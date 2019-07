La derecha critica el discurso de Sánchez y anuncia su 'no' a la investidura

"Vamos a votar no a su investidura. No estamos de acuerdo en que venga aquí a inculcar sus negociaciones con otras formaciones políticas. Y no estamos dispuestos a que culpe a las formaciones de la oposición", afirmó Casado, que avanzó que formará "una leal oposición".

​El líder del PP criticó el discurso de Sánchez, que duró cerca de dos horas y se alargó durante toda la sesión de la mañana.

"Señor Sánchez, dos horas de discurso para no decir nada. Dos horas sin ver el gran elefante morado con un gran lazo amarillo que está en el medio del hemiciclo y al que usted no se ha referido en ningún momento; como si no existiera", afirmó Casado, en referencia a las negociaciones con Podemos y a los independentistas, que acudieron al pleno con un lazo amarillo en recuerdo de los políticos independentistas encarcelados.

El líder de la oposición considera que Sánchez no habló de Cataluña "porque es responsable si no hace nada para evitar que la ilegalidad siga campando a sus anchas en Cataluña".

"El problema en Cataluña es jurídico, no es una cuestión política que se pueda atemperar. Y usted lo está relativizando. Eso es algo gravísimo", añadió Casado.

Respecto a los pactos para conformar Gobierno, el líder del PP criticó que se apoye en Podemos, con el que está negociando un Gobierno de coalición, a los que calificó de "radicales".

"Con los radicales puede usted ser investido, pero no puede gobernar", afirmó.

Por su parte, en la réplica, el todavía presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le pidió la abstención para "desbloquear" la situación del país.

"No le pido que se abstenga gratis. No pido nada del otro mundo salvo respetar el resultado electoral", afirmó.

Sánchez afirmó que vino este lunes al Congreso "a ganarse la confianza de esta Cámara" y preguntó a Casado, "¿A qué ha venido, a bloquear a España?", finalizó Sánchez.

La investidura de Sánchez depende del éxito de las negociaciones que el PSOE mantiene activas con la coalición izquierdista Unidas Podemos (42 escaños).

El apoyo de Unidas Podemos a la candidatura de Sánchez no garantizaría el éxito de la investidura, aunque sí le allanaría el camino para sumar otros apoyos entre distintas formaciones regionalistas e independentistas, que ya manifestaron su intención de facilitar la formación de Gobierno, si hay acuerdo entre esos dos partidos.

Más de la mitad de los españoles rechaza una repetición electoral https://t.co/Y5BuItr1Sg — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 24, 2019

​En caso de no conseguir mayoría absoluta en la primera votación, Sánchez podrá ser investido en una segunda votación que se celebraría 48 horas después.

En esa, sino que basta con una mayoría simple en la que el número de síes y abstenciones sea mayor que el de votos en contra.

Si esa segunda votación también resulta infructuosa, el rey de España realizará una nueva ronda de consultas entre los partidos políticos para decidir si vuelve a proponer un candidato a la investidura o si, por el contrario, convoca unas nuevas elecciones

Si dos meses después del primer intento de investir a Sánchez el Congreso de los Diputados sigue sin haber sido capaz de nombrar a un presidente para la nueva legislatura, se procederá a una repetición electoral, tal y como establece la Constitución Española para esa contingencia.