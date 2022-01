https://mundo.sputniknews.com/20220121/los-socios-de-gobierno-de-sanchez-piden-que-espana-mida-su-actuacion-en-ucrania-1120581399.html

Los socios de Gobierno de Sánchez piden que España "mida" su actuación en Ucrania

Los socios de Gobierno de Sánchez piden que España "mida" su actuación en Ucrania

BARCELONA (Sputnik) — El portavoz del partido Podemos, que forma parte de la coalición de Gobierno en España, pidió al Partido Socialista Obrero Español (PSOE)... 21.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-21T11:28+0000

2022-01-21T11:28+0000

2022-01-21T11:28+0000

españa

europa

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1117025716_0:0:2697:1517_1920x0_80_0_0_fdad8139b010e529377b6b92fa8db1ce.jpg

"Esperamos y confiamos que la parte socialista del Gobierno de España piense bien los pasos a dar y mida mucho las actuaciones a tomar, porque este país dejó claro en 2003 que España se opone frontalmente a la guerra", afirmó el portavoz del partido izquierdista, Pablo Fernández, en una entrevista en la televisión pública (TVE).En las últimas horas, varios cargos de la formación Unidas Podemos (UP), que comparte Ejecutivo con el PSOE de Sánchez y en la que está integrado Podemos, se opusieron a la participación de España en la crisis en Ucrania.De acuerdo con los socios de Sánchez, lo que debería hacer la UE ante la situación en Ucrania es "mantener una actitud soberana y de preservar su política exterior, y no subordinarse a los intereses de EEUU ni tampoco a los de Rusia"Fernández, como otros miembros de su formación, hizo referencia al conocido lema No a la guerra que se popularizó en España durante la crisis de Irak de 2003, bajo el Gobierno del conservador José María Aznar."Nos oponemos a la militarización y que haya un despliegue de tropas o buques", subrayó el político.

https://mundo.sputniknews.com/20220118/podemos-pide-a-la-ue-no-apoyar-la-integracion-de-ucrania-en-la-otan-1120447731.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, ucrania