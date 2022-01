https://mundo.sputniknews.com/20220118/el-canciller-espanol-inicia-su-primera-visita-a-washington-con-reuniones-con-blinken-y-pelosi-1120429704.html

El canciller español inicia su primera visita a Washington con reuniones con Blinken y Pelosi

El canciller español inicia su primera visita a Washington con reuniones con Blinken y Pelosi

BARCELONA, ESPAÑA (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, inicia su primera visita oficial a Washington con reuniones con... 18.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-18T10:48+0000

2022-01-18T10:48+0000

2022-01-18T10:48+0000

internacional

nancy pelosi

antony j. blinken

josé manuel albares

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1120430111_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_ec1fba54063aa78080fdd9c4ae03636f.jpg

"El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inicia hoy su primer viaje oficial a Washington, donde mantendrá varios encuentros con los máximos responsables de la Administración Biden", informó su departamento en un comunicado.El viaje de dos días incluye un encuentro con su homólogo estadounidense, Blinken, en el que abordarán diversos asuntos de la agenda bilateral e internacional, entre ellos la cumbre de la OTAN que acogerá Madrid el 20 y 30 de junio.También tratarán otros temas como Iberoamérica, la situación en Ucrania, la colaboración en el ámbito multilateral y el estado de las relaciones transatlánticas.Posteriormente, Albares mantendrá encuentros con la presidenta del Congreso y el presidente del US Spain Council, Joaquín Castro; y cerrará la jornada con el Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone.Está agenda además una reunión con representantes de empresas españolas presentes en EEUU.El 19 de enero el ministro conversará con líderes hispanos y ofrecerá una conferencia en un acto del think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS), para terminar su visita reuniéndose con el presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes, el congresista Gregory Meeks.La Cancillería española destacó que la visita a Washington "servirá para poner de relieve que España y Estados Unidos son dos estrechos aliados cuyas relaciones, que se fundamentan en unos principios y valores compartidos".Estas relaciones "han ido ampliándose y fortaleciéndose a lo largo de los años y son especialmente intensas en materia económica-comercial, así como en seguridad y defensa", según el Ministerio.España destaca la cooperación con EEUU en el ámbito multilateral para hacer frente a desafíos como el cambio climático, la pandemia del covid-19, la promoción de la democracia y los derechos humanos y la colaboración en el marco transatlántico e iberoamericano.albar

https://mundo.sputniknews.com/20211216/espana-y-el-reino-unido-destacan-los-avances-de-las-negociaciones-sobre-gibraltar--video-1119386250.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nancy pelosi, antony j. blinken, josé manuel albares