España pide a AMLO aclarar qué significa su propuesta de pausar relaciones

España pide a AMLO aclarar qué significa su propuesta de pausar relaciones

MADRID (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, invitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a aclarar qué... 09.02.2022

López Obrador afirmó este miércoles 9 de febrero, en rueda de prensa, que entre 2000 y 2018 —cuando él llegó al poder— México siempre se llevó "la peor parte" en sus intercambios con España, por lo que propuso pausar la relación."México llevaba la peor parte, nos saqueaban; entonces vale más darnos un tiempo, una pausa; a lo mejor, ya cuando cambie el Gobierno (2024), ya se restablecen las relaciones; y yo desearía ya cuando yo no esté aquí, de que no fuesen igual, como eran antes", afirmó.En su respuesta, Albares interpreta que la propuesta de pausar las relaciones "no tiene ninguna traducción oficial" en términos diplomáticos y explica que, al menos por el momento, México no contactó con las autoridades españolas para comunicar un cambio en la forma de abordar la relación.El jefe de la diplomacia española enmarcó las palabras de López Obrador en "un contexto informal y en respuesta a las preguntas de un periodista", por lo que insistió en que su interpretación inicial es que "no suponen una posición oficial".Tras pedir a López Obrador una aclaración sobre el significado de sus declaraciones, Albares dijo estar sorprendido por esas palabras, señalando que "se contradicen" con el mensaje que su canciller, Marcelo Ebrard, le trasladó en el encuentro que ambos mantuvieron en Honduras hace unas semanas.En esa línea, opinó que "lejos de estar en pausa", las relaciones entre ambos países gozan de buena salud, con unos flujos de inversión que no paran de crecer "en ambas direcciones".En cualquier caso, el canciller español concluyó su mensaje expresando que "lo que siempre hará el Gobierno de España es defender los intereses de España ante cualquier circunstancia y cualquier país".

