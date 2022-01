https://mundo.sputniknews.com/20220119/se-prepara-el-cara-a-cara-lavrov-blinken-1120509044.html

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, y su par de EEUU, Antony Blinken, se reúnen este viernes en Ginebra. Moscú ratifica su apoyo inquebrantable a Managua. 19.01.2022

Lavrov y Blinken tendrán mucho de qué hablar este viernesEl ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, se reunirán este viernes en la ciudad suiza de Ginebra. El encuentro se centrará en las garantías de seguridad que planteó Rusia a EEUU y la OTAN, y también en Ucrania, que según versiones de Occidente puede ser el blanco de una intervención militar rusa.Tanto en Moscú como en Washington consideran que la cita de Lavrov y Blinken es muy oportuna. "A la luz de las negociaciones celebradas y el proceso de formulación de la respuesta por parte de Estados Unidos y la OTAN (a las iniciativas de Moscú sobre las garantías de seguridad), el contacto que tendrá lugar el viernes es muy importante", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una comparecencia ante la prensa.Desde Washington comunican que el hecho de que el secretario de Estado y el ministro de Exteriores de Rusia acordaran reunirse es una señal de que "la diplomacia no está muerta" mientras los dos países intentan resolver sus diferencias con respecto a Ucrania y la OTAN.En tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, adelantó que Blinken instará a Moscú a "tomar medidas inmediatas para reducir la tensión en la frontera con Ucrania". Para el asesor de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, hay margen para "un progreso significativo a través de la diplomacia" en las conversaciones con Rusia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN] y la Unión Europea [UE] en materia de seguridad.Esta cumbre también fue percibida positivamente en la ONU. Su secretario general, António Guterres, espera que la reunión reduzca las tensiones en torno a Ucrania. "Siempre apoyamos mucho este tipo de diálogo, especialmente en un momento de mayor tensión en la región, y esperamos que el resultado de la reunión sea una disminución de esas tensiones", dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.Rusia ratifica su apoyo inquebrantable a NicaraguaEl presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a reiterar su apoyo al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, durante una conversación telefónica que mantuvieron ambos líderes, donde el jefe del Kremlin felicitó a su homólogo, tanto por la reelección, como por la investidura del pasado 11 de enero.Según informa la Cancillería rusa, Putin "confirmó el apoyo a la soberanía" de la nación centroamericana, así como "la disposición a contribuir al desarrollo económico social de Nicaragua". Además, corroboró el "apoyo invariable" de Moscú a los esfuerzos del Gobierno sandinista para garantizar la "soberanía nacional".Los mandatarios también abordaron el estado de la cooperación bilateral, especialmente en el ámbito del transporte y la agricultura, y además destacaron la eficacia de la cooperación en la lucha contra el coronavirus, tratándose de los suministros de la vacuna rusa Sputnik V.Cabe señalar en este contexto que el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov, una planta de vacunas instalada en Nicaragua con tecnología rusa, está comenzando también la producción de CoviVac, otra vacuna anticovid rusa desarrollada por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Sustancias Inmunobiológicas Chumakov.Sus primeros lotes comerciales estarían listos "en el primer trimestre de 2022" y serán colocados, tanto en el mercado nacional, como también en otros países "de Centroamérica y Latinoamérica", según comunicó a Sputnik Laureano Ortega, asesor para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia nicaragüense, durante la reciente inauguración en Moscú de la Asociación Ruso-Nicaragüense de Cooperación Económica.Por su parte, Jaime Vanegas, inspector general de la policía nacional de Nicaragua, resaltó en un reciente reportaje el avance de la cooperación en la lucha antidrogas, destacando el aporte del centro de capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua.Mientras, la primera dama y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, calificó en un mensaje como "valiosa" e "importante" la comunicación telefónica que se mantuvo con el presidente ruso, al subrayar la necesidad de "estrechar la cooperación" entre ambos países.Al respecto, el analista político Luis Varese insistió en declaraciones a Sputnik que Rusia es un socio indispensable para la seguridad de toda Latinoamérica, dado que contribuye a "frenar la impunidad de la agresión estadounidense".Colombia se hunde en violencia, mientras su presidente prefiere mirar hacia Venezuela"Una intervención de los organismos internacionales competentes". Es lo que exigió el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, ante la "incapacidad" de las autoridades colombianas "para combatir la miseria y la muerte" en la nación andina, al tiempo que acusó al presidente Iván Duque de no hacer nada por "la violencia y crisis humanitaria que se ve reflejada en el registro cotidiano de hechos impunes" en la nación andina.Lo dijo en referencia al asesinato de al menos 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos durante el 2021, un dato que acaba de confirmar el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis.Por su parte, el Instituto de Estudios para la Paz reportó a finales de 2021 que al menos 170 líderes y lideresas sociales fueron asesinados, al tiempo que, en lo que va del año, ya registró tres líderes sociales asesinados, entre ellos un niño ambientalista de 14 años, "el primer ecologista al que quitan la vida en 2022 en el país más peligroso para defender la naturaleza en el mundo", según indica el diario El País de España, constatando que el magnicidio "ha conmocionado una vez más a una sociedad que sigue sumando nombres a esa trágica lista".Según un reciente diagnóstico de Human Rights Watch [HRW], Colombia "es el país que más presenta asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos y tiene fallas estructurales en la formación de sus policías", tal y como recoge el noticiero colombiano Noticias Uno en un reportaje donde se entrevista también a Juan Pappier, investigador de esta organización.En declaraciones a Octavo Mandamiento, la política colombiana Imelda Daza, candidata al Senado de la República por el partido Comunes, acusó al Gobierno de Duque de no mover ni un dedo para el cumplimiento de lo que establece el acuerdo de paz firmado hace 5 años con las FARC, una inacción que genera cada vez más violencia en el país.Asimismo, en Colombia hay un auténtico exterminio de migrantes venezolanos, tal y como denunciaron en reiteradas ocasiones las autoridades del país caribeño. Su presidente, Nicolás Maduro, anunció en octubre pasado que demandará a Duque ante la Corte Penal Internacional ante el asesinato de un menor de 12 años y un joven de 18, ambos venezolanos, ocurrido el 8 de octubre de 2021.Según la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, entre 2015 y 2020, alrededor de 2.000 migrantes venezolanos fueron asesinados en Colombia, al tiempo que unos 900 fueron dados por desaparecidos. En este contexto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó al Estado colombiano de promover el "odio" y la "xenofobia" contra la población venezolana residente en el país.Pero estos hechos continúan, ya que, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, tres hombres de nacionalidad venezolana fueron asesinados a principios de este mes. Todos residían en Colombia desde hace cinco años y se dedicaban a labores de construcción.Mientras, en vez de centrarse en la solución de la grave situación de Colombia, el presidente Duque mira más hacia el acontecer en el país vecino, llegando hace poco a cuestionar los esfuerzos para restablecer un proceso de diálogo en Venezuela mientras Nicolás Maduro continúe en el poder. Al respecto, el canciller Plasencia afirmó que la "obsesión compulsiva sobre Venezuela que padece Iván Duque" busca "ocultar las masacres, los desplazados y la tragedia humanitaria que se vive en Colombia".Sale en español la antología "más completa de la poesía rusa contemporánea"'Llamar del universo las palabras' es un nuevo libro de poesía que reúne la obra de 20 autoras y autores contemporáneos rusos traducida al español por el colombiano Rubén Darío Flórez, distinguido poeta, cuentista y traductor de literatura rusa, cuya labor hasta fue distinguida por el expresidente de Rusia Dmitri Medvédev.Poseedor de la Orden de la Amistad, la máxima distinción que pueda recibir un extranjero en el gigante euroasiático, Flórez dijo a Sputnik que dedicó a esta nueva traducción sus "fuerzas durante 8 meses, trabajando diario 5-6 horas durante todo ese tiempo"."Tuve que hacer un trabajo de conversión de textos muy complejos con un alto nivel poético y literario al idioma español", indicó Flórez, al resaltar que "la poesía rusa actual es una poesía muy diversa que mantiene las tradiciones de la gran literatura rusa desde el siglo XVIII".Asimismo, señaló que la prosa y la poesía de Rusia tradicionalmente gozan de un gran interés en Latinoamérica, tal y como volvió a quedar demostrado durante el reciente bicentenario del nacimiento de Fiódor Dostoievski, donde los actos conmemorativos se celebraron también en Colombia y otros países de la región.En este contexto, Flórez calificó como "muy enriquecedor" el diálogo cultural entre Rusia y América Latina, a lo cual este colombiano contribuyó enormemente al realizar traducciones como las del legado literario del clásico ruso Alexander Pushkin, cuyas obras en español pueden leerse en el libro 'El habitante del otoño'.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

