Zelaya: "Siento que viene una ola progresista, los pueblos cada día toman más conciencia"

Para el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya (2006-2009), estos hechos están precedidos por otros hitos que empezaron a marcar la tendencia. En primer lugar, la victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en julio de 2018 en México, y la de Alberto Fernández en octubre de 2019 en Argentina.

También mencionó la recomposición del movimiento de Rafael Correa en Ecuador (Unión por la Esperanza, UNES), y otras señales sociales y políticas que recorren Latinoamérica y el Caribe.

"El fenómeno de Evo Morales en Bolivia, ahora con el triunfo de Luis Arce , lo podemos comparar con el proceso de toma de conciencia de los pueblos de Latinoamérica frente a quien los oprime", dijo el político hondureño.

"Ese golpe de Estado [de 2019] fue un retorno al neoliberalismo y el capitalismo salvaje, hacia la injerencia e intervención extranjera imperialista de potencias como EEUU, país que tiene una democracia interna pero que hacia fuera actúa como una fuerza de explotación muy grande que es el modelo de globalización económica", apuntó.

Zelaya repasó el recorrido de AMLO para obtener la presidencia en el tercer intento y luego de dos derrotas con fraude electoral, según lo denunció en sus anteriores campañas presidenciales de 2006 y 2012.

Finalmente "pudo vencer", destacó Zelaya, y aseguró que lo mismo ocurrirá en Honduras. "Tenemos dos períodos de estar ganando las elecciones y por la intervención de EEUU se nos roba el derecho que tiene el pueblo a dirigirse", acotó.

"En México hubo también una explosión a favor de Andrés Manuel, contra el neoliberalismo y contra los sistemas de explotación. [AMLO] lucha contra un monstruo a nivel global y planetario: el capitalismo salvaje, el modelo de explotación más brutal que ha tenido la humanidad", definió.

Bolivia como espejo

Para el expresidente hondureño, Bolivia también votó el 18 de octubre "en contra del retorno del neoliberalismo, del capitalismo salvaje y de la injerencia extranjera".

"Ese es el fenómeno que está ocurriendo en América Latina y que va a seguir sucediendo. Había empezado desde 1959 en Cuba, desde los años de 1980 en la revolución sandinista de Nicaragua. Ahora lo vemos con mayor conciencia en todos los países y pueblos de América Latina", afirmó.

Desde su perspectiva, "los Gobiernos que lograron estructurarse, como el cubano, el de Nicaragua, el de Venezuela y el propio partido de Evo Morales [MAS], han logrado sostenerse".

Por el contrario, no pudieron sostener el modelo de cambio "los presidentes que no logramos estructurar formas permanentes de la lucha sino que más bien teníamos una actitud liberal, democrática, de organización política, respetando los mismos procesos que al final nadie respeta y no valen porque la ley solo se aplica cuando beneficia a las élites y a los poderosos".

Además del caso Honduras —"donde empezó la restauración conservadora en la primera década del Siglo XXI"— Zelaya puso como ejemplo a Ecuador donde "fue terriblemente traicionado Rafael Correa"; y a Brasil, donde el expresidente Luis Inácio Lula da Silva "salió del poder y derrocaron a Dilma Rousseff (...) para volver a imponer un modelo neoliberal".

"Estamos viviendo en esta segunda década [del Siglo XXI] donde el proceso de restauración conservadora afecta a muchos países. Pero siento que viene una ola progresista. Los pueblos cada día toman más conciencia y debemos aprender las lecciones de la historia: defender causas, crear organizaciones populares permanentes como el partido de Evo Morales", propuso.

¿Vacuna contra el neoliberalismo?

Zelaya fue consultado sobre qué lectura hace de que las primeras 2.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 que envió Rusia fuera de su territorio hayan sido para Venezuela, con el fin de completar la fase de prueba.

"Tenemos que valorar el hecho de que Rusia escoja a un país bloqueado como Venezuela. Es un acto de cooperación, de solidaridad internacional. Y también motiva a los diferentes y valientes seres humanos que luchan en diferentes partes del mundo, pero especialmente en Venezuela", afirmó.