La española Iberdrola y otros privados causaron daños en México por 20.000 millones de dólares

La Comisión Federal de Electricidad de México salió en defensa de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica presentada por el presidente... 13.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-13T01:58+0000

2021-02-13T01:58+0000

2021-02-13T02:23+0000

compañías

economía

méxico

energía eléctrica

energía limpia

comisión federal de electricidad (cfe)

energía solar

andrés manuel lópez obrador

iberdrola

La "CFE sufre una sangría", describieron la situación los directivos de la Comisión. Según la información presentada ante los legisladores, sólo los subsidios a Productores Independientes de Energía ascienden a 249.606 millones de pesos (12.520 millones de dólres), y de este monto 56 mil 175 millones (2.818 millones de dólares) corresponden exclusivamente a la energética española Iberdrola por la operación del parque eólico La Venta, en el estado de Oaxaca.La CFE subrayó que los cambios propuestos por López Obrador ayudarán a crear un mercado real de competencia ya que a raíz de la reforma del 2013 del Gobierno de Enrique Peña Nieto en el mercado se han realizado actos monopólicos en quebranto de la libre concurrencia y competencia violando el Estado de derecho mexicano.Los representantes de la energética mexicana aclararon que en caso de nueva reforma no se trata de una nacionalización disfrazada y llamaron a "poner fin al saqueo de un pequeño grupo de particulares, de gángsters que se han hecho intensamente ricos" con los contratos obtenidos al amparo de la reforma energética del sexenio pasado.El director de CFE Energía, Miguel Reyes, subrayó que la reforma energética de Peña Nieto aumentó las tarifas en 35%, al mismo tiempo agregó que aunque en la actual administración no han subido, no es suficiente porque se necesita "piso parejo" para la competencia.A su vez otro representante de la Comisión, el director de finanzas , Edmundo Sánchez Aguilar, presentó sus cálculos, de acuerdo con los cuales, con la reforma se acabarán los subsidios "a un grupúsculo de hampones y las tarifas podrían bajar 20% o 30%, que equivaldría a una disminución de 140.000 millones de pesos (70.220 millones de dólares) en beneficio del bolsillo del pueblo mexicano”.La iniciativa, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso este 1 de febrero, propone dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad en el suministro de electricidad a la red y eliminar la obligación de la empresa de comprar electricidad mediante subastas.

2021

