Una balanza de promesas desequilibrada en el primer año de Joe Biden en EEUU

Una balanza de promesas desequilibrada en el primer año de Joe Biden en EEUU

MONTEVIDEO (Sputnik) — Joe Biden llegó a la presidencia de EEUU en enero de 2021 con una extensa lista de promesas sobre temas en los que su predecesor, Donald... 19.01.2022

💬 opinión y análisis

eeuu

crisis económica

joe biden

relaciones internacionales

pandemia de coronavirus

internacional

En el combate a la pandemia logró avances a medias. La campaña gubernamental a favor de la vacunación convenció a casi 74% de los estadounidenses de que la inmunización contra el COVID-19 es necesaria.Claro que hubo gritos, protestas y polémica: casi 40% de los 330 millones de habitantes estadounidenses no se quiere vacunar. Pero la administración no se amilanó y, cuando la variante delta volvía a causar decenas de muertos por día en septiembre, decretó la obligatoriedad de vacunación para los empleados federales.Días atrás, y pese a números récord de casos de coronavirus debido a la variante ómicron, la Suprema Corte bloqueó el intento de Biden de que las empresas privadas exigieran las vacunas a sus trabajadores -aproximadamente unos 84 millones de personas-, aunque lo aceptó para partes del sector de la Salud. Una de cal y otra de arena.El otro frente prometido y demandado vinculado a la pandemia era la restauración de la economía, hecha añicos en 2020 a nivel global.Al principio del mandato, el Congreso aprobó un plan de inversiones en infraestructura por 1,2 billones de dólares y el Gobierno dio luz verde a 1,9 billones para distribuir a miles de familias afectadas por la crisis que provocó la pandemia y financiar programas de empleo.Con estas medidas se logró bajar la desocupación a 3,9% en los datos de noviembre, desde el 6,4% en la última medición del Gobierno de Trump (2017-2021), y los empleadores crearon 6,4 millones de trabajos en el último año, el mayor aumento desde que comenzaron los registros en 1939.Sin embargo, la cifra de empleo está aún por debajo de los niveles pre pandemia y la inflación saltó a 7%, cerca de batir un récord de cuatro décadas, en medio de una escasez de oferta a nivel global.Encima, en el tercer trimestre del año pasado (julio-septiembre), el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó a una tasa anualizada de 2,3%, desacelerándose el crecimiento cuando comenzaron a aumentar los casos de coronavirus.Por esas fechas también la popularidad de Biden se fue a pique.Biden comenzó su mandato con una aprobación relativamente fuerte, cercana al 60%, "y se mantuvo por encima de la marca del 50% hasta junio. En julio, cuando aumentaron los casos de coronavirus en EEUU, su aprobación cayó al 50% y se mantuvo en ese nivel en agosto. Luego, después de la retirada de Afganistán, cayó a poco más de 40%, donde se ha mantenido desde entonces", dijo la encuestadora Gallup en diciembre.En el último mes de 2021, Biden tenía 43% de aprobación. Una de las más bajas de un presidente al acercarse su primer año en el cargo.Según una encuesta de la empresa Morning Consult divulgada el 19 de enero, la aprobación de Biden cayó en enero a 40%, la cifra más baja de su mandato y hasta menor que la de Trump casi un año después de su asunción.El exteriorEn agosto, el último soldado estadounidense abandonó Afganistán, dos décadas después de la invasión que derrocó a los talibanes del poder.Pero el regreso de este movimiento al Gobierno, aún analizado con cautela por Occidente aunque ya provisto de fondos, se vio marcado por atentados suicidas contra el aeropuerto de Kabul mientras partían los aliados. Los ataques mataron a 13 soldados estadounidenses.Si bien Biden se diferenció de Trump en su manera de abordar la política exterior, sin grandes confrontaciones públicas, no cambió mucho a la hora de los resultados.A Irán se le siguen aplicando sanciones pese a que reanudó las negociaciones sobre el acuerdo nuclear, que EEUU abandonó en 2018, a China no se le levantaron los gravámenes impuestos en la guerra comercial desatada por Trump y los migrantes indocumentados que piden asilo siguen siendo enviados a esperar una decisión en México.El Gobierno firmó acuerdos con varios países centroamericanos y con México para invertir e impedir que miles de sus ciudadanos lleguen a la frontera sur, pero en los primeros diez meses del mandato de Biden más de 1,7 millones de personas fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza.Con el país con el que EEUU ha tenido mayores rispideces ha sido con Rusia, a la que acusa de querer invadir Ucrania. Y pese a que diplomáticos de Washington han reiterado que se utilizará la fuerza de ser necesario, las conversaciones de Biden con su par ruso, Vladímir Putin, siempre han sido cautelosas. La tensión es alta, pero en los hechos la situación no ha pasado a mayores.Las promesas que sí cumplió fueron volver al Acuerdo de París sobre el cambio climático y revertir la decisión de Trump de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS), como había prometido en su discurso de asunción sobre reparar alianzas y relacionarse "con el mundo otra vez".De cara a las elecciones legislativas de noviembre, donde los demócratas podrían perder su mayoría en el Congreso, a Biden le queda más de media lista de promesas por cumplir.

