https://mundo.sputniknews.com/20220119/fue-como-una-segunda-conquista-amlo-critica-contratos-a-empresas-espanolas-1120492316.html

"Fue como una segunda Conquista": AMLO critica contratos a empresas españolas

"Fue como una segunda Conquista": AMLO critica contratos a empresas españolas

"La empresas españolas hacían lo que querían", aseveró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa de este 19 de enero en... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T15:16+0000

2022-01-19T15:16+0000

2022-01-19T15:16+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1120492414_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_d313dcdf4dc6b6aee4f002b6a644cf07.jpg

El presidente de México aseveró que durante los gobiernos del llamado periodo neoliberal, empresas como Iberdrola, Repsol y OHL, de origen español, se vieron beneficiadas. El mandatario mexicano aseveró que en México ya no se permiten actos de saqueo y robo por parte de empresas extranjeras. "Eso ya no se permite, no aceptamos, yo creo que el pueblo español nos entiende bien porque ellos no aceptarían que otro país o empresas de otros países llegaron a saquearlos, a robarles, como sucedió durante el Gobierno de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Hay pruebas abundantes de Repsol, OHL", agregó el mandatario. López Obrador recordó que Iberdrola no solo se vio beneficiada por el Gobierno, sino que contrató al expresidente de México Felipe Calderón al terminar su paso por el Ejecutivo federal.

https://mundo.sputniknews.com/20211012/justicia-o-politica-la-disculpa-por-conquista-que-mexico-exige-a-espana-1116996541.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, méxico