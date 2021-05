https://mundo.sputniknews.com/20210526/que-subyace-tras-la-crisis-diplomatica-abierta-entre-marruecos-y-espana-1112571675.html

¿Qué subyace tras la crisis diplomática abierta entre Marruecos y España?

26.05.2021

Los hechos se han venido calificando de "crisis migratoria" y de "choque diplomático" entre Rabat y Madrid a raíz de la hospitalización en España de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. Pero no se puede acudir a una simplificación inexacta de un problema más complejo, advierten tanto el Frente Polisario como diversos analistas. "No es una crisis migratoria; en Marruecos no ha habido un terremoto o una guerra, sólo una crisis política donde intencionadamente se ha movido a la población", afirma tajante Néstor Prieto, analista del portal de política internacional Descifrando la guerra. En declaraciones a Sputnik, este politólogo recuerda que Marruecos suele acudir a "chantajes invisibles". "Es muy probable que haya un aumento de la llegada de cargamentos de hachís a España". "Decir que esta crisis es consecuencia de la presencia del presidente saharaui, es totalmente falso", declara a Sputnik Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en España. "Marruecos quiere desviar la atención de lo que no puede conseguir desde diciembre: condicionar el posicionamiento de España y algunos países de la UE para hacer seguidismo de la proclamación de Trump [sobre el reconocimiento de la soberanía marroquí en el Sahara Occidental]". Prieto, que ve en el intento un propósito similar al que buscó Israel proclamando la capitalidad de Jerusalén, conviene en que la diplomacia marroquí buscaba producir "un efecto arrastre" que finalmente "no se ha dado".De similar opinión es el periodista marroquí exiliado en España Alí Lmrabet, para quien el objetivo de Marruecos "es forzar a España a emprender el camino que tomó Trump, lo de Brahim Ghali es un pretexto". En declaraciones a la emisora Carne Cruda, Lmrabet acusó al régimen de su país de utilizar a la población civil, menores de edad incluidos, en un "conflicto diplomático". En EEUU, el presidente Joe Biden no se ha pronunciado en ningún sentido sobre el Sahara Occidental ni sobre la proclama de Trump al respecto a finales de 2019. El Polisario lo valora por ahora como "una buena noticia" y cree que Biden reconducirá la situación en el Consejo de Seguridad de la ONU mientras garantiza las relaciones públicas con Marruecos.¿Una hospitalización como detonante?El Polisario explica que su ingreso "por cuestiones humanitarias" se encuadra en la política de acogida que España practica "desde los años 80" para acoger a líderes de países "cuyos sistemas sanitarios no pueden ofrecer más atención de la que han podido ya dar" y que se ha "instrumentalizado". "Alemania ha hecho lo mismo con el presidente de Argelia", señala Arabi.Antes de su fallecimiento en 2016, el anterior líder saharaui, Mohamed Abdelaziz, estuvo ingresado en un hospital de EEUU. "En la Clínica Mayo, de Rochester", recuerda Alí Lmrabet. "Y nadie dijo nada, porque es EEUU", añade Arabi. "Ha habido muchos dirigentes saharauis en hospitales en España y nadie dijo nunca nada. Ahora solo hay un intento de atacar al presidente saharaui y a la causa". Arabi contempla también una motivación interna. "Desviar la atención de lo que estaba ocurriendo en Gaza, porque en Marruecos había muchas protestas a favor del pueblo palestino en un momento en que este país acaba de establecer relaciones diplomáticas en Israel". La tensión no disminuirá en junio, cuando el Tribunal de Justicia de la UE falle sobre la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental, recuerda Prieto, y que puede declarar ilegal el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos. "Y mientras estrangula económicamente a Ceuta y Melilla ‒porque cerró unilateralmente la frontera hace casi un año y la aduana en 2018‒, estoy seguro de que Rabat pondrá la vista en las aguas territoriales de Canarias, llenas de minerales y tierras raras, fundamentales para la geopolítica de la transición ecológica del futuro". El relato marroquíDurante una entrevista concedida el 23 de mayo a la emisora francesa Europe 1, el ministro de Exteriores del Reino de Marruecos, Naser Bourita, tildó la crisis de "bilateral", en un intento de desvincular a la UE de la misma y asegurando que es España la que procura poner el énfasis de la crisis en la cuestión migratoria. En su opinión, esta tiene su origen "en una decisión nacional tomada por España sin haber consultado sus socios europeos", aludiendo a la presencia de Brahim Ghali, quien, según él, entró en territorio español de manera "fraudulenta". "Entró de forma legal, con su pasaporte diplomático, y lo ha confirmado el Gobierno de España en reiteradas ocasiones", rebate Abdulah Arabi, que admite que una vez en el hospital, Ghali fue registrado con otro nombre "para preservar su seguridad, como suele hacerse en las relaciones diplomáticas para preservar la identidad de un jefe de Estado".Según Bourita, Marruecos no es el "gendarme de Europa" ni tiene por qué proteger las fronteras comunitarias. "Lo que ha sucedido en Ceuta es consecuencia de la política de externalización de fronteras que practica la UE", avisa Néstor Prieto, para quien de esta práctica puede derivarse el recurso al chantaje de aquellos países en quienes se delega el control fronterizo, como Turquía o Marruecos. "Ha otorgado buenos resultados en términos de política interna tanto para la UE como para España a corto plazo, pero alienta que te estalle en la cara el fenómeno migratorio, porque da la oportunidad a terceros Estados de extorsionarte en el momento que quieran, controlando el flujo sin ningún tipo de garantía democrática o contraprestación".No cabe asociar esta crisis con la inmigración, explica Arabi, "porque las pateras están llegando a Canarias desde noviembre y diciembre". La causa que ha provocado la actual tensión seguirá existiendo después. "Las crisis entre España y la UE con Marruecos son cíclicas y responden al chantaje y la manipulación para condicionar el posicionamiento de España y Europa con respecto al contencioso del Sahara Occidental". Bourita negó que Marruecos actúe en estos casos teniendo en mente una "contrapartida financiera" y adujo datos tales como que en los últimos cuatro años sus autoridades han desmantelado "8.000 células de tráfico de seres humanos y 14.000 tentativas de migración clandestina". Estas acciones contra la emigración clandestina se realizan en virtud de la asociación con la UE, no por obligación, subrayó. Para Arabí esta cifras no son creíbles, únicamente aducidas en "beneficio propio", pues Marruecos "no puede garantizar seriedad" en materia de cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal ni en materia de lucha contra el terrorismo yihadista". El frente mediático y políticoLa ligazón que establecen algunos medios de la entrada supuestamente fraudulenta de Ghali en España con el consentimiento del Gobierno que la habría amparado, deja en mal lugar al Frente Polisario y al Ejecutivo español. Néstor Prieto señala que Marruecos dispone de "periodistas a sueldo" en España. "No es casualidad que Naser Bourita haya tenido portadas en algún medio. Hay una batalla comunicacional"."Todo esto es una instrumentalización por parte de Marruecos y sus seguidores de la presencia del presidente saharaui para intentar desprestigiar la noble y justa lucha de nuestro pueblo", argumenta Abdulah Arabi. "Es una campaña orquestada y algunos medios españoles se prestan a seguir el juego a Marruecos, en contra de su propio país". La tensión en el Parlamento español se ha redoblado con el conflicto y está gobernada por las prisas. "España está instalada en el cortoplacismo, tanto Gobierno como oposición", subraya Prieto, "y se desatiende el fondo". El Gobierno se apura en salvar la crisis "para que no tenga un mayor impacto político", mientras la oposición utiliza el caso de Ghali "para desgastarle".¿Quién interpone las querellas?La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) es la promotora de la denuncia contra Brahim Ghali y 27 dirigentes del Frente Polisario y militares argelinos por cometer delitos de detención ilegal, torturas y asesinatos. Está presidida por Ramdan Messaoud, de 58 años de edad. Una segunda querella fue interpuesta por el bloguero saharaui Fadel Breica. Militante del Frente Polisario entre 1979 y 1992, Messaoud no expone la razón de imputar delitos de lesa humanidad. En su lugar lo hacen otras personas, también de origen saharaui, personadas en la querella, ahora reactivada. Esta fue presentada en diciembre de 2007 de mano de un abogado español, José Manuel Romero, que solo ejerce la representación de los querellantes, no de la la asociación ni de Ramdan Messaoud, quien está relacionado con régimen marroquí. No en vano, Messaoud es un consejero del rey Mohamed VI, pues integra desde marzo de 2006 el Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara, donde también figuran otros exguerrilleros saharauis. Posteriormente, promovió la querella contra el Frente Polisario. "No parece creíble que se presentase la denuncia sin conocimiento de Mohamed VI, es sospechoso que la denuncia sea imparcial y no tenga un interés espurio", advierte Prieto. "Hay que saber de dónde vienen y ver al servicio de quién están las organizaciones desde donde parten las querellas", avisa Arabi, que afirma que es "de sobra conocido" que están urdidas por Marruecos. "Por eso desde Rabat están presionando al Gobierno de España para condicionar el poder judicial". Arabi se muestra convencido del "nulo recorrido" de la querella. Además señala una paradoja: "Porque los que realmente han cometido un genocidio contra el pueblo saharaui, son las autoridades de ocupación marroquíes". Y no entiende la atmósfera de sospecha creada en España en algunos ámbitos "en vez de señalar a Marruecos por utilizar a sus propios ciudadanos como arma arrojadiza contra España". Prieto estima que Marruecos ha recurrido al lawfare. "El caso de Ghali es un golpe de los lobbies marroquíes utilizando la justicia", dice, subrayando que la causa es "endeble" y en ella ni siquiera hay indicios de culpabilidad. "Ghali no está acusado, ni detenido, ni investigado. La propia Fiscalía no ha solicitado medidas cautelares. El daño es mediático y retórico". La situación interna en MarruecosEs complicada y, a juicio de Abdulah Arabi, lo sucedido en Ceuta "responde ante todo a los problemas internos del país, al borde de la explosión". El daño a su economía ocasionado por los efectos de la pandemia es importante. "La presión sobre Ceuta y Melilla alimenta la opinión interna marroquí con un discurso nacionalista, algo muy útil ahora, porque Marruecos es una olla a presión", explica Néstor Prieto. "Y el cierre de fronteras les está pasando factura, como el reinicio de la guerra, que él mismo ha provocado", añade Arabi. "Está intentando reorientar todos los fondos de cooperación en materia de inmigración y lucha antiterrorista que les da Europa para la adquisición de material bélico".Los acontecimientos en Ceuta probarían que "todos quieren huir" de Marruecos, según Alí Lmrabet, quien precisó a El Español que el país es como una "cárcel de cielo abierto". Lmrabet asegura que a Marruecos le ha salido mal la jugada, opinión que comparte Arabi "porque le ha puesto en evidencia ante el mundo". A su juicio, el uso de civiles y menores para presionar políticamente y "condicionar el posicionamiento respecto al Sahara Occidental", es "intolerable". Lmrabet, además, niega que en la sociedad marroquí exista un consenso a nivel nacional sobre el Sahara Occidental, pues es algo impuesto. "En realidad nunca se ha hablado de ello. No hay debate". Lobbies por el mundoMarruecos tiene contratados en EEUU a diversos grupos de presión para influir en las decisiones de Washington. OCP, la empresa pública marroquí que explota los fosfatos (el subsuelo del Sahara Occidental es muy rico en ellos), está inscrita en el Registro de Agentes Extranjeros del Departamento de Justicia de EEUU y tiene suscritos seis contratos con diversas entidades estadounidenses para cabildear los intereses marroquíes en el país. El prestigioso bufete de abogados Covington&Burling ocupa uno de ellos. El Gobierno marroquí, por su parte, tiene firmados distintos acuerdos con cinco empresas de lobby estadounidenses. A diferencia de Marruecos, ¿disponen los saharauis de algún poder de influencia para que Biden intente revertir el anuncio de Trump? "A nosotros nos asiste la justeza de nuestra causa y el derecho internacional", declara Abdulah Arabi. "Las diferencias entre los manejos que hace Marruecos para comprar voluntades y nosotros, son abismales. Nosotros queremos que los que están a nuestro lado lo estén por convicción y por creer en el derecho internacional y los derechos humanos". Según Prieto, el Frente Polisario no paga a empresas o medios de comunicación afines, "pero debe la amplitud de su discurso a que tiene un cuerpo diplomático de los más grandes de toda África". Trabaja mucho "los pasillos" y las instituciones. El resultado, asegura, es que "van de tú a tú con Marruecos" en el campo diplomático.A pesar de la profusión de lobbies marroquíes en los centros de poder, Néstor Prieto recuerda que, estas vías de presión "no han reportado los resultados esperados". En Europa, la Fundación EuroMedA, "su principal lobby en el continente y con la que mantenía actividad en el Parlamento Europeo", ya no figura inscrita en el Registro Europeo de Representantes de Interés Especial. Por contra, la causa saharaui la defienden más de 100 eurodiputados que integran el Intergrupo Paz, presidido por el socialdemócrata austríaco Andreas Schieder.

