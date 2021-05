https://mundo.sputniknews.com/20210524/marruecos-acusa-a-espana-de-crear-la-crisis-en-ceuta-1112495391.html

Marruecos acusa a España de crear la crisis en Ceuta

Marruecos acusa a España de crear la crisis en Ceuta

MADRID (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Bourita, señaló a España como responsable de la crisis en su frontera por haber... 24.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-24T14:11+0000

2021-05-24T14:11+0000

2021-05-24T14:11+0000

crisis migratoria

migrantes

españa

crisis migratoria en ceuta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/1112495347_0:10:1620:921_1920x0_80_0_0_3221ccf53c71f66c546f02656e275f37.jpg

"España ha creado una crisis y quiere ahora que la asuma Europa", dijo Bourita en una entrevista concedida a la emisora francesa Europa1.En esa entrevista, Bourita justificó la decisión de Marruecos dejar de vigilar su frontera con España a principios de la semana pasada —lo que permitió la entrada de más de 8.000 migrantes a la ciudad española de Ceuta— como represalia a la acogida de Ghali.El suceso fue condenado por España como una vulneración no solo a sus fronteras, sino a las fronteras de la Unión Europea, una postura compartida por la Bruselas, que rápidamente instó a Marruecos a contener la entrada de migrantes.Sin embargo, el jefe de la diplomacia marroquí insiste en enmarcar lo sucedido dentro de un marco de tensión bilateral con España, dejando a la Unión Europea al margen.Por su parte, España trata de pasar página instalando el discurso de que el conflicto diplomático con Marruecos ya está resuelto tras la reanudación de la vigilancia fronteriza."Creo que nos tenemos que sentir muy preocupados por lo que ha ocurrido pero a la vez esperanzados en que vamos saliendo de este conflicto diplomático", dijo este 24 de mayo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su participación en un foro de debate.En cambio, las autoridades locales denuncian que Ceuta todavía no recuperó la normalidad.Juan José Vivas, presidente de Ceuta, afirmó este 24 de mayo en Radio Nacional de España (RNE), que de las más de 8.000 personas llegadas a la ciudad, alrededor de 3.000 todavía no fueron retornadas (lo que supone una cifra mayor de la ofrecida por el Ministerio del Interior, que habla de 6.500 devoluciones a Marruecos).

https://mundo.sputniknews.com/20210518/crisis-nunca-vista-en-ceuta-marruecos-utiliza-a-la-poblacion-civil-para-chantajear-a-espana-1112299927.html

crisis migratoria en ceuta

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

crisis migratoria, migrantes, crisis migratoria en ceuta