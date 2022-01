https://mundo.sputniknews.com/20220124/la-crisis-de-ucrania-abre-una-nueva-grieta-en-el-gobierno-de-espana-1120667555.html

La crisis de Ucrania abre una nueva grieta en el Gobierno de España

La postura oficial del Ejecutivo es clara. Al igual que sus socios de la Unión Europea y la OTAN, el presidente Sánchez cree que debe ser Rusia quien dé pasos hacia la desescalada, mientras defiende el derecho de Ucrania a ingresar en la Alianza Atlántica, si así lo desea.La diplomacia española afirma, por encima de todo, que la crisis debe resolverse desde el diálogo, pero también lanza una advertencia: si Moscú no propicia ese escenario de distensión, España participará de forma activa en las misiones de disuasión de la OTAN."Vamos a trabajar juntos por el diálogo, por la desescalada y la distensión, pero también vamos a trabajar juntos en la disuasión si fuera necesario porque el diálogo no diera frutos", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tras reunirse con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, el 18 de enero en Washington.Esa fue la primera vez que el canciller español –un diplomático de la órbita del PSOE– usó la palabra "disuasión" para referirse al papel de España en la crisis. Un par de días después, el Ministerio de Defensa –también en manos del PSOE– anunció que adelantaría el despliegue de la fragata Blas de Lezo como parte de la misión de la OTAN en el Mar Negro.Asimismo, Defensa estudia el envío de cazas Eurofighter a Bulgaria a lo largo del mes de febrero. España participa desde hace años en los despliegues de la OTAN en el este de Europa, destacando especialmente la participación en la Policía Aérea del Báltico o el despliegue en Letonia de una veintena de carros de combate y 300 soldados en Letonia.Pese a seguir la línea de despliegues anteriores, los nuevos envíos de tropas al este del continente, en medio de la escalada de tensión entre Kiev y Moscú, despertaron un aluvión de críticas entre los socios del PSOE, que piden no alimentar el ambiente bélico.No a la guerraPor ejemplo, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, rescató el lema del "no a la guerra" –utilizado en las movilizaciones contra la invasión de Irak en 2003– para decir que España debe "intensificar las vías diplomáticas".Otro líder de Unidas Podemos, Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, afirmó que "empujar la OTAN hacia Rusia es un grave error para Europa" e instó a Bruselas a "aportar medidas para desescalar el conflicto".En adición, Podemos firmó el 21 de enero un manifiesto junto a otras fuerzas progresistas donde se sitúa de forma más clara en posiciones antagónicas a las del Ministerio de Exteriores. Mientras la Cancillería responsabiliza a Rusia de la crisis, el manifiesto afirma que "la tensión entre las potencias viene escalando desde hace meses a causa del incremento sin precedentes del apoyo militar de diferentes países occidentales al Gobierno de Ucrania".Acto seguido, el manifiesto critica los envíos de tropas anunciados por España y afirma que "la posibilidad de que Ucrania pueda integrarse en la OTAN es una ruptura de los compromisos de la propia organización". Por eso, aunque Podemos defiende que "Ucrania debe poder construir su futuro democrático sin ninguna injerencia", también advierte que ello no puede dejar a Europa encerrada "en un viejo esquema de Guerra Fría".Más duro todavía se mostró Pablo Iglesias, fundador de Podemos y vicepresidente del Gobierno hasta marzo del año 2021. En un artículo publicado en ctxt.es, Iglesias criticó el "furor pro-estadounidense de la parte socialista del Gobierno" y señaló que "defender la paz supone hoy decir claramente que la OTAN no existe para proteger los derechos humanos y la democracia, sino para defender los intereses de EEUU"."Defender la paz supone asumir que es lógico que Rusia no quiera bases estadounidenses cerca de sus fronteras […] Defender la paz supone entender que Europa, más allá de ideologías, necesita una política exterior propia que le garantice una vecindad razonable con Rusia. De ello depende la estabilidad económica y energética de la propia Unión. Nadie ha sabido explicar todavía qué ganamos los europeos con la ampliación de la OTAN hacia el este", añade el artículo.Aquí manda SánchezPreguntado por estas críticas, el canciller Albares restó importancia a la falta de un criterio único entre los socios de coalición señalando que "la acción exterior de España la marca el presidente del Gobierno".Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez (PSOE), dio este lunes, 24 de enero, un nuevo toque de atención a sus socios de Podemos pidiéndoles un "un ejercicio de reflexión, pedagogía y contención" para que sus declaraciones "no alteren las relaciones diplomáticas".Además, Rodríguez recordó que el envío de buques de guerra al despliegue de la OTAN en el Mar Negro se adoptó "con normalidad" en diciembre por el Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado, lo que implica que Podemos participó en la decisión que ahora critica.Por mucho que Unidas Podemos quiera manifestar su rechazo a la OTAN, la respuesta de la parte socialista es un recordatorio de cuál es su papel dentro del Ejecutivo: ocuparse de asuntos sociales mientras un partido atlantista como el PSOE ejerce las competencias en Política Exterior y Defensa.

