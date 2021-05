https://mundo.sputniknews.com/20210519/sesion-de-control-al-gobierno-en-plena-tension-migratoria-en-ceuta-1112326701.html

Sesión de control al Gobierno en plena tensión migratoria en Ceuta

Sesión de control al Gobierno en plena tensión migratoria en Ceuta

Pedro Sánchez se enfrenta a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en medio de una crisis diplomática con Marruecos. 19.05.2021

La sesión de control tiene lugar en medio de la crisis migratoria con Marruecos. La oposición ha criticado durante las últimas horas la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la entrada de miles de inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta.El líder del PP, Pablo Casado ha comenzado su intervención destacando que "España atraviesa la peor crisis diplomática con Marruecos", para acto seguido espetarle que "le hemos tendido la mano y eligió la radicalidad de Podemos. No puede defender la integridad nacional mientras negocia la autodeterminación de Cataluña con sus socios de ERC. Vende humo para 2050, ha demostrado que no puede resolver esto en 2020. Le queda grande el Gobierno. Hay más lealtad en esta oposición que en su Consejo de Ministros. Para nosotros lo único que importa es España"Casado afirma que llamó a Sánchez para exponerle que su apoyo. Un apoyo que, tras sus declaraciones, el presidente del Gobierno ha puesto en duda. "No me ha quedado claro. Apoya o no al Gobierno de España. Por la mañana tenemos una conversación privada por teléfono y dice que apoya, y hoy hace justo lo contrario. Siempre ocurre lo mismo, usan cualquier calamidad, como la pandemia, una crisis con Marruecos, para tratar de derribar al Gobierno. No lo van a lograr. Sufrimos una oposición desleal con los intereses generales del Estado. Es un momento en que España está sufriendo un desafío de un tercer país, Marruecos, y queremos saber de qué lado está el principal partido de la oposición".El líder de la oposición le ha respondido que "la deslealtad en política exterior es usted. Tiene que reaccionar y defender a España". A lo que Sánchez : "El problema es que la derecha no acepta que la izquierda gobierne".En las últimas horas unos 8.000 migrantes han llegado a Ceuta de forma irregular, la mayoría marroquíes y muchos de ellos menores, según alertan las ONG desplegadas en la zona, llegaron a Ceuta a pie o a nado bordeando los espigones fronterizos ante la pasividad de las autoridades de Marruecos.Según el Ministerio de Interior de España, al menos 4.000 de esas personas ya han sido devueltas a Marruecos. Muchos de ellos, afirman, regresan por voluntad propia.

