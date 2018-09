El ISIS pone rumbo a Asia Central… ¿o no?

De acuerdo con los países de la Comunidad de Estados Independientes, que participaron en la maniobra, la principal amenaza para la región proviene del norte de Afganistán. Además, después de sufrir una derrota en Siria e Irak los terroristas podrían proceder a formar un 'califato' en Asia Central.

El califato de Asia Central

Según explica la columnista de Sputnik, Galiya Ibraguimova, los terroristas del ISIS —organización proscrita en Rusia- ya anunciaron sus planes de establecer la 'wilayat Khorasan', traducido literalmente como la provincia de Jorasan, una región histórica de la Edad de Oro del islam que incluía los actuales territorios de Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y partes de Irán.

El moderno Jorasan 'debe' resucitar la grandeza y el poder de su antecesor histórico, cuenta la columnista. En el marco de estos planes, los grupos terroristas afganos y paquistaníes juraron su afiliación al ISIS y se autoproclamaron como la célula de la organización en Asia Central, con su sede central en Afganistán.

Los grupos terroristas locales en otros países de la región no tardaron en unirse a este movimiento, hecho que fue desmentido en principio por las autoridades que consideraban que estos grupos simplemente trataban de llamar la atención.

© Sputnik / Servicio de Seguridad de Rusia El FSB ruso desmanteló junto con la OCS más de 50 células terroristas en 2017

No obstante, cuando dichos grupos pasaron a la acción, la conexión de los grupos terroristas locales con la 'sede afgana' del ISIS se confirmó, explica Ibraguimova. Así, en marzo de 2015, los extremistas intentaron adentrarse en Turkmenistán cruzando la frontera desde Afganistán.

En aquella ocasión la amenaza terrorista fue neutralizada con la ayuda de Uzbekistán y Rusia. Después de este incidente, el control sobre los islamistas en la región se vio aún más endurecido, narra la columnista.

¿Quién está bajo amenaza?

Moscú ha destacado en múltiples ocasiones que los países más peligrados por los islamistas son los que comparten frontera con Afganistán. Es decir, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. De hecho, las fuerzas especiales rusas han detectado en varias ocasiones concentraciones de terroristas en estas fronteras, señala la columnista.

Con ello, como venganza por su implicación en el conflicto sirio, los yihadistas del Jorasan declararon la yihad contra Rusia en verano de 2017. Para ello los terroristas planeaban llevar a cabo ataques en varias ciudades rusas.

© REUTERS / Ahmad Masood La OTAN asegura que no dejará de prestar atención a Asia Central tras abandonar Afganistán

Más tarde, se conoció que entre los partidarios de la creación del nuevo califato estaban no solo los ciudadanos de los Estados de Asia Central, sino también habitantes del Cáucaso Norte ruso.

Así, en el transcurso del simulacro en la costa del lago Issyk-Kul, los representantes de Rusia y Kirguistán afirmaron que la amenaza del ISIS es una de las más serias en la actualidad. El vice primer ministro kirguís, Zhenish Razákov, señaló que el terrorismo en la región es "una amenaza duradera".

¿Cuán real es la amenaza para Asia Central?

Para responder a esta pregunta, hace falta entender la situación de ISIS en la región, señala el experto principal del Centro del Afganistán moderno, ubicado en Rusia, Andréi Serenko.

Los partidarios de Jorasan que expresaron su interés por Asia Central de momento operan únicamente en Afganistán, explica el experto. En los tres años de la existencia de la 'sede afgana' del ISIS los terroristas tomaron bajo control las provincias del norte y este de Afganistán.

© Sputnik / Iskandar Aminov Para qué Rusia refuerza sus bases militares en Asia Central

De acuerdo con el especialista, en todo este tiempo los islamistas no mostraron un particular interés por Asia Central y su comando se dividió en dos partes: norte y este. No obstante, en verano de 2018 los talibanes, que consideran a ISIS como competencia, derrotaron su mando del norte.

Serenko señala que era precisamente del norte de Afganistán de donde procedía la mayor amenaza para los países de Asia Central y que con esta derrota el peligro desapareció de estos territorios.

El vicedirector del Instituto kazajo de estudios estratégicos, Sanat Kushkumbaev, comparte esta opinión y dice que no hace falta sobrevalorar la amenaza terrorista.

"Obviamente, en caso de que la amenaza del ISIS llegue a ser seria, los países de Asia Central acudirán a su principal socio político-militar: Rusia", sostiene.

Además, el experto kazajo destacó las "herramientas económicas" que emplea Uzbekistán para solucionar los problemas en su frontera con Afganistán. Según Kushkumbaev, "Taskent busca abrir las fronteras en lugar de cerrarlas para profundizar las relaciones económicas y comerciales con su turbulento vecino".

No obstante, algunos expertos opinan que los terroristas del ISIS pondrán el ojo en Asia Central después de su derrota en Oriente Medio. Así, el experto tayiko en temas del Islam, Rustam Azizi, afirma que la táctica de los islamistas está cambiando.

"Ellos reclutan a los jóvenes, financian grupos clandestinos. La situación está lejos de ser estable. Basta con que haya al menos un radical en la región para hacer sonar las alarmas", agrega el entrevistado.

© Sputnik / Serguei Kuznetsov Países postsoviéticos, en el umbral de una guerra en Asia Central

Por ello, Azizi dice que la atención prestada por las autoridades rusas es fundamentada, puesto que al ignorar el problema solo se puede empeorar la situación.

La docente de la Universidad Kirguizo-Rusa Eslava, Narguiza Muratalieva, concuerda con la opinión de que la cercanía con Afganistán sigue siendo el principal "factor destructivo".

A pesar del hecho que los países de Asia Central se desarrollaron por la vía secular la docente opina que los islamistas pueden hacer uso de sus centros de apoyo para divulgar las ideas del extremismo religioso.

"Precisamente por esta razón las autoridades y el sector no gubernamental de estos países deben estar al tanto de la situación y luchar contra estas amenazas de forma permanente y no de vez en cuando", concluye la politóloga kirguiza.

