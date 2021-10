https://mundo.sputniknews.com/20211006/reforma-electrica-de-amlo-la-disyuntiva-del-pri-que-ha-hecho-enojar-al-pan--1116797216.html

Reforma eléctrica de AMLO, la disyuntiva del PRI que ha hecho enojar al PAN

La iniciativa enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso nacional ha generados crispaciones entre los partidos de oposición... 06.10.2021, Sputnik Mundo

La alianza política entre el PRI y el PAN se ha visto tambaleante ante la propuesta de reforma eléctrica del mandatario mexicano, pues es posible que el partido tricolor se adhiera a la iniciativa de López Obrador, mientras que los panistas han dejado en claro que votarán en contra.¿Qué se han dicho los partidos involucrados al respecto? ¿Cuál es la opinión del presidente mexicano? Sputnik te cuenta.El ultimátum del PAN… al PRIEl diputado panista Jorge Romero aseveró que si el PRI vota a favor de la reforma eléctrica de López Obrador la alianza entre ambos partidos en Va por México se disolverá.Romero aseveró que la reforma eléctrica de López Obrador es "un tarifazo de luz" al que el partido blanquiazul se opone. Además, dijo, la iniciativa viola los tratados internacionales y pone en riesgo la competencia con piso parejo."Nadie nos presiona", dice el PRIAnte los dichos de los integrantes del PAN, el líder nacional priista, Alejandro Moreno, dijo que nadie, ni el gobierno federal ni sus aliados, presionan al partido que, dijo, está abierto y listo para el debate.Moreno indicó que el partido recibió ya la iniciativa de López Obrador la cual se encuentran analizando. El líder del PRI no dio ni un sí ni un no rotundo a la propuesta de la 4T.Acompañado por integrantes priistas en la Cámara de Diputados, Moreno aseveró que sea cual sea el sentido del voto del PRI, el partido lo hará libremente. "Nosotros no tenemos que convencer a Morena. Vamos a ir con lo que le convenga al país. Esta es una bancada comprometida con el ciudadano y con firme compromiso político con México", dijo.Quien también opinó al respecto de la reforma eléctrica de López Obrador fue el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien dijo que la iniciativa debe ser analizada a partir de lo más conveniente para el país, además de que señaló que deben escuchar los argumentos del mandatario mexicano."Lo que queda claro es que también hoy hay un Presidente que tiene un objetivo y que hay que darle por supuesto siempre la oportunidad para que pueda transmitirnos cuáles son los argumentos para plantear eso, y en función a tomar las mejores decisiones para México", dijo Murat.AMLO: "Es una oportunidad histórica para el PRI"El mandatario mexicano indicó que es momento de definiciones y que el PRI deberá decantarse por el salinismo o por el cardenismo.De acuerdo con López Obrador, este es un momento definición, lo que para el partido tricolor podría significar una oportunidad para reivindicar el camino que trazó Lázaro Cárdenas, quien expropió el petróleo.El presidente de México recordó que fue la privatización de los bienes y recursos nacionales lo que llevaron al país a caer en crisis, acciones que tuvieron auge durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994."Esto fue lo que nos llevó a la derrota, el salinismo, las privatizaciones, el olvidar al pueblo, el entregarse a las empresas particulares sobre todo extranjeras, el aliarse con los conservadores", aseveró

Jose Gutierrez Debe ser porque lo que quiere hacer significa regresar al esquema de monopolio burocrático de los 70s cuando la luz se iba con cualquier pretexto. 1

Jose Gutierrez Es una iniciativa de amliana hecha groseramente y muy al estilo del amlo: dice una cosa y persigue otra. Sigue siendo el mentiroso y destructor de toda la vida 1

