Los liberales de Ciudadanos votarán contra Sánchez porque "quiere liquidar España"

"Hay un plan, el plan Sánchez, y una banda, con la que quiere liquidar España", dijo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

En su intervención, Albert Rivera acusó a Sánchez de traer ante la cámara un discurso de investidura "impostado" para hacer "puro teatro" mientras que "por detrás" se reúne con la coalición izquierdista Unidos Podemos y las formaciones independentistas —a quienes bautizó como "la banda"— para tratar de conseguir sus votos.

El discurso de Rivera rescató las críticas a Pedro Sánchez por su llegada al Gobierno de España en el verano de 2018 con el apoyo de los independentistas e incidió en acusar al líder socialista de no tener mano dura con "los separatistas".

De forma especial, Rivera llamó la atención sobre el hecho de que el discurso de investidura de Sánchez no incluyó referencias al conflicto en Cataluña, un silencio que a su modo de ver "lo dice todo".

"Vamos a votar no con dos manos: no al plan Sánchez y no a la banda que va a ejecutar el plan", insistió el líder de Ciudadanos, la tercera formación más numerosa del Congreso de los Diputados, donde dispone de 57 escaños.

En su turno de réplica, Sánchez criticó a Rivera por "poner un cordón sanitario alrededor del Partido Socialista" al mismo tiempo que Ciudadanos pacta gobiernos locales con la ultraderecha de Vox en distintos territorios del país.

La réplica de Sánchez evidenció la distancia entre el PSOE y Ciudadanos, pero aun así el líder socialista aprovechó la ocasión para pedir a los liberales su abstención para desbloquear la investidura por el "bien de España".

"No le estoy pidiendo que vote a favor. Le estoy pidiendo que se abstenga y luego puede insultar cuando le venga en gana", dijo Sánchez, en un acalorado debate con Rivera.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y actual presidente del Gobierno en funciones, fue el claro vencedor en las elecciones generales del pasado mes de abril, aunque necesita el apoyo de otras fuerzas políticas para ser investido en el Congreso de los Diputados.

Para salir elegido en la primera votación de investidura —que se producirá el 23 de julio— Sánchez necesita el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (176), pero actualmente sólo tiene garantizados los 123 votos del PSOE y uno del Partido Regionalista Cántabro.

Ante el claro rechazo de conservadores, liberales y ultraderechistas, las posibilidades de éxito de la legislatura de Sánchez pasan por la búsqueda de un acuerdo de última hora con la coalición de izquierdas Unidos Podemos, que pide entrar en el Gobierno a cambio de su apoyo parlamentario.

El apoyo de Unidas Podemos —que dispone de 42 diputados— no garantizaría el éxito de la investidura, aunque sí elevaría la suma de votos favorables hasta los 166, lo que allanaría el camino para sumar otros apoyos entre distintas formaciones regionalistas e independentistas.

En caso de no conseguir mayoría absoluta en la primera votación, Sánchez podrá ser investido por mayoría simple en una segunda votación que se celebrará 48 horas después.

Si esa segunda votación también resulta infructuosa, el rey de España realizará una nueva ronda de consultas entre los partidos políticos para decidir si vuelve a proponer un candidato a la investidura o si, por el contrario, convoca unas nuevas elecciones.