https://mundo.sputniknews.com/20220105/entre-diplomacia-y-economia-mundial-como-eeuu-y-china-moveran-la-geopolitica-en-2022-1120029686.html

Entre diplomacia y economía mundial: cómo EEUU y China moverán la geopolítica en 2022

Entre diplomacia y economía mundial: cómo EEUU y China moverán la geopolítica en 2022

Sputnik ha hablado con dos analistas políticos para evaluar cómo se posicionarán EEUU y China y comprender qué rumbo tomarán la política exterior y la economía... 05.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-05T18:06+0000

2022-01-05T18:06+0000

2022-01-05T18:06+0000

economía

política

eeuu

china

ue

geopolítica

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108467/44/1084674497_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b4ebeba21b2e09d99a1c87bf9ee8ead6.jpg

La aparición de la pandemia ha marcado un antes y un después en el mundo. De ello no se salvó ni la política, ya que desde entonces ha surgido una diplomacia híbrida en nuevos formatos, incluyendo el virtual, debido a una parte de la población que no se ha vacunado."Esta configuración de la diplomacia seguirá siendo híbrida, más por limitaciones. Cuando logremos controlar la pandemia, entonces hablaremos de lo que será interesante mantener virtualmente y lo interesante para volver a la manera más clásica", señaló el politólogo y profesor del Departamento de Educación y Tecnologías de la Universidad Federal de Ouro Preto en Brasil Marcelo Jackson.Según él, el choque más destacado de este año será entre EEUU y China porque los "estadounidenses saben que China los ha superado en muchos aspectos y pronto los superará en todos, por eso Washington quiere vender más cara su derrota"."En esta disputa tenemos un tercer elemento, que es Rusia, ya que todos los rusos tradicionalmente juegan muy bien al ajedrez, son espectadores privilegiados de este escenario, y saben muy bien cómo jugar", analizó.EuropaEl politólogo apunta a Europa como un cuarto elemento que está esforzándose por mantener una posición dominante en las relaciones internacionales en medio de la constante disputa entre EEUU y China.Jackson cree que al impulsar las acciones privadas que apuntan a distintos intereses se acaba dando la diplomacia multilateral, siendo la misma fruto de la "suma de varias actitudes nacionalistas".A todo esto se suma el Brexit del Reino Unido. Según el analista, la población británica este año empezará a sentir la retirada de la UE.De acuerdo con el analista, otro aspecto que marcará el 2022 es la gestión del nuevo canciller de Alemania, Olaf Scholz, después de 16 años de Ángela Merkel que a pesar de ser de centro derecha, se ocupó de las demandas sociales y terminó conquistando la admiración de ambos bandos."Creo que, aunque el actual [canciller] sea de centroizquierda, al final se repetirá el mismo modelo. [...] Creo que el mayor desafío al que se enfrenta Alemania hoy sigue siendo la pandemia debido a las bajas tasas de vacunación que tiene", reflexionó Jackson.La producción y el comercio internacionalEl profesor de economía en Ibmec en Río de Janeiro Gilberto Braga considera que la economía mundial se recuperó relativamente bien durante el 2021 a pesar de la continuidad de la pandemia y espera un crecimiento ligeramente más fuerte para este año.En cuanto a la organización estructural de la economía mundial, Braga espera un reordenamiento de las cadenas productivas que estaban "completamente desalineadas cuando hubo una interrupción generalizada por la pandemia".Braga también destacó que en Pekín no solo hay una leve desaceleración, sino también "el tema de endeudamiento de algunas empresas chinas ha puesto en duda la continuidad del proceso y modelo de desarrollo chino en relación a las cifras globales de su economía".Sobre los posibles enfrentamientos entre Washington y Pekín por el comercio internacional, el politólogo no descarta que los choques sigan siendo feroces durante todo el año "dando lugar a disputas tecnológicas sobre el 5G y al temor de que las potencias occidentales puedan ser suplantadas por la tecnología china más barata, pero con una fuerte duda sobre su cobertura y efectividad de funcionamiento".Según el politólogo, las economías mundiales están atravesando un momento de reflexión en el que no solo se está mirando resultados para la productividad o la generación de la riqueza, sino que muchos gobiernos están devaluándose desde la perspectiva de cómo combatir la pandemia y cómo esta lucha afecta a la economía.Finalizó señalando que la economía mundial, que antes se guiaba por situar las unidades de producción cerca de donde sus costes de producción, mano de obra y materias primas eran más baratos, ahora sigue un importante componente geopolítico para saber dónde implantar sus demandas.

https://mundo.sputniknews.com/20220103/china-estabiliza-eeuu-promueve-el-caos-1119971561.html

https://mundo.sputniknews.com/20220101/el-euro-cumple-20-anos-la-madurez-de-una-divisa-que-nacio-como-un-simbolo-de-estabilidad-economica-1119890508.html

https://mundo.sputniknews.com/20211228/el-pib-mundial-puede-superar-por-primera-vez-los-100-billones-de-dolares-en-2022-1119814937.html

eeuu

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, eeuu, china, ue, geopolítica, 📈 mercados y finanzas