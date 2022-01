https://mundo.sputniknews.com/20220117/eeuu-y-la-otan-cargan-abiertamente-contra-rusia-una-gran-guerra-es-inevitable-1120392889.html

EEUU y la OTAN cargan abiertamente contra Rusia: ¿una gran guerra es inevitable?

EEUU y la OTAN cargan abiertamente contra Rusia: ¿una gran guerra es inevitable?

El abierto rechazo de Occidente a abandonar su estrategia de cerco militar a Rusia –tal y como demostraron las conversaciones de Moscú con EEUU y la OTAN... 17.01.2022, Sputnik Mundo

EEUU y la OTAN cargan abiertamente contra Rusia: ¿una gran guerra es inevitable?

Un rechazo que deja al desnudo la ambición norteamericana de "preservar su hegemonía cada vez más débil en el mundo", donde el actuar de EEUU en suelo europeo inequívocamente apunta contra Rusia, señaló Polo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona."EEUU ha impulsado cinco oleadas de expansión de la OTAN –eso después de la desaparición del Pacto de Varsovia a finales del siglo XX–, que, además, han ido acompañadas de la instalación de su escudo antimisiles en Polonia y en Rumanía, mintiendo de nuevo que lo hacían para prevenir posibles ataques de Irán o de Corea del Norte –que, además, no disponen de la tecnología como para atacar ese territorio europeo–, pero que en realidad lo instalaron, obviamente, para continuar con su expansión militar, cuyo único objetivo era y continúa siendo Rusia", subrayó.El experto constató que, paralelamente, Washington abandonó "unilateralmente el Tratado de Cielos Abiertos, que posibilitaba que, tanto EEUU, como Rusia, lanzasen operaciones de inspección acordadas para aumentar la confianza entre las potencias", además de haber abandonado "también unilateralmente el Tratado INF de misiles de corto y medio alcance", un preparativo para instalar sus arsenales nucleares en Europa "con obvio destino para acosar a Moscú"."La mentira de la invasión inminente de Ucrania por parte de las tropas rusas" apunta en la misma dirección, afirmó Polo, al indicar que el objetivo es justificar un mayor despliegue militar de la OTAN en las proximidades del territorio ruso."La propaganda norteamericana asusta constantemente a la opinión mundial con los supuestos propósitos agresivos de Rusia, pero lo cierto es que, quien se está acercando paulatinamente a las fronteras rusas es EEUU. En cambio, ni Rusia, ni tampoco China, llevan sus fuerzas militares a las proximidades de las fronteras norteamericanas, ni a los mares cercanos de EEUU. La política de Washington está presidida por la mentira, por la manipulación y por el intento de continuar manteniendo su hegemonía en el mundo", recalcó.Al mismo tiempo, Polo enfatizó que, basta con echar un vistazo a la historia para ver que la "agresividad" de la política exterior de EEUU "no es una novedad, sino todo lo contario".Algunos de los hechos en este sentido se abordan en el nuevo libro de este intelectual titulado 'Cita en Vladivostok', una obra que "recoge diferentes ensayos" sobre algunos de los acontecimientos más significativos de la historia del siglo XX, entre ellos "los terribles bombardeos norteamericanos que acabaron con la vida de centenares de miles de personas" en Japón."Es una de las constantes de la política exterior norteamericana, es decir, aterrorizar a países, no solamente en el curso de la Segunda Guerra Mundial, sino posteriormente también. Hemos visto cómo en el escenario de Oriente Medio, EEUU ha arrasado países como Afganistán, como Irak, ha iniciado una guerra en Siria, ha colaborado en la destrucción de Libia, donde hemos visto incluso aparecer mercados de esclavos después de la agresión de la OTAN. Y todo esto, obvio, no es algo ajeno a lo que está planteando EEUU en su ansia de dominación mundial", manifestó Polo, al señalar que los temas que repasa en su libro tienen "una gran relevancia".Entre estos temas se encuentra también "uno de los ejemplos de mayor heroísmo de la población en su resistencia ante los abusos", tratándose, según el autor, de "la actuación de la población de Leningrado" durante el sitio de esta ciudad soviética por las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

