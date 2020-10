¡Maradona cumple 60! La vida del antihéroe argentino en 12 hitos

Sesenta años es mucho tiempo pero mucho más si se los cuenta en la vida de Diego Armando Maradona, uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol mundial y protagonista de una vida llena de momentos históricos para él y su país, Argentina.

30 de octubre de 1960 – El día que nació la leyenda

Diego Armando Maradona Franco nació en el seno de una familia humilde pero numerosa de Villa Fiorito, una pequeña localidad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Su padre era Diego Maradona, que más tarde sería recordado como 'Don Diego', y su madre Dalma Salvadora Franco, conocida luego por todos los argentinos como 'Doña Tota'. Los hijos eran ocho: Ana, Rita, Elsa, María Rosa, Diego Armando, Raúl, Hugo y Claudia, en orden en que nacieron.

Diego Armando era el "preferido" de su madre, que llegó a contar cómo, el mismo día del parto en el que nacería el futbolista, encontró en la calle un prendedor brillante y con forma de estrella. Lo conservó y la acompañó en el parto. Para ella, aquella fue una señal de que su hijo sería "especial".

1970 – El histórico equipo de Los Cebollitas

El gusto de Maradona por el fútbol provino de su padre, que administraba una modesta cancha en la localidad y entrenaba al club barrial Estrella Roja. Cuando tenía 10 años, el pequeño Diego fue a probarse a Argentinos Juniors, el club que más tarde le permitiría llegar al fútbol profesional. Se integró a Los Cebollitas, como se conoció a un equipo amateur integrado por niños y preadolescentes que quedó en la historia por la calidad con la que jugó torneos amateur, alcanzando un inédito invicto de 136 partidos.

20 de octubre de 1976 – El debut en Primera División

Argentinos Juniors fichó por primera vez a Maradona cuando tenía 14 años no debutó en el equipo de Primera División hasta los 16 años. Diego ingresó en el segundo tiempo de un partido contra Talleres de Córdoba, con la camiseta número 16. Si bien su equipo fue derrotado, Maradona tiró un "caño" a un rival en su primera jugada y sintió que ese día "tocaba el cielo con las manos", según confesó después.

23 de febrero de 1977 – Maradona se calza por primera vez la casaca argentina

A tan solo cuatro meses de haber debutado en Primera División, a Maradona le llegó una sorpresiva convocatoria para integrar la Selección Argentina, en plena preparación para ser el anfitrión de la Copa del Mundo de 1978.

El joven Maradona integraba un combinado de juveniles que tenían como único objetivo servir de entrenamiento para la Selección mayor. Sin embargo, luego de un primer partido de práctica el entrenador, César Luis Menotti, le gritó que se cambiara de ropa y quedara concentrado. Le pidió que le contara solamente a sus padres, por lo que su incorporación sería un secreto hasta días después.

Maradona integró el banco de suplentes en el próximo amistoso de Argentina, frente a Hungría en La Bombonera. Menotti le prometió que ingresaría si el partido estaba tranquilo y cumplió: Maradona entró en el segundo tiempo con Argentina ganando 5 a 0. No pudo marcar goles ese día pero fue aplaudido por el público.

22 de febrero de 1981 – Maradona llega a Boca Juniors

Si bien había brillado en el humilde Argentinos Juniors, el pase al gigante Boca Juniors significaba el primer gran salto de su carrera. Quiso el destino que también debutara frente a Talleres, pero esta vez convirtió dos goles y fue figura, a pesar de entrar al campo "infiltrado" para no sentir el dolor de una lesión muscular que arrastraba.

Aquel pase a Boca fue en sí mismo un culebrón de esos a los que el astro del fútbol se acostumbraría durante su vida. El futbolista era buscado por River Plate —el otro grande argentino— y poderosos del exterior como el Barcelona español. Sin embargo, Maradona decidió ir a Boca, a pesar de que el club no podía pagar lo que valía. Finalmente acordaron una cesión a préstamo.

13 de junio de 1982 – Maradona juega su primer Mundial

A pesar de haberlo convocado a la selección mayor con 16 años, Menotti no incluyó a Maradona en el plantel para el Mundial de 1978, que finalmente sería para el local. Diego Armando debió esperar cuatro años para tener en España su debut mundialista. Fue frente a Bélgica por el Grupo 2, en un partido que los argentinos perdieron por 1 a 0. No fue un buen torneo para Argentina, que quedaría eliminado en segunda fase, ni para el joven Maradona, que solo pudo marcar dos goles en el segundo encuentro frente a Hungría.

4 de septiembre de 1982 – Barcelona, el sueño europeo y las drogas

Maradona ya había sido traspasado al Fútbol Club Barcelona antes de la Copa del Mundo de España pero su llegada no se concretó hasta la temporada que inició después. Debutó oficialmente frente a Valencia y, aunque convirtió un gol, su equipo perdió.

Su pasaje por el Barcelona fue desgraciado. No solo porque el club no brilló como en otras épocas, sino porque Maradona estuvo perseguido por lesiones, expulsiones y actos de indisciplina. Pasó más de tres meses sin jugar luego de una fractura del tobillo izquierdo y otros tres meses suspendido por haber participado en una batalla campal.

El secreto a voces en esa época era que la vida nocturna estaba llamando más la atención a Maradona que la deportiva. De hecho, el propio argentino confesó que comenzó a consumir cocaína mientras vivía en la ciudad catalana.

La suspensión y el malestar de Maradona con la dirigencia barcelonista aceleró su pasaje al Nápoli, donde sí brillaría, llevando al club del sur de Italia a varias conquistas históricas.

22 de junio de 1986 – La mano de Dios, el Gol del Siglo y Maradona campeón mundial

Maradona era la figura indiscutida de Argentina para la Copa del Mundo de 1986 disputada en México. El combinado argentino fue creciendo durante el torneo hasta ganar la final a Alemania Federal pero el partido más recordado para todos los argentinos y mucho más para Maradona es el de Cuartos de Final frente a Inglaterra. Ese día Maradona marcó los dos goles más recordados de su carrera y de la historia del fútbol argentino: el gol con la mano y la histórica jugada en la que eludió a casi todo el equipo inglés. El partido también tenía una imponente trascendencia política: los dos países se habían enfrentado cuatro años antes en la Guerra de las Malvinas, por lo que los argentinos lo recuerdan como una auténtica victoria patriótica.

7 de noviembre de 1989 – La megafiesta de casamiento con Claudia Villafañe

En el mejor momento de su carrera, Maradona contrajo matrimonio con la argentina Claudia Villafañe, quien había sido su pareja desde hacía varios años antes. El casamiento fue en el estadio Luna Park de Buenos Aires, con más de 1.000 invitados y transmitido en vivo por televisión. Si Maradona ya se había consagrado adentro de las canchas, ese día se consolidó como figura de la farándula argentina.

En los años siguientes, especialmente luego de su retiro, los escándalos familiares serían una constante, con demandas por paternidad y disputas de pareja.

17 de marzo de 1991 – El primer antidoping positivo de Maradona

La feliz carrera que Maradona llevaba hasta ese momento dio un vuelco definitivo luego del partido entre el Napoli y el Bari por el torneo italiano. Finalizado el encuentro, Maradona fue sorteado para realizarse la prueba antidoping. El test dio positivo por cocaína. Por primera vez el consumo de cocaína del argentino se hacía público.

Maradona fue suspendido por 15 meses. Abandonó Napoles y fue a vivir a Argentina, donde su comportamiento no mejoró. Un mes después fue detenido por la Policía argentina luego de que allanaran su departamento en Buenos Aires y encontraran cocaína.

Aquellos episodios marcaron la debacle de la carrera deportiva de Maradona, si bien volvería a España para jugar en el Sevilla entre 1992 y 1993, para luego regresar al fútbol argentino y jugar en Newell’s Old Boys.

25 de junio de 1994 – El día en que a Maradona le cortaron las piernas

Maradona había vuelto a la Selección argentina en el repechaje para clasificarse a la Copa del Mundo de 1994 que se disputó en Estados Unidos e integró el plantel que participó del torneo. Con 33 años, Maradona tuvo un prometedor debut en el torneo, marcándole un gol a Grecia que sería su último grito con la celesta y blanca.

No convirtió en el segundo partido, frente a Nigeria, tras el que volvería a ser sorteado para el antidoping. Salió de la cancha escoltado de la mano por una enfermera rubia, que luego sería acosada por los medios por protagonizar una imagen icónica. Esa vez el examen dio positivo para efedrina, norefedrina, seudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina, todas sustancias prohibidas. Maradona fue suspendido y no volvería a jugar para Argentina. "Me cortaron las piernas", dijo luego, inmortalizando la frase.

La enfermera Ingrid María conduce a Diego Armando Maradona a la enfermería para el protocolo del antidoping, 1994. pic.twitter.com/lHpAjLmLTA — VIKINGO REAL 13 (@VikingoReal13) February 18, 2019

7 de octubre de 1995 – Maradona vuelve a Boca, su último equipo

Luego de otros 15 meses de suspensión, en los que incursionó como entrenador de Deportivo Mandiyú y Racing Club, Maradona volvió a las canchas con la camiseta del club de sus amores, Boca Juniors. Su paso por el club también fue accidentado e incluyó ausencias del jugador del campo de juego, internaciones en clínicas de rehabilitación y hasta un nuevo antidoping positivo, aunque luego se denunció una supuesta maniobra para incriminarlo que llegó a ser investigada por la Justicia.

Maradona dejó definitivamente las canchas en octubre de 1997 y se despidió cuatro años más tarde con un amistoso conmemorativo junto a futbolistas de Boca y varias estrellas.