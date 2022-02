https://mundo.sputniknews.com/20220209/amlo-plantea-pausar-las-relaciones-con-espana-hasta-que-aprendan-a-respetar-a-mexico-1121417583.html

AMLO plantea "pausar" las relaciones con España hasta que aprendan a respetar a México

Sería bueno que las relaciones diplomáticas entre México y España se tomaran un respiro hasta que el país europeo aprenda a respetar la soberanía mexicana y... 09.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-09T16:17+0000

2022-02-09T16:17+0000

2022-02-09T20:48+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

pemex

iberdrola

repsol

gobierno de españa

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1121416317_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_096b10e6d9a5911bff8bf04750a5d759.jpg

"Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista, o sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los Gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país, y hacen bien, a robarles, pues tampoco queremos nosotros", declaró el mandatario.Así, pidió que si es necesario se demore la normalización de las relaciones bilaterales, que consideró conveniente para ambos países, porque hubo un contubernio entre políticos mexicanos y firmas europeas en perjuicio del pueblo de México."Era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos y México llevaba la peor parte, nos saqueaban", expresó."Entonces vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual, como eran antes", dijo.López Obrador acusó al expresidente Felipe Calderón de favorecer a la firma Repsol, mientras que Vicente Fox respaldó a Iberdrola y Enrique Peña Nieto a OHL, todas empresas españolas.Además, pidió al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, relatar cómo la petrolera mexicana desarrollaba relaciones desiguales con firmas españolas sin obtener ganancia alguna.No obstante, el presidente mexicano pidió diferenciar al pueblo trabajador de España con los dueños de las empresas, la mezcolanza de las cúpulas de poder económico y político.

méxico

2022

andrés manuel lópez obrador, méxico, pemex, iberdrola, repsol, gobierno de españa