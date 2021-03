https://mundo.sputniknews.com/20210306/eeuu-demorara-dos-anos-en-recuperarse-con-actual-ritmo-de-crecimiento-de-empleo-1109597995.html

EEUU demorará dos años en recuperarse con actual ritmo de crecimiento de empleo

EEUU demorará dos años en recuperarse con actual ritmo de crecimiento de empleo

WASHINGTON (Sputnik) — La economía de EEUU podría tardar hasta dos años en volver a encaminarse con la tasa actual de crecimiento del empleo en el país, dijo... 06.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-06T00:27+0000

2021-03-06T00:27+0000

2021-03-06T00:27+0000

internacional

empleo

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106770/76/1067707640_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_49378717fdf1089065e0db2a49ccc3b2.jpg

El presidente dijo que su plan de ayuda, que aprobó la Cámara de Representantes la semana pasada y ahora busca la luz verde del Senado antes de convertirse en ley, es fundamental para que el país vuelva a encarrilarse, ya que incluye cheques personales de 1.400 dólares para los estadounidenses y ayuda para las pequeñas empresas."El plan de rescate es absolutamente esencial para cambiar esto, lograr que los niños regresen a la escuela de manera segura, dar un salvavidas a las pequeñas empresas y obtener la ventaja contra el COVID-19. No podemos dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Estas ganancias (en empleos) van a disminuir", dijo el presidente en declaraciones distribuidas por el grupo de prensa que cubre la Casa Blanca.EEUU perdió más de 21 millones de puestos de trabajo entre marzo y abril, en el momento más crítico de los cierres comerciales forzados por el virus.Al menos diez millones de esos empleos no se han recuperado, y la economía nacional se contrajo 3,5% en 2020 después de un crecimiento de 2,2% en 2019.El presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, dijo que no esperaba que EEUU regresara en ningún momento de este año al pleno empleo, que será uno de los criterios del banco central para subir las tasas de interés.Según la definición de la FED, el pleno empleo se logra cuando la tasa de desempleo es de 4% o menos.

/20201216/economia-eeuu-vive-recuperacion-zombie-no-presagia-nada-bueno-1093842693.html

/20201113/salarios-impuestos-y-energia-asi-es-la-propuesta-de-biden-para-la-economia-de-eeuu-1093489922.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

empleo, eeuu