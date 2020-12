2020: ¿un año para el olvido?

La primera vacuna en registrarse a nivel mundial fue la rusa Sputnik V, el 11 de agosto. Dos meses después, en Venezuela, comenzó la fase 3 de experimentación en personas en Latinoamérica. El expresidente hondureño Manuel Zelaya fue el primero en someterse a ese examen.

En diálogo con Telescopio, el 26 de octubre contó su experiencia y destacó el componente solidario de Rusia al compartir su tecnología.

"Es un asunto de servicio, de cooperación, de solidaridad humana cooperar con un país, como lo hizo Rusia con científicos. Es un gesto inmensamente internacionalista de enviar a Latinoamérica a través de Venezuela, donde hay un proceso revolucionario bolivariano, 2.000 muestras para el proceso experimental", manifestó.

Cuatro días después, el 30 de octubre, el astro del fútbol mundial, el argentino Diego Armando Maradona, cumplió 60 años. Pero la alegría del festejo se empañó el 25 de noviembre con su muerte, a raíz de un problema derivado de una operación cerebral.

En ocasión de su aniversario, Telescopio entrevistó al periodista uruguayo radicado en Argentina Víctor Hugo Morales, quien destacó la coherencia del deportista al no olvidar su origen y las necesidades que tuvo que pasar de niño junto con su numerosa familia.

"Diego no solo viene de esos ámbitos, desde esa marginalidad, sino que se mantiene fiel a eso (...) sigue siendo una persona con rebeldía, con resentimiento de clase, con recuerdos muy patentes de lo que le tocó vivir en su pobreza y humildad. Él no se despegó de eso: ha vivido entre reyes, ministros, reinas, lo que vos quieras, pero él no se aparta de su origen", sostuvo Morales.

Desde 2000 hasta su muerte, Maradona se convirtió en un referente social y político regional por su adhesión a las causas populares a través de su apoyo a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y como opositor declarado a EEUU.

Este año la potencia norteamericana vivió una de las elecciones más controvertidas de la historia . Fueron el 3 de noviembre y le dieron la victoria al demócrata Joe Biden por sobre el republicano Donald Trump, que no pudo conseguir la reelección, a pesar de haber obtenido casi 80 millones de votos.

El presidente del Partido Demócrata en Nueva York, Luis Montes, destacó que el voto latino fue fundamental, especialmente en algunos estados. "En el pasado ha habido cambios demográficos evidenciando que el voto latino es un voto importante, que crece", señaló.

Y creció sustancialmente en Arizona, donde explicó el triunfo demócrata en un territorio que venía votando republicano en los comicios anteriores. "Definitivamente es diferente a los latinos del sur de Florida, donde votaron a favor de Trump", apuntó..

Biden, que comenzará su gestión el 20 de enero, se encontrará con una Latinoamérica en disputa entre dos modelos: el progresismo que parecía derrotado y el neoliberalismo que parecía haber retornado para un ciclo largo.

En febrero de 2021 habrá elecciones en Ecuador , fecha para la cual todas las encuestas dan como ganador a la fórmula encabezada por, promovido para tal responsabilidad por el expresidente proscripto Rafael Correa.

Arauz dialogó con Telescopio en septiembre y contó una experiencia personal vinculada al COVID-19 y cómo el Gobierno de Lenín Moreno gestionó la pandemia. En ese momento, los médicos y otros profesionales de la salud estaban movilizados porque no les pagaban los salarios.

"Es tremendamente doloroso, lo viví personalmente. Un gran amigo, un posgradista que se estaba especializando mediante prácticas en nuestro sistema de salud pública, falleció en medio de la pandemia con tres meses de sueldo sin cobrar y ahora nuevamente los médicos se movilizaron porque no les quieren pagar", cuestionó.

"Están diciendo que si no apoyan que venga un acuerdo con el FMI no les vamos a pagar los sueldos. Es una manipulación grosera, grotesca y extremadamente dolorosa. Creo que todo el pueblo ecuatoriano lo siente en lo profundo de su corazón y por eso ya está harto de un Gobierno que desprecia la vida", concluyó.