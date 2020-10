"Diego Maradona le dio a la Argentina el instante más perfecto de toda su historia"

Morales se refería al segundo gol que la selección Argentina de Fútbol le hizo a su rival Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Con ese triunfo 2-1 pasó a semifinales, donde derrotó a Bélgica 2-0 para acceder a la final, en la que se coronó campeón al superar a Alemania 3-2.

"Diego le dio a la Argentina el instante más perfecto de toda su historia. Nunca antes ni después, ni siquiera cuando la Argentina ganó ese campeonato del mundo, hubo tanta felicidad como la que movió aquella conquista contra los ingleses, que llevaba muchos gritos adentro", describió Víctor Hugo, que hizo el relato más famoso de ese gol.

En 1982 Reino Unido y Argentina se enfrentaron en una guerra que duró poco más de dos meses por la soberanía de las Islas Malvinas y que terminó con victoria inglesa. "En el grito de gol cabían otros: de rebeldía, de la frustración que había significado la guerra, de dolor por los soldados de Malvinas. Eso queda registrado en el corazón, como si lo tatuaran. Y me parece que Argentina nunca va a salir, y lo bien que hace, de esa alegría", resaltó.

Sin embargo, Morales reconoció que en un país tan fragmentado y polarizado como la Argentina actual ni siquiera la figura icónica de Maradona logra unificar al país como en otros tiempos.

Más allá de la cancha

"La unanimidad ya no existe en la Argentina (…) cualquier expresión de un actor, futbolista, puede determinar que lo ubiquen en un lugar donde el odio y el desprecio los pueden hacer vulnerables", apuntó.

"Eso también ocurre con Diego, resistido por mucha gente de la derecha de la Argentina de hoy. La unanimidad duró hasta hace 10 años, cuando se profundizaron viejas discusiones políticas. Hasta entonces, Diego contaba con unánimes criterios favorables, pero eso se terminó", reflexionó el periodista uruguayo radicado en Argentina desde 1981.

Dos semanas atrás, Maradona le salió al cruce al expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), luego que este dijera en una entrevista que el país tendría que hacer lo que él hizo cuando era presidente de Boca Juniors, cuando apartó del plantel a Maradona y consideró que ahora el país debería dejar atrás a la vicepresidenta Cristina Fernández.

"Yo le pido al pueblo argentino que apoye a este Gobierno. Que lo haga desde sus casas, desde las redes. Porque este Gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de TODOS. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos", escribió el 10 en su Instagram.

"Y a vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol para proteger la salud de mis viejos. Esa fue una decisión mía, y no le hice mal a nadie. Pero por más bombas de humo que tires, vos sabés que TUS DECISIONES le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos", expresó el exfutbolista y actual entrenador del club Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En enero de este año Maradona viajó a Venezuela para apoyar al presidente Nicolás Maduro y repudió el Golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia de noviembre de 2019.

"Le dijo la verdad a Macri", afirmó Víctor Hugo. El periodista consideró también que defendió "con toda justicia a Maduro y a Evo" y que "ha sido consecuente". "Siempre se va a encontrar del lado de lo que llamamos pueblo, cuando esa palabra es abarcativa de los sectores medios y más vulnerables", acotó.

Más allá de todo

"Diego no solo viene de los ámbitos de esas marginalidades sino que se mantiene fiel a eso, porque hay quienes dan vuelta la pierna como quien se sube a un caballo y pasan para el otro lado. Diego no lo ha hecho, sigue siendo una persona con rebeldía, resentimientos de clase, con recuerdos muy patentes de lo que le tocó vivir en su pobreza y su humildad", describió.

Víctor Hugo recordó anécdotas contadas por el propio Maradona sobre su infancia "cuando su mamá mentía que ya había almorzado para que comieran los hijos mientras ella se quedaba sin comer".

Fue el quinto de ocho hermanos y el primer varón del matrimonio formado por Diego Maradona y Dalma Salvadora Franco. Nació en el Hospital Evita, de la localidad de Lanús, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Una de las calles en las que se encuentra el nosocomio, Río Janeiro, pasará a llamarse este viernes, 60 años después, Diego Armando Maradona.

Así se prevé que sea resuelto por el Concejo Deliberante de la localidad a instancias de la Unión de Clubes de Barrio de todo el país. Al fundamentar su pedido resaltaron que "Diego Armando Maradona trascendió todo tipo de fronteras. Hizo felices a generaciones enteras. ¡Hizo llorar de emoción a generaciones enteras! Hoy, varias décadas después de sus proezas futbolísticas, somos nosotros quienes queremos homenajearlo y hacerlo feliz a él".

Al respecto, Víctor Hugo Morales sostuvo que "Diego es una emoción y por suerte está cumpliendo 60 años. Superó muchas trabas que la vida le fue poniendo y algunos sustos, como hace 20 años cuando tuvo un problema por el cual hasta temimos por su vida. Pero ahí está, resistiendo todavía".