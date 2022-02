https://mundo.sputniknews.com/20220209/los-dimes-y-diretes-que-mexico-y-espana-han-protagonizado--1121440085.html

Los dimes y diretes que México y España han protagonizado

Los dimes y diretes que México y España han protagonizado

"Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista, o sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los Gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país, y hacen bien, a robarles, pues tampoco queremos nosotros", dijo este miércoles 9 de febrero el mandatario mexicano desde Palacio Nacional al poner sobre la mesa lo que muchos han interpretado como una posible ruptura diplomática entre ambas naciones. Ante los dichos del presidente mexicano, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, pidió a López Obrador aclarar su propuesta y traducirlas a "un tenor oficial" y, dijo, "lo que siempre hará el Gobierno de España es defender los intereses de España ante cualquier circunstancia y cualquier país". Aunque este cruce de declaraciones es el más reciente, no el único, pues el estira y afloja de la relación entre ambas naciones comenzó meses después de la llegada de López Obrador a la Presidencia de México. Sputnik te trae los episodios y dichos protagonizados por estos país. AMLO y su carta a España En marzo de 2019, el presidente de México informó que había mandado una carta al rey de España y al Vaticano para ambos entes pidieran un perdón a los pueblos originarios mexicanos por los abusos cometidos durante la llamada Conquista. "Hubo matanzas, imposiciones. La llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz", aseveró el presidente de México. España rechaza pedir perdón Luego de que López Obrador revelara que había enviado un escrito al rey Felipe VI el Gobierno de España emitió un comunicado en donde rechazó con firmeza el contenido de la carta. "La llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria", se lee en el posicionamiento. Adiós a Cortés y a la historia oficialUn hecho que también causó polémica fue el hecho de en la Ciudad de México se retirara la estatua de Hernán Cortés, conquistador español en tierras mexicanos en donde será instalada una pieza con significado prehispánico. El actual Gobierno mexicano ha hecho esfuerzos por revisitar la historia de México durante la llamada Conquista, destacando que antes de la llegada de los españoles al país, este ya contaba con una cultura y costumbres.Dentro de este discurso para revisitar la historia de México, el Gobierno ha cambiado el nombre de calles, mares y lugares emblemáticos para destacar la resistencia indígena ante la conquista. La burla de Aznar Otro punto álgido entre la relación entre México y España fue cuando el expresidente del Gobierno de España José María Aznar se lanzó en contra del mandatario mexicano y se burló del perdón exigido. Aznar afirmó que, de no ser por España, López Obrador no estaría en el lugar que está ni tendría el nombre que tiene."Pedir perdón es un acto de humildad", dice AMLO"Es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe", dijo el presidente de México al ser cuestionado sobre las burlas de Aznar. Asimismo, el mandatario mexicano indicó que el perdón no debe nublar la memoria histórica. "El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe", reiteró el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa del 10 de octubre de 2021. La segunda conquista El pasado 19 de enero, el presidente López Obrador arrasó contra las empresas españolas del sector petrolero Iberdrola, Repsol y OHL, las cuales, dijo, se vieron beneficiadas en los sexenios anteriores. "Era más que estrecha la relación del Gobierno de España con el Gobierno de México durante los sexenios del periodo neoliberal. La empresas españolas hacían lo que querían, nos veían como tierra de Conquista, se llevó a cabo una especie de segunda Conquista"

