España pide a la Unión Europea unidad en la disuasión a Rusia si fuera necesario

"Todos los europeos estamos unidos ante esta crisis. El 24 de enero habrá un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la situación de Ucrania centrará nuestros debates, y yo estoy convencido de que la unidad va a prevalecer: unidad en el diálogo pero también unidad en la disuasión si fuera necesario", señaló Albares.El canciller español pronunció estas palabras en un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, desde donde defendió que España trabajará en favor de la paz.En esa línea, manifestó su deseo de que citas como el encuentro del 21 de enero entre el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, y el canciller ruso, Serguei Lavrov, sirvan para encontrar soluciones pacíficas.No obstante, el jefe de la diplomacia española subrayó que "diálogo no es negociación" porque "nadie puede marcarle a la Unión Europea o a la OTAN quien puede ser o no debe ser su miembro".Tras ser preguntado sobre a qué se refieren los socios europeos cuando hablan de disuasión hacia Rusia, el canciller español recordó las palabras del alto representante Josep Borrell, señalando que "puede haber una respuesta con sanciones económicas de un tamaño enorme".En cualquier caso, Albares animó a "no imaginar" escenarios basados en el fracaso de las conversaciones, destacando que "el escenario actual es el diálogo". "Esferas de influencia" en el este de EuropaEl ministro también afirmó que lo que está en juego en la crisis de Ucrania es "la base de la construcción europea" porque la UE no aceptará un escenario de vuelta a las "esferas de influencia" en su vecindad este.En concreto, refiriéndose al rechazo de Rusia hacia una eventual entrada de Ucrania en la OTAN, el canciller español afirmó que "es inaceptable volver a los tiempos donde un país le dictaba a otro qué esquema de seguridad debía tener o quien debía de ser miembros de una organización determinada"."Lo que se dirime en estos momentos en Ucrania es la propia base de la construcción europea", insistió, señalando que la Unión Europea nace "para evitar la guerra en Europa"."Y eso se basa en unos principios, se basa en el respeto al derecho internacional, a la soberanía, la integridad territorial y las fronteras de los Estados, se basa en que nadie dicta a ningún organismo internacional quienes pueden ser sus miembros", añadió.Por todo ello, el jefe de la diplomacia española insistió en que "en el fondo, nos estamos jugando si avanzamos hacia el futuro o si queremos volver a un tiempo que nadie desea que vuelva".A lo largo de su intervención el canciller español dejó claro que Madrid será "un fiel aliado de sus socios" tanto de la UE como de la OTAN en esta crisis, destacando que el futuro del continente "no se puede decidir sin nosotros los europeos".Las diferencias en el Gobierno sobre UcraniaAlbares restó importancia a las diferencias que los dos partidos del Gobierno de España –el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP)– mantienen respecto a cómo se debe afrontar la crisis entre Rusia y Ucrania."La acción exterior de España la marca el presidente del Gobierno. Y el Gobierno se expresa todos los martes a través de múltiples decisiones del Consejo de Ministros, eso es lo que muestra la cohesión. En ese sentido no hay discrepancias", señaló el canciller.En concreto, Albares pronunció estas palabras tras ser preguntado por las críticas desde Unidas Podemos ante la decisión de España de ofrecer el envío de cazas a Bulgaria como parte del despliegue disuasorio de la OTAN ante Rusia en el este de Europa.Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció el adelanto del envío de una fragata al Mar Negro como parte del despliegue de la OTAN en la zona."Empujar la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa, amenaza la paz y es estratégicamente torpe […] Europa debe aportar medidas para desescalar el conflicto", afirmó Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista de España, que se integra dentro de Unidas Podemos.Estos movimientos fueron criticados también desde Podemos –el principal partido de UP–, señalando que "alentar la escalada bélica en Ucrania por defender los intereses de EEUU y la OTAN es un grave error que nos lleva al desastre", según la eurodiputada Idoia Villanueva."Basta de seguidismo acrítico y temerario. Diálogo, distensión y autonomía estratégica es el único camino para garantizar la paz", añadió Villanueva, que es la responsable de la Secretaría Internacional de Podemos.Pese a estas críticas, el canciller Albares –que viene de la carrera diplomática pero siempre muy vinculado al PSOE de Pedro Sánchez– recordó que "es el presidente del Gobierno es quien marca la acción exterior de España", por lo que restó importancia a lo que digan otras voces.

