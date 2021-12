https://mundo.sputniknews.com/20211221/advierten-que-la-economia-de-estados-unidos-enfrentara-un-bajon-en-2022-1119571830.html

Advierten que la economía de Estados Unidos enfrentará un bajón en 2022

El senador demócrata Joe Manchin advirtió que no apoyará la propuesta Build Back Better (BBB), el proyecto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para... 21.12.2021, Sputnik Mundo

Las evaluadoras financieras Goldman Sachs y Moody’s Analytics redujeron sus proyecciones de crecimiento para el país en 2022 luego del posicionamiento del legislador ante el plan de Biden, que contempla ampliar la seguridad social y atender el cambio climático.El analista financiero, además, advirtió que la recuperación económica será vulnerable si se sufre otra ola seria de contagios por la pandemia, mientras aumenta la presencia de la variante ómicron."Los detractores del BBB se preocupan por la inflación, pero sin el programa la preocupación será más bien el crecimiento", indicó el especialista."Todavía hay esperanza de que BBB devenga ley, pero si lo hace, seguramente resultará una sombra de lo que se había negociado. Qué pena. Pone la recuperación económica en cierto riesgo de término cercano y disminuirá la economía de perspectiva profunda. ¿Y qué hay con el cambio climático?", criticó.Además, el repunte en infecciones por coronavirus ha comenzado a afectar algunos negocios en la ciudad de Nueva York y otros puntos de la Unión Americana, con cancelaciones de eventos en consecuencia, cierre de restaurantes y retrasos en los planes ejecutivos del retorno a las oficinas.Economistas de la empresa financiera Jefferies advirtieron que si bien aún no es visible el impacto de la variante ómicron, eso no significa que no esté sucediendo, de acuerdo con un análisis de Reuters.

