contexto de debate internacional que Casado celebró al expresidente Felipe Calderón, de visita en España, y sostuvo que su país no debe disculparse con México."Desde España no tenemos que pedir perdón pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido, en mi opinión, el mayor hito de la humanidad después de Roma, la hispanidad a ambos lados del Atlántico", declaró Casado."Gracias a México desde España y con el gran orgullo de sentirnos una nación hermana", abundó el líder partidista.En tanto, el expresidente Felipe Calderón, opositor a López Obrador, estimó que las raíces de México son indisociablemente indígenas y españolas."Orgullosamente mexicano, de raíces indisolubles indígenas y españolas como todos los mexicanos y profundamente orgulloso de todas esas raíces, así me declaro, así soy, así he vivido y así espero morir", declaró en un diálogo con el líder del PP.

