La foto de AMLO y Sheinbaum que está dando de qué hablar rumbo a las elecciones de 2024

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó tres alcaldías de la capital del país en donde gobierna Claudia Sheinbaum, una mujer cercana al... 30.09.2021, Sputnik Mundo

La foto no es más López Obrador levantando la mano de Claudia Sheinbaum y señalándola con el dedo; sin embargo, la imagen ha sido interpretada como una 'cargada' a favor de la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, rumbo a la elección presidencial del 2024.¿Qué otros 'coqueteos' políticos ha tenido el mandatario mexicano con Sheinbaum? ¿Cómo está posicionada la jefa de Gobierno en la capital y como posible candidata a la presidencia del país? Sputnik Mundo te cuenta.En primera filaLa cercanía entre López Obrador y Claudia Sheinbaum no empezó con la entrada de Morena al poder, al contrario, ambos personajes políticos mexicanos son colaboradores cercanos desde hace más de dos décadas.Durante el paso del actual presidente como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, entre el 2000 y el 2005, Claudia Sheinbaum fue Secretaria del Medio Ambiente y en las elecciones de 2006 fungió como vocera en la campaña de López Obrador. En las primeras elecciones en las que Morena contendió como partido, la actual mandataria capitalina se postuló como jefa delegacional por Tlalpan, puesto que desempeñó entre 2015 y 2017.En los últimos actos públicos de Andrés Manuel López Obrador, la mandataria capitalina ha estado en primera fila. El 1 de septiembre, cuando el presidente rindió su Tercer Informe de Gobierno, Sheinbaum destacó, pues quedó a lado de la escritora y esposa del mandatario mexicano, Beatriz Gutiérrez Müller.Durante los festejos patrios, la jefa de Gobierno de la capital mexicana también estuvo entre los invitados destacados, pues el 15 de septiembre compartió balcón con el canciller, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mientras que durante el desfile militar estuvo sentada en primera fila.Sin embargo, fue en la cena de bienvenida a los mandatarios latinoamericanos que participaron en la CELAC cuando el protagonismo de Sheinbaum llamó la atención, pues fue la invitada de honor del presidente López Obrador.Los elogiosDurante su recorrido de este 29 de septiembre por la Gustavo A. Madero, Tláhuac e Iztapalapa, el presidente de México elogió el trabajo de la jefa de Gobierno."Es una ciudad muy solidaria, muy fraterna, además bien gobernada por Claudia Sheinbaum", aseveró el presidente de México, quien a últimas fechas no ha escatimado en buenas palabras hacia su compañera de partido.El pasado 24 de septiembre, López Obrador fue cuestionado sobre por qué no hacía giras por la capital del país, a lo que señaló que estaba muy bien representado en la entidad y, dijo, ella aligera su carga.El 14 de septiembre, durante su conferencia de prensa diaria, el presidente calificó a Claudia Sheinbaum como una funcionaria "de primera".Para el politólogo y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México Hugo Garciamarín, las "palmadas" de López Obrador hacia Sheinbaum son normales en el contexto político actual, pues Morena viene de una derrota electoral que le quitó una buena parte de las alcaldías al partido en una entidad que desde hace más de dos décadas es bastión de las izquierdas.El poco foco sobre otrosSheinbaum no es la única morenista que se vislumbra como posible candidata rumbo al 2024, pues incluso hay quien ya levantó la mano para sustituir a López Obrador, tal es el caso de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, quien este 29 de septiembre aseveró que irá por la presidencia con o sin Morena.Quien no se ha "destapado" pero también es considerado como uno de los "gallos" para la próxima elección presidencial es el canciller, Marcelo Ebrard, quien en 2012 buscó ser el candidato del PRD a en la carrera para la presidencia, pero perdió ante López Obrador.A Ebrard, el mandatario mexicano lo mencionó en julio pasado cuando dio un listado de seis nombres de posibles sucesores."Claudia (Sheinbaum), Marcelo (Ebrard), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle. Bueno, muchísimos. Afortunadamente hay relevo generacional", señaló el presidente, quien no ha hecho una mención directa sobre Monreal.De acuerdo con la casa encuestadora Enkoll, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el 25% de mil mexicanos encuestados considera que Sheinbaum debe ser la candidata del partido Morena, por encima de personajes como Ebrard Casaubón, quien tuvo 13% de las preferencias.Garciamarín señala que aunque la exposición de Sheinbaum por parte de López Obrador le podría dar cierta ventaja a la jefa de Gobierno, lo cierto es que no por ello se impide a los otros posibles candidatos contender en la carrera por la candidatura de Morena.El politólogo señaló que Morena debe comenzar a trazar el camino para que haya mecanismos democráticos para la elección del candidato morenista para 2024.

