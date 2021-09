https://mundo.sputniknews.com/20210930/aznar-se-lanza-contra-amlo-sin-la-conquista-no-estaria-donde-esta-ni-tendria-ese-nombre-1116615087.html

Aznar se lanza contra AMLO: "Sin la conquista no estaría donde está ni tendría ese nombre"

El expresidente de España José María Aznar se burló del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el papa Francisco ofreció al gobierno... 30.09.2021, Sputnik Mundo

Durante la convención nacional del Partido Popular español, Aznar se refirió a la polémica suscitada por la disculpa del Sumo Pontífice y por la postura de López Obrador respecto a que España debe ofrecer una disculpa al pueblo mexicano.Sobre el papa Francisco, el exmandatario español aseguró que él no se sumaría a las filas de quienes piden perdón a López Obrador por la conquista.Después, José María Aznar se burló del presidente mexicano y afirmó que, de no ser por España, él no estaría en el lugar que está ni tendría el nombre que tiene."'Y usted, ¿cómo se llama? 'Yo me llamó Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas; Manuel por parte de los mayas; López es una mezcla de azteca-inca, y Obrador de Santander'. Es que si no hubiesen pasado ciertas cosas, usted no estaría ahí, ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado, ni podría haberse producido la evangelización en América", declaró el expresidente de España.El político español agregó que esta nueva visión de la historia es "el nuevo comunismo" al que se ha nombrado indigenismo, y el cual sólo puede ir contra España.Desde 2019 existe un amplio debate sobre la conquista de México, luego de que López Obrador exigió a los Reyes de España una disculpa por las atrocidades cometidas durante este episodio histórico.Este posicionamiento se refrendó durante la conmemoración, en agosto pasado, de los 500 años de resistencia indígena, siendo la primera vez que el gobierno mexicano reconoce esta lucha en lugar de recordar la caída de Tenochtitlán.A esta polémica sólo se ha sumado la iglesia católica, a través del papa Francisco, con la disculpa pública que emitió el Sumo Pontífice en el marco de los 200 años del fin de la guerra de independencia.En contraste, personajes como el escritor peruano Mario Vargas Llosas han sido muy críticos con la postura de López Obrador y la tachan de ser una propuesta anacrónica y absurda.

