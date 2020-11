"Biden entiende que es una figura transicional en este período de sanación"

La ventaja de Biden sobre Trump en Georgia es de unos 1.500 votos, cifra que representa menos de medio punto porcentual de diferencia entre los candidatos. En estos casos, según la ley local, se debe hacer un recuento sí o sí.

Un escenario similar se vive en, dondecomenzó ganando pero que, a falta de 2% para completar el escrutinio, su rival pasó al frente por más de 10.000 votos.

Este fenómeno se explica por el voto por correo, que para estas elecciones superó los 60 millones. Se trata de un mecanismo vigente desde 1865, pero con restricciones como tener que presentar certificado en caso de no poder concurrir a las urnas. Pero en tiempos de pandemia, estas exigencias se levantaron y su uso se multiplicó exponencialmente.

"Tradicionalmente era para los integrantes de las Fuerzas Armadas", contó a Sputnik Luis Montes, presidente del Partido Demócrata en Nueva York. Desde antes de las elecciones del martes 3 de noviembre se sabía que el voto por correo iba a favorecer a Biden, pues para sufragar en EEUU es necesario registrarse en un partido.

Sin embargo, el presidente Trump asegura que es el ganador pero que le están robando la elección por los "votos ilegales", en referencia a esta modalidad. Eso dijo este jueves 5 desde la Casa Blanca en conferencia de prensa, cuando en un hecho sin precedentes la mayoría de las cadenas de televisión lo sacaron del aire, mientras que otras aclaraban que no había pruebas de lo que estaba diciendo.

Montes señaló que "la prensa no puede permitir que se siga incitando a la violencia, exacerbando emociones que llevan a un estado crítico de EEUU, que de por sí está dividido". Y mencionó a uno de los medios más cercanos a la presidencia Trump, que si bien transmitió todo su discurso, tampoco fue neutral.

"En Fox News, de Rupert Murdoch, que también es dueño del New York Post y Wall Street Journal, dedicaron cerca de 45 minutos luego de la conferencia de prensa prácticamente a corregirle la plana a Trump y desmentir todo lo que había dicho", sostuvo el presidente del Partido Demócrata en Nueva York.

"Es un mensaje claro que la estación favorita de Trump no está de acuerdo", apuntó.

Montes valoró que dentro del propio Partido Republicano no se han expresado a favor de las denuncias del mandatario. Aunque tampoco han salido abiertamente a criticarlo, salvo algunos dirigentes.

"Hay voceros y muchos senadores del liderazgo republicano que no están de acuerdo, pero que todavía no tienen el valor para salir a decirlo. Es un secreto a voces que no están de acuerdo con eso", remarcó.

Stop de Trump

Para el entrevistado, todas estas señales son indicadores de que la era Trump está llegando a su fin y empezando una nueva etapa en la cual "la democracia ha ganado".

"Este es un momento para llamar a la cordura. Hemos recibido los mensajes del vicepresidente Biden. Son cortos y no sobre él (...) entiende que es una figura transicional en este período que tiene que ser de sanación, de mucha unión y de un mensaje con compasión", enfatizó.

"Es un período en el que se va a tener que dialogar mucho, y eso es lo importante", dijo Montes, en referencia a que si bien los demócratas conservan la mayoría en la Cámara de Representantes, los republicanos se encaminan a mantener la suya en el Senado.

Esta cámara es clave para el desarrollo de la política exterior de la potencia norteamericana. Entre otras cosas, para la ratificación de tratados y designación de los embajadores. Pero también lo es en materia de política interna.

"Es importante para la nominación de los miembros del gabinete de Biden, que pasan por el Senado. Tienen cierta influencia en la conformación del gabinete, porque si deciden no confirmar a un integrante, eso podría convertirse en un problema", manifestó Montes.

"Esperamos que el senado liderado por Mitch McConnell no se convierta en una cámara obstruccionista para la administración Biden", sentenció el presidente del Partido Demócrata en Nueva York.