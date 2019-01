El embajador ruso afirma que Guaidó cedió a presiones para autoproclamarse presidente interino

"Tengo la información de que Guaidó fue sometido a una fuerte presión el 5 de enero, cuando lo eligieron jefe del parlamento, y también el 10 de enero, cuando Maduro inició su segundo mandato como presidente de Venezuela", dijo el embajador.

Zaemski afirmó que al principio, Guaidó se resistía a proclamarse presidente interino de Venezuela "pero finalmente cedió".

El diplomático ruso comentó que los representantes de Guaidó no intentaron contactar con la embajada de Rusia en Caracas.

"Los representantes de Guaidó no contactaron (con la embajada), pero nuestra postura no ha cambiado y seguimos considerando a (Nicolás) Maduro presidente del país", remarcó Zaemski.

También opinó que la crisis en Venezuela es resultado de los problemas económicos y de la injerencia foránea.

"La sociedad venezolana está dividida y la solución del conflicto, que tiene raíces no solo políticos sino también económicos y sociales, hay que buscarla en un compromiso, en un diálogo", dijo el embajador al agregar que tuvo que ver, además, la injerencia extranjera.

Sector comercial

Todas las empresas conjuntas de Rusia y Venezuela operan con normalidad pese a la escalada de la crisis en el país sudamericano, declaró a Sputnik el embajador ruso en Caracas.

"El personal [de las empresas] no abandonó [el país]. Las empresas operan con normalidad", dijo el diplomático a Sputnik.

Actualmente en el país latinoamericano opera —como parte de las empresas mixtas Petrovictoria, Petromiranda, Petromonagas, Boquerón y Petroperija— la petrolera rusa Rosneft que participa en varios proyectos conjuntos de extracción de petróleo.

Además, el banco ruso Gazprombank y la petrolera venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) crearon la empresa conjunta Petrozamora que se ocupa de la recuperación optimizada del petróleo de los yacimientos en el Lago de Maracaibo.

Entre otras compañías rusas que trabajan de manera activa en Venezuela figuran el grupo ruso INTER RAO y la corporación estatal rusa Rostec.

Aviónes rusos

Asimismo, aseguró que la Embajada de Rusia en Venezuela no tiene datos sobre la supuesta llegada de aviones rusos al país caribeño.

"Lo oigo por primera vez (…) La Embajada no tiene ninguna información sobre la llegada de esos aviones", dijo el diplomático.

Horas antes, el grupo rebelde Soldados de Franelas, que reivindicó el atentado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ocurrido en agosto de 2018, publicó en su cuenta de Twitter que un avión ruso había llegado al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Zaemski explicó que se requiere una autorización para una aeronave extranjera que vuela por asuntos de Estado y entra en el espacio aéreo de Venezuela.

"La embajada ni siquiera tramitó ninguna autorización", señaló.

Venezuela entró en una nueva espiral de tensión a partir del 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro asumió su nuevo mandato hasta el año 2025.

El miércoles 23, el diputado opositor y presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría opositora) de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país.

Maduro calificó la declaración de Guaidó de un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

En la tarde del 23 de enero el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la ruptura de las relaciones con EEUU y dio a sus diplomáticos 72 horas para abandonar el país sudamericano.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, sin embargo, reiteró que EEUU no reconoce al gobierno de Maduro y no considera que tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU o declarar a sus diplomáticos personas no gratas.

Varios países de la región reconocieron a Guaidó como presidente encargado, mientras que la Unión Europea llamó a iniciar un proceso político con elecciones libres.

México y Uruguay dijeron que el Gobierno está aún en manos de Maduro pero instaron a hallar una salida pacífica a la crisis, mientras Cuba y Bolivia expresaron su respaldo al presidente bolivariano.