Todo lo que tienes que saber sobre la investidura de Pedro Sánchez

El presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, se enfrenta esta semana a una investidura en la que, si el socialista no recaba los apoyos necesarios, se abocará al país a nuevos comicios. ¿Qué está pasando en el Parlamento de España? ¿Cuánto tiempo le queda a Sánchez?

El secretario general del Partido Socialista ganó las elecciones del 28 de abril y aun así no tiene garantizado el gobernar España durante los próximos cuatro años. Sí, ganó los comicios. Pero a costa de un Parlamento mucho más fracturado, de una profunda división entre las fuerzas de izquierda y de derecha —quienes han acabado repartiéndose la Cámara prácticamente a partes iguales— y de la exigencia de Unidas Podemos de entrar en el Gobierno ocupando ministerios.

Dos oportunidades

La Constitución española establece que el candidato a la Presidencia tiene dos oportunidades para ser investido. Puede serlo en primera vuelta o puede serlo en segunda. Es decir, los grupos parlamentarios pueden votar hasta dos veces, en días distintos y en función de si el candidato recaba o no los apoyos necesarios durante la primera vuelta o primera votación. Si los recaba, no es necesario un segundo intento y el candidato es investido.

© REUTERS / Zipi/Pool Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

El Parlamento o Congreso de los Diputados está compuesto por 350 asientos. Se los reparten el PSOE o Partido Socialista Obrero Español (123 diputados), los conservadores del Partido Popular o PP (66), los liberales de Ciudadanos (57), Unidas Podemos (42), los ultraconservadores de Vox (24), los independentistas catalanes de Esquerra Republicana o ERC (15) los nacionalistas vascos del PNV (6) y el Grupo Mixto, compuesto por los nacionalistas catalanes de Junts per Catalunya (7), los nacionalistas vascos de EH Bildu (4), la coalición conservadora Navarra Suma (2), Coalición Canaria (2), Partido Regionalista de Cantabria (1) y Compromís (1).

¿Qué tiene que pasar durante la primera votación para que Sánchez sea presidente?

Para que Sánchez sea investido en la primera votación el 23 de julio necesita que la mitad más un asiento o escaño del Congreso voten sí a su candidatura. En otras palabras, que en la Cámara hubiese mayoría absoluta y, por tanto, que los apoyos de Sánchez sumasen 176 escaños.

Así las cosas, necesitaría que el partido de izquierdas Unidas Podemos le apoyase sin reservas y que también lo hiciese ERC. Entonces sumarían 180 síes y Sánchez sería investido. Para que Unidas Podemos apoyase al PSOE el 23 de julio, las negociaciones entre ambos partidos para formar una coalición de izquierdas deberían haber ya concluido satisfactoriamente. Ambos partidos han dejado claro, a raíz de sus últimas reuniones, que no es el caso. Los republicanos catalanes han condicionado el apoyo a Sánchez al acuerdo con Unidas Podemos. Si hay acuerdo, ERC votará con los de izquierda.

© AFP 2019 / OSCAR DEL POZO El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la primera sesión de investidura en el Parlamento de España

"Seguiremos negociando hasta el último minuto", afirmó en declaraciones ante la prensa la socialista Carmen Calvo, actual vicepresidenta del Gobierno en funciones y mano derecha de Sánchez.

Como no hay acuerdo a escasas horas de la votación, el futuro de Sánchez parece abocarse a la segunda ronda, ya que el resto de partidos —el bloque de la derecha más los nacionalistas— ya ha dejado claro que o votará en contra o se abstendrá. La propia Calvo constató que, tras el acalorado debate mantenido el 22 de julio entre Sánchez e Iglesias durante la primera sesión de investidura, la negociación se encuentra el 23 de julio en una situación "más complicada".

Además, la propia portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, confirmó que su grupo parlamentario no apoyará la investidura del candidato, aunque destacó que "hasta el último momento hay posibilidades de negociar".

El Partido Regionalista Cántabro ya ha confirmado su sí durante la primera votación, pero sin el apoyo de Unidas Podemos es irrelevante.

¿Qué tiene que pasar durante la segunda votación para que Sánchez sea presidente?

Pedro Sánchez cuenta con que sea investido en la segunda votación del 25 de julio porque los requisitos para serlo cambian. El candidato a la Presidencia ya no necesita que en el Parlamento haya una mayoría absoluta de síes. Le basta con que haya más síes que noes, para lo cual necesita que muchos partidos se abstengan y no voten en contra.

© AFP 2019 / OSCAR DEL POZO El presidente del partido español Ciudadanos, Albert Ribera, durante la primera sesión de investidura de 2019

De ahí que, durante el primer debate de la sesión de investidura, el socialista pidiese al Partido Popular y a Ciudadanos su abstención. Aquí la mayoría absoluta de síes ya ha quedado descartada al fracasar la primera votación, por lo que el resultado debería ser el de una mayoría simple de síes frente a una minoría de noes y muchas abstenciones si Sánchez no quiere repetir elecciones.

¿Qué escenarios pueden darse durante la segunda votación de Sánchez?

Acuerdo de PSOE + Unidas Podemos

El acuerdo que no se logró fraguar durante la primera votación podría llegar durante la segunda y España tendría coalición de izquierda. Unidas Podemos votaría a favor —lo cual significaría ceder desde la bancada socialista ante algunas de las exigencias del partido como, por ejemplo, estar al frente de algunos ministerios— y, junto a ellos, ERC. Sánchez contaría en este escenario con 180 síes. PP, Ciudadanos, Vox, Junts per Catalunya, Navarra Suma y Coalición Canaria votarían en contra (158 noes), ya que o son conservadores o son nacionalistas catalanes o no quieren una coalición con Unidas Podemos. El resto se abstendría o también votaría sí por afinidad ideológica. Es el caso de Compromís, PRC y el PNV. Sánchez sería investido.

No hay acuerdo de PSOE + Unidas Podemos pero sí abstenciones

El acuerdo podría no llegar. De no llegar, los socialistas solo contarían, en principio, con sus propios síes (123) y con el voto a favor del PRC. Quizás se ganaría el de Coalición Canaria, quien dijo que solo apoyaría a Sánchez sin los podemitas en el Gobierno. Unidas Podemos se abstendría. Sánchez ha intentado desde la primera sesión de investidura conseguir las abstenciones de los conservadores de PP y de Ciudadanos en caso de que el acuerdo con Unidas Podemos no cristalice.

© AFP 2019 / OSCAR DEL POZO El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante la primera sesión de investidura en el Parlamento español

"Si no llegamos a un Gobierno de coalición, hay otras opciones, otros escenarios de acuerdos de legislatura sin necesidad de incorporación de Unidas Podemos. Aunque, insisto, quiero un Gobierno de coalición", dijo Sánchez ante el Congreso.

En este escenario, el PSOE tendría entre 124 y 125 síes. Necesitaría las abstenciones del PP o de Ciudadanos. En ese escenario votarían en contra entre 99 diputados —PP, Vox, Junts per Catalunya y Navarra Suma— y 90 si fuese el PP quien se abstuviera. En cualquier caso, las abstenciones del PP o de Ciudadanos son difíciles de imaginar teniendo en cuenta la dureza de las intervenciones de sus respectivos líderes.

No hay acuerdo de PSOE + Unidas Podemos y tampoco abstenciones

Es el escenario más realista si los dos partidos de izquierda no llegan a un acuerdo. El Partido Popular y Ciudadanos mantendrían su veto a Sánchez y la abstención de Unidas Podemos no sería suficiente. Si la segunda votación también resulta infructuosa, el rey de España, Felipe VI, realizará una nueva ronda de consultas entre los partidos políticos para decidir si vuelve a proponer un candidato a la investidura o si, por el contrario, convoca unas nuevas elecciones, que tendrían lugar el 10 de noviembre.