Desde calles hasta mares: México cambia nombres y espacios en busca de revisitar su historia

Desde calles hasta mares: México cambia nombres y espacios en busca de revisitar su historia

Este 12 de octubre se conmemora el llamado Día de la Raza, fecha que, según la historia oficial, fue cuando Cristóbal Colón descubrió América.

Según dicta la historia oficial, fue un 12 de octubre de 1492 cuando Colón desembarcó en la isla de Guanahaní, misma que bautizó con el nombre de San Salvador y que hoy se conoce como Las Bahamas, en las Antillas.Ya sea como el Día de la Raza, Día de la Hispanidad o simplemente el Descubrimiento de América, países americanos y España conmemoran la fecha con la que, según se enseña en las escuelas, comenzó el encuentro de los dos mundos.Sin embargo, en los últimos años, el actual gobierno ha hecho esfuerzos por revisitar la historia de México durante la llamada Conquista, destacando que antes de la llegada de los españoles al país, este ya contaba con una cultura y costumbres. De hecho, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, planteó que España pidiera disculpas por los crueles actos cometidos contra los originarios durante la colonización.La petición de perdón de España no ha llegado, al contrario, el tema ha sido una cuestión que ha desatado incluso burlas; sin embargo, lo que sí se ha hecho es cambiar nombres y resignificar espacios en México en aras de destacar su historia lejos de una visión eurocéntrica. Te contamos.El Mar de Cortés que ya no es de CortésLas primeras expediciones en las aguas de este mar comenzaron en el siglo 16 y fue descubierto por Fortún Ximénez Vizcaíno. Poco tiempo después, Hernán Cortés navegó por dichas aguas que fueron bautizadas con su apellido. Por aquellos días, el español era el Gobernador y capitán general de la Nueva España.El cambio de nombre de estas aguas a Golfo de California obedece, señala el decreto publicado el pasado 24 de septiembre, a un esfuerzo por la cohesión social del estado de Baja California, ligado también a la cultura y a los valores nacionales y estatales."La administración pública (del estado) tiene como uno de sus objetivos contribuir a la aplicación, respeto y protección de los derechos humanos culturales en Baja California", se lee en el documento.La polémica de Tlalli y el adiós a ColónEl tema de revisitar la historia de México mediante el cambio de nombres en varios espacios no ha estado exento de polémicas. Tal fue el caso de la glorieta de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma y su cambio por una escultura indígena.El 6 se septiembre, el gobierno de la Ciudad de México anunció que la estatua del llamado conquistador de América ubicada en una de las avenidas más importantes de la capital mexicana sería sustituida por la imagen de una mujer indígena; días de después, el escultor Pedro Reyes dio a conocer que sería una cabeza olmeca con nombre náhuatl: Tlalli, que significa tierra.El hecho despertó polémica pues algunos opinaron que el acto era insuficiente para reivindicar la cultura mexicana. Ante ello, las autoridades indicaron que la escultura será elegida por un Comité de Monumentos y Obras Artísticas, pero lo que sí es un hecho es que Colón no regresará al Paseo de la Reforma.Actualmente, en el espacio está la silueta de una mujer con el puño en alto y la palabra justicia, la cual fue instalada por una colectiva feminista que buscó resignificar el lugar desde una visión femenina.El árbol de la noche triste que pasó a ser la Plaza de la noche victoriosaCuenta la historia que Hernán Cortés lloró al pie de un ahuehuete tras haber emprendido la huida de Tenochtitlán, esto luego de que los originarios se levantaran en armas contra los españoles.Lo que según la historia fue una tragedia para los españoles, para los nativos de Tenochtitlán fue una pelea ganada, misma que se suscitó tras una feroz matanza contra los asistentes a una ceremonia religiosa."Cuando hablamos de la Noche Triste pensamos en Cortés y en los españoles que invadieron estas tierras, cuando decimos Noche Victoriosa, reivindicamos a hombres y mujeres que fueron acribillados en la masacre del Templo Mayor, pero también reivindicamos a los antiguos pobladores", dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al rebautizar el espacio ubicado en la Calzada México-Tacuba. De Puente de Alvarado a Calzada México-TenochtitlánPedro de Alvarado fue un conquistador español y culpable de que el pueblo de Tenochtitlán se levantara en armas y diera pasado a la llamada Noche Triste, ahora Noche Victoriosa.De acuerdo con expertos, Pedro de Alvarado era un tipo impulsivo y la razón por la que la avenida llevó su nombre fue por el hecho de que brincó sobre cadáveres para salvar su vida, luego de que en el canal que cruzaba en la actual avenida murieran ahogados muchos tlaxcaltecas, mexicas e incluso españoles. A este pasaje de la historia se le conoce como La noche de muchos nombres y se registró cuando los conquistadores y tlaxcaltecas trataron de huir de la ciudad en julio de 1520.Por ello, el pasado 19 de agosto de 2021, la avenida cambio su nombre a la Calzada México-Tenochtitlán."Sí, los nombres de las calles son memoria histórica, pero también son una forma de poder. Llamar a esta calle Puente de Alvarado significó privilegiar la anécdota del escape –no tan valiente– del responsable de la guerra sobre la memoria de los cuerpos ahogados de sus compañeros aliados, de civiles y de enemigos, todos muertos por su causa", dijo el historiador Federico Navarrate durante el evento oficial en donde se anunció el cambio de nomenclatura de la avenida.

