Biden, ¿el peor presidente de EEUU de los últimos tiempos?

Biden, o ¿todo lo que está mal?Desde que puso un pie en la Casa Blanca, el demócrata se ha lucido. Desde llamar "asesino" a su par de Rusia, Vladímir Putin, a prácticamente declararle la guerra a China a cuenta de Taiwán, pasando por la peor traición contra Francia, su más antiguo aliado, o ejecutar una huida furibunda de Afganistán dejando a sus aliados en medio del fuego cruzado.La última gran ocurrencia del mandatario estadounidense, la soltó en un 'town hall' –un encuentro con votantes estimulado por la cadena CNN. Cuando su moderador, el periodista Anderson Cooper le preguntó si iría a la defensa de Taiwán en caso de una agresión por parte de China, Biden respondió: "Sí, tenemos un compromiso", el "compromiso de EEUU para asistir a Taiwán en el mantenimiento de su capacidad defensiva"."En definitiva no deja de ser un discurso en dos direcciones", reflexiona al respecto el Dr. en Historia y Dr. en Derecho José Luis Orella. "Por una parte, un discurso a nivel interno, hay 'ciertos públicos' norteamericanos que denotan esa hipersensibilidad patriótica y ese mensaje un poco mesiánico de los EEUU, que lo tiene muy aglutinado el Partido Republicano, y que el Partido Demócrata también quiere participar de ello. Entonces no quiere que el 100% de ese discurso, que podemos denominar con un sentimiento muy patriótico-mesiánico, quede monopolizado por el Partido Republicano, pues significan votos"."En un segundo aspecto, de calmar un poco a los aliados. Hemos estado hablando de la nefasta imagen que está dando EEUU a muchos de sus aliados tradicionales que los ha dejado abandonados: hemos visto la retirada de Afganistán, los temas de Oriente Próximo. En definitiva, la imagen de que cualquiera que colabore, o intente ser amigo de EEUU, como no sea anglosajón, lo tiene claro", ironiza Orella y puntualiza: "encima de que los tratan mal y los discriminan, los dejan a los pies de los caballos".Debacle estilo BidenMientras, la popularidad de Biden se viene a pique: en 9 meses se desploma más rápido que la de los últimos 10 presidentes de EEUU. En el tercer trimestre a aprobación de su gestión cayó 11,3 hasta el 42%, cuando en su primer mes de mandato sus apoyos se situaba en el 57%.Dentro de todo esto, lo que más inquieta a Biden es su caída dentro del electorado afroamericano. Y es que sin el voto de las demócratas afroamericanas, Biden no habría conseguido la nominación como candidato en el estado clave de Carolina del Sur y quién sabe si hubiera llegado a competir con Donald Trump.Una situación, esta última, que "se veía venir", de acuerdo al Dr. Orella, "en el aspecto que la cuestión es ese protagonismo de intentar movilizar unos sectores sociales, muchas veces con una alta abstención, y por eso vino ese gran protagonismo de la vicepresidenta 'desaparecida' Kamala Harris, que daba por lo tanto esa línea como de mayor radicalidad o extremismo al Partido Demócrata para movilizar un tipo de ciudadano que habitualmente no iba a votar y siempre eran unas elecciones con una muy baja participación".

